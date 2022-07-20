В «Билайне» тотальная ревизия тарифных планов. Новые расценки

«Билайн» запустил новый тариф-конструктор Up на замену почти всем имеющимся предложениям. Единый тариф позволяет настраивать количество минут и гигабайтов, а также подключать одну из пяти скидок. Полностью безлимитный интернет на нем не предусмотрен, но можно отключить ограничения трафика для мессенджеров, соцсетей и видеосервисов.

Новый тариф «Билайна»

«Российский федеральный оператор связи «Билайн» сообщил CNews о радикальном пересмотре своей линейки тарифных планов. Серия тарифов «Близкие люди» отправлена в архив.

Теперь центральное место в сетке занимает единый тариф Up. Это конструктор, позволяющий абонентам выбирать количество нужных им минут и гигабайтов трафика. От выбора напрямую зависит размер ежемесячной абонентской платы.

Итоговая стоимость тарифа для абонента зависит не только от выбранных опций, но и от региона его проживания. Также данный фактор влияет и на то, что оператор предложит ему в обмен на ежемесячный взнос.

Выбрать тариф в «Билайне» стало намного проще

Для примера, если отключить все платные опции, то для жителей Москвы тарифный план будет стоить от 480 руб. в месяц. В эту цену входят 6 ГБ мобильного интернета и 200 минут звонков. Предельная цена без дополнительных опций – 1500 руб. (50 ГБ, 2000 минут).

Проживающим в Волгограде абонентам «Билайна» тариф Up обойдется минимум в 310 руб. (5 ГБ, 200 минут). Максимальный размер абонентской платы для этого региона – 1000 руб., в нее входят 1500 минут разговоров и 50 ГБ трафика.

Модификаторы тарифа

В составе тарифа Up есть пять дополнительных скидок, к каждой из которых привязан свой виртуальный маскот. Абонент вправе выбрать лишь одну из них. Сам оператор называет такие модификаторы «апперами».

Коллекция «модификаторов» тарифа

В перечень «апперов» входит скидка «Пинг», прибавляющая к тарифу дополнительные 30 минут для звонков в Узбекистан, Таджикистан, Киогизию и Армению. В списке пока только эти страны. Чем обусловлен выбор, неизвестно. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в «Билайн» и ожидает ответ».

«Аппер» «Тапа» позволяет получить 20-процентную скидку на тариф абонентам в возрасте старше 60 лет. «Пуш» предлагает дополнительные 50 ГБ трафика в роуминге и приоритетную поддержку. Модификатор «Юнг» включает безлимитный интернет на YouTube и TikTok. Наконец, «аппер» «Базя» предоставляет скидку 50% на услугу «Семью в “Билайне”».

Настройки по умолчанию

Выбор того или иного модификатора меняет базовые настройки тарифа. Каждый «аппер» имеет заранее предустановленный набор минут и гигабайтов, входящих в тариф.

Расценки для жителей Волгограда

Пользователю, тем не менее, предоставляется возможность самостоятельной настройки тарифа, если его не устраивают базовые параметры. Следует отметить, что по умолчанию в абонентскую плату на тарифе UP не входят предоплаченые SMS-сообщения – придется докупать дополнительные пакеты по цене, к примеру, +30 руб. за 100 SMS для Москвы.

Московские цены на тариф Up

Также тариф обладает рядом бесплатных опций. Например, можно подключить безлимитный трафик в мессенджерах – поддерживаются WhatsApp, Telegram, Viber, Skype и SnapChat. В то же время безлимит на все существующие соцсети стоит денег – 80 руб. в месяц для столичных абонентов «Билайна».

Борьба с устаревшими тарифами

Тариф Up не предусматривает возможность подключения полностью безлимитного интернета. Эта опция осталась лишь на архивных тарифах «Билайна», например, на постоплатных. Другие операторы тоже лишили абонентов возможности не экономить трафик.

Чтобы абоненты активнее переходили с архивных тарифов на новые, операторы нередко меняют условия на них, делая их менее выгодными. К примеру, в начале июля 2022 г. так поступил «Билайн». Как пишет «Интерфакс», подорожание затронуло «отдельные архивные тарифы» и не превышает 10%. «В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг в пределах текущей инфляции», – сообщили изданию представители «Билайна».

В конце июня 2022 г. пересмотром стоимости своих тарифов занялся и Tele2. Как сообщал CNews, некоторые из них в одночасье выросли в 1,6 раза. Оператор не стал объяснять абонентам причины такого решения. Что немаловажно, подорожали только тарифы с безлимитным интернетом.

Инициативой Tele2 тут же заинтересовались Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Они вынудили оператора отказаться от затеи по повышению абонентской платы на безлимитных тарифах более чем в полтора раза. Вместо этого рост цен составит не более 50 руб.