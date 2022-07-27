Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

В России в ближайшие несколько лет может появиться отечественное оборудование для сетей шестого поколения. Над этим проектом совместно работают НИИ радио и «Сколтех». Операторы связи пока не верят в перспективы 6G-сетей в России и продолжают делать ставку на четвертое поколение (LTE), не стремясь внедрять в стране более современные сети 5G.

У России свой путь

В России в ближайшем будущем начнется разработка сотовых сетей формата 6G, несмотря на то, что в стране по-прежнему нет полноценных сетей пятого поколения, пишет «Коммерсант». Над проектом работает «Сколтех» совместно с Научно-исследовательским институтом радио (ФГБУ НИИР), подведомственным Минцифры.

Авторы проекта запросили на свои исследования более 30 млрд руб. Деньги пойдут, в том числе, на создание отечественного оборудования, на котором и будут базироваться сети связи шестого поколения.

По словам собеседника издания, осведомленного о процессе разработки проекта, «железо» может быть разработано не позднее 2025 г. Государство планирует поддержать эту идею – вице-премьер Дмитрий Чернышенко обязал Минцифры, Минфин и Минобрнауки учесть затраты на НИОКР по созданию сетей связи 6G при формировании бюджета на 2023, 2024 и 2025 гг. Срок выполнения поручения – не позднее 1 августа 2022 г.

Всеобъемлющий проект

Проект над которым работают НИИ радио и «Сколтех», распространяется не только на разработку оборудования. Это лишь часть общей идеи – в нее также входят создание прототипа, подготовка «железа» к серийному производству и наладка самого производства.

Смартфонов и других устройств с поддержкой 6G-сетей пока не существует

Вместе с этим специалисты проведут разработку нормативно-правовой базы строительства и эксплуатации сетей шестого поколения. На них же ляжет задача по исследованию безопасности сетей 6G, в том числе и в вопросах электромагнитного излучения.

Гендиректор НИИ радио Олег Иванов подтвердил изданию, что в настоящее время институт совместно со «Сколтехом» имеет на руках предложения по разработке отечественных сетей шестого поколения. Вопросы финансовых вливаний он обсуждать не стал: «О деталях и финансировании говорить пока рано», – сказал Олег Иванов.

Известно также, что разработчики хотят внести изменения в дорожную карту развития «мобильных сетей связи пятого поколения». Это документ за авторством госкорпорации «Ростех», утвержденный российским Правительством в ноябре 2022 г. и предусматривающий 208,15 млрд руб. на строительство сетей 5G в России. О каких именно изменениях идет речь, пока неизвестно.

Впереди планеты всей

К моменту выхода материала в мире не было ни одной страны, заявившей о начале крупномасштабных работ по разработке и строительству сетей шестого поколения. Разговоры об этом идут с 2018 г., но, по данным Международного союза электроники (МСЭ), первые предложения по созданию стандарта 6G начнут приниматься лишь в 2027 г.

По прогнозам альянса Next G Alliance (основан в 2006 г., в него входят мобильные операторы, поставщиков и производители оборудования и научно-исследовательские институты), сети 6G обеспечат передачу данных на скорости свыше 1 Тбит/с. Также на их основе будет работать голографическая связь. Кроме того, в их составе будет искусственный интеллект.

Таким образом, Россия может стать страной, раньше других создавшей собственные сети шестого поколения, к тому же на отечественном оборудовании.

Операторы настроены скептически

Инициативу «Сколтеха» и НИИ радио поддерживают не все операторы связи. К примеру, «Билайн» весьма скептически относится к перспективам развития сетей шестого поколения в России. «На наш взгляд, прежде чем говорить о 6G, в современных реалиях нужно сосредоточиться на постепенном расширении полос частот LTE», – сообщили изданию представители «Билайна».

LTE – это сотовые сети четвертого поколения, они же 4G. Их развитие в мире и в России стартовало в начале предыдущего десятилетия.

У «Билайна», как и у других российских операторов в настоящее время нет своих коммерческих сетей 5G, доступных миллионам абонентов. Представители оператора утверждают, что «сейчас 4G полностью удовлетворяет» потребности россиян в мобильном интернете. по их словам, «переход к пятому поколению не будет ощутимо заметен для обывателя, не говоря уже о шестом».

Представители «Мегафона» сообщили изданию, что сейчас о конкретных перспективах сетей шестого поколения «говорить преждевременно», и добавили, что оператор «приветствуют любые научные изыскания в этом направлении». В Tele2 считают развитие 6G в России «важным для развития телеком-отрасли». «Вопрос определения частотного ресурса для шестого поколения должен быть основополагающим», – заявили «Коммерсанту» в Tele2.

Между тем, операторы, с высокой долей вероятности, в обозримом будущем не смогут предоставить россиянам полноценный доступ не только в 6G, но и в 5G. Как сообщал CNews, этому препятствует целый ряд факторов – занятость необходимых частот, прекращение поставок импортного телеком-оборудования и отсутствие серийного производства российских базовых станций. Именно по этой причине многие из них продолжают делать ставку на сети LTE.