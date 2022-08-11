МТС сманивает топ-менеджеров из «Касперского» и «Моего офиса», чтобы создать большую ИБ-компанию

МТС образовала новую компанию в сфере инфобезопасности. В ее штат сразу попали топы из «Лаборатории Касперского» и «Моего офиса». Как сообщает источник на ИБ-рынке, МТС планирует создать конкурента «Ростелеком-Солар» и для этого сейчас активно набирает сотрудников. Эксперты считают, что новая ИБ-компания на российском рынке во время усилившихся кибератак и после ухода зарубежных игроков будет востребована.

Новая компания МТС

МТС 9 августа 2022 г. создала новую компанию ООО «Серенити сайбер секьюрити», которая займется информационной безопасностью (ИБ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя МТС.

«На начальном этапе компания будет развивать и продавать на внешний рынок уже разработанные и применяемые МТС внутри группы сервисы SOC, — уточнил собеседник издания. — К концу 2023 года планируется вывод на рынок новых продуктов».

В МТС сообщили изданию, что компания создана для разработки и продвижения инновационных продуктов в сфере информбезопасности. По словам представителя компании, на это направление растет спрос на российском рынке. Он обусловлен «увеличением и масштабированием уровня угроз», а также уходом с рынка зарубежных вендоров.

Золотой состав

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к одной из компаний в сфере кибербезопасности, МТС активно ищет сотрудников в новую компанию, «рассчитывая создать конкурента “Ростелеком-Солар”».

МТС создала новую компанию в сфере информбезопасности

Согласно базе «Контур.фокус», гендиректором «Серенити сайбер секьюрити» заявлена Евгения Наумова. В конце июля 2022 г. она стала директором по кибербезопасности в МТС. До этого Наумова занимала пост исполнительного вице-президента по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского».



Информацию о планах МТС подтвердил и федеральный чиновник. По его словам, перед Наумовой была поставлена «прямая задача создать конкурента «Солару». Для этого компания наняла не только Наумову, но и Михаила Прибочего экс-директора «Лаборатории Касперского», утверждает источник близкий к одной из ИБ-компаний. Напомним, Прибочий покинул «Лабораторию Касперского» в июне 2022 г.

Вместе с тем в команду МТС переходит и коммерческий директор «Моего офиса» Елена Непочатова, утверждает собеседник издания. Представитель «Моего офиса» подтвердил «Ведомостям» информацию об уходе топ-менеджера. «Елена Непочатова покинула должность коммерческого директора в связи с завершением годового контракта и переходом на новую работу», — отметил он.

Рынку нужны такие компании

Технический директор «Синклит» Лука Сафонов считает логичным шагом создание МТС новой ИБ-компании. «Рынок полупустой, занимать его особо некому, инфобез — это новая нефть», — утверждает он. По его словам, только оборудование для новой компании могло обойтись МТС в 200 млн руб., а общие инвестиции в проект, скорее всего, «кратно выше», добавляет он.

Востребованность ИБ-решений на российском рынке подтверждает и независимый эксперт по ИБ Алексей Лукацкий. По его мнению, заказчики, столкнувшиеся с ростом числа кибератак и новыми требованиями закона, стоят перед задачей построения результативной ИБ целиком на отечественных решениях.

Так, Центр стратегических разработок спрогнозировал рост российского рынка кибербезопасности в 2,5 раза до 469 млрд руб. (в 2021 г. он составил 186 млрд руб.). При этом доля зарубежных вендоров на нем сократится, а на долю российских ИБ-компании придется 95% объема всего рынка.

ИБ-направление в МТС

Сейчас в портфеле МТС представлено Security Operation Center (SOC) — комплексное решение для повышения уровня кибербезопасности предприятия. В список услуг входит анализ защищенности предприятия, реагирование на инциденты, прогнозирование вектора развития атак и противодействие им, говорится на официальном сайте CloudMTS.

Учитывая, что перед МТС стоит задача создать конкурента дочки «Ростелекома», можно предположить вектор направления развития компании. Так, «Ростелеком-Солар» занимается разработкой сервисов и технологий «для защиты информационных активов». В продуктовой линейке компании присутствует Solar Dozor (DLP), который блокирует утечки информации, анализирует действия пользователей и помогает выявлять ранние признаки корпоративного мошенничества. Среди них также представлен и продукт Solar webProxy, который контролирует доступ сотрудников и приложений к веб-ресурсам и защищает веб-трафик от вредоносного ПО и навязчивой рекламы. В компании предоставляют и сервис Solar addVisor, который отслеживает активность сотрудников на компьютерах для оценки производительности труда и т.д.

«Ростелеком-Солар» является одним из лидеров рынка наряду с Bi.zone, «Информзащитой» и «Информсистемы джет», утверждает руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов.