CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется
CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Пятнадцатый CNews FORUM 2022 пройдет 1 ноября 2022 г. в Москве.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2022 г. откроется в пятнадцатый раз.
В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2022 можно уже сейчас.
Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили:
- Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД
- Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по информационным технологиям, Московская биржа
- Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»
- Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс кредит»
- Борис Макевнин, директор по цифровизации и ИТ, «Т-плюс»
- Ярослав Медокс, директор по ИТ, Эс-би-ай банк
- Михаил Епихин, директор департамента развития банковских технологий, Абсолют банк
- Илья Батай, директор по ИТ трансформации , УК «Ингострах-инвестиции»
- Валерий Лобанов, ИТ бизнес-партнер, МКБ
- Владимир Наумов, руководитель проектного офиса, Zenden
- Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов»
- Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская биржа»
- Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, Абсолют банк
- Артем Миллер, заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов, фонд «Сколково»
- Екатерина Линцова, руководитель разработки бизнес-приложений, Cersanit
- Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia
- Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»
- Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, Московская биржа
- Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ-процессов, банк «Зенит»
- Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ специализированный депозитарий»
- Игорь Беляков, начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург»
- Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата
- Карапет Манасян, руководитель платформы производства, Московская биржа
- Дмитрий Смоляков, руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации, Сбербанк
Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.
Присутствующие на заседании смогут принять участие в прямом электронном голосовании, ставящем целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.
После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в финансовом секторе», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и Low-code.
На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.
Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.
В 2021 г. CNews FORUM успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.
CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».
Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли
В пленарной части CNews FORUM 2021 выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.
В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2021, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2022, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.