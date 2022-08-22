В России могут разрешить продажу фильмов, книг и ПО из недружественных стран без согласия правообладателей

Зарубежные книги, фильмы, игры и музыку из «недружественных» стран в России могут принудительно лицензировать. Законопроект в Госдуму внес депутат-справедливорос Дмитрий Кузнецов, предложив таким образом поддержать российские кинотеатры и онлайн-платформы.



Рычаг принудительных лицензий

Книги, фильмы и музыка авторов из «недружественных» государств могут вернуться в Россию благодаря принудительным лицензиям. Законопроект в Госдуму внес депутат партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Дмитрий Кузнецов, предложив принудительно лицензировать объекты авторского права из ряда стран. Документ опубликован на сайте Госдумы.

В документе предлагается внести изменения в ч. 4 Гражданского кодекса. В пояснительной записке к своей инициативе Кузнецов пишет, что похожая правовая практика по отношениям к изобретениям описана в ст. 1362 ГК (принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Тот же алгоритм предлагается практиковать в отношении «кинопроизведений, компьютерных программ, музыкальных коллекций, литературных и других произведений». Получение принудительной лицензии будет предусмотрено «только в отношении правообладателей из недружественных стран или лиц, находящихся под их влиянием». Сейчас в список недружественных России входят 52 государства, среди которых 27 стран-членов Евросоюза, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария, Китай, Япония и др.

Расплачиваться с правообладателями из недружественных стран будут через рублевый спецсчет «О»

Выдавать лицензию будут лишь в случае полной недоступности того или иного фильма или игры на рынке из-за отказа правообладателя от выдачи лицензии другим лицам.

Зачем нужен закон

Инициативу депутат прокомментировал в своем Telegram-канале, заявив, что «если компании из недружественных стран не продлевают нам лицензии на кино, музыку и книги, то мы сможем сами их принудительно "приземлить"». Кузнецов выразил уверенность в том, что мера позволит противостоять «недружественным» производителям контента, которые «злоупотребляют правом собственности».

«Такое использование исключительного права — права собственности прямо противоречит цели его введения и является своеобразным злоупотреблением: широкий круг произведений науки, литературы и искусства, цифрового контента стал недоступным на территории России, — напомнил Кузнецов в пояснительной записке к законопроекту. — При этом доступ культурным ценностям — одно из ключевых прав, которое входит в состав основных прав и свобод человека, закрепленного международными конвенциями. Это право не может ставиться в зависимость от желаний и решений отдельных политиков и бизнесменов из недружественных государств».

В Telegram-канале депутат заявил, что закон поможет как вернуть «народу доступ к мировой культуре», так и устоять отечественным театрам, кинотеатрам и онлайн-платформам, которые из-за отзыва лицензий лишаются заработка. Кузнецов заявил, что это хорошая альтернатива «национализации» всех прав зарубежных правообладателей, которая также позволит сдержать пиратство.

Как все будет работать

В законопроекте предлагаются два разных подхода. Первый предполагает, что иностранный правообладатель или его российский представитель необоснованно расторг лицензионный договор. В этом случае пользователь может получить принудительную лицензию на ранее согласованных с правообладателем условиях.

Второй подход будут применять в отношении объектов авторского и смежного права, которые ранее не использовались на территории России. В этом случае лицензию в судебном порядке может получить любая организация по управлению правами на коллективной основе. В то же время на территории страны в отношении одного объекта авторских и смежных прав будет только одна организация, которая управляет правами на него. Условия лицензирования для каждого конкретного лицензиата будут определяться судом.

«Законопроект не противоречит ратифицированным конвенциям и сохраняет необходимые правовые гарантии в случаях, когда управление правами на территории России затруднено», — говорится в описании инициативы.

В то же время платить правообладателю обещают по полной — стоимость принудительной лицензии будет соответствовать рыночным ценам. Определен и порядок взаиморасчетов с правообладателями из недружественных стран – будет использован спецсчет «О», предусмотренный указом Президента России от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Подробнее о рублевом счете CNews рассказывал ранее.

Подводные камни

На практике исполнение закона может столкнуться с рядом трудностей. В беседе с CNews глава Института исследований интернета Карен Казарян согласился с тем, что в целом Бернская конвенция в области авторского права позволяет определенные типы принудительного лицензирования, например для целей публичного исполнения или телевещания, или радиовещания. Это означает, что кто-то использует объекты авторского права, а потом платит отчисления.

«Иными словами, институт принудительного лицензирования и коллективного управления в принципе существует для упрощения жизни — чтобы не надо было подписывать десятки лицензионных договоров на использование в публичной сфере, — объяснил Казарян. — Так как у телеканала в сетке могут быть сотни сериалов, фильмов, передач, а везде есть права еще и на музыку текст и т. д.».

По словам эксперта, похожие законы обычно используются для увеличения производства контента, и согласие правообладателей в общем-то не нужно. Такой механизм в случае с радио и телевидением используют во многих странах.

«Другое дело, что в случае с онлайн-кинотеатрами это просто невозможно — их благополучно вынесут из AppStore за пиратство, — отметил эксперт. — То есть для видео такого механизма не существует. Так что России как члену ВТО наверняка "прилетит", так как в целом это нарушение TRIPS, Международного соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Там механизм принудительной лицензии прописан довольно узко».

Как выживают онлайн-кинотеатры

Напомним, в марте 2022 г. об уходе с российского рынка объявила «большая тройка» мировых звукозаписывающих лейблов: Universal Music Group (UMG), Warner Music Group (WMG) и Sony Music. О своем уходе с российского медиаполя также заявили кинокомпании Disney, Warner Bros. и Paramount.

В конце июля 2022 г. CNews писал о том, что американский дистрибутор музыкального контента ONErpm отозвал релизы иностранных музыкантов с российских стриминговых площадок. На них остаются только исполнители с аккаунтами, зарегистрированными в России, Белоруссии и Казахстане.



22 августа 2022 г. стало известно, что в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» оказались недоступны несколько сериалов «Би-би-си»: «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». Позже оказалось, что британская корпорация отозвала лицензию на свой контент для России. Также из библиотеки «Кинопоиска» ранее исчезли и другие фильмы и сериалы, вышедшие раньше 2022 г. Недоступны, к примеру, трилогия «Властелин колец», «1+1», «Интерстеллар» и др.