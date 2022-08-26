«Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами

«Мегафон» зарегистрировал четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты. В сторону собственных торговых марок смотрят и другие компании – за неполный 2022 г. свои бренды запустили или хотя бы зарегистрировали «Яндекс», Сбербанк и Ozon.

Техника для жизни

Оператор связи «Мегафон» из состава «Большой четверки» намерен выйти на рынок бытовой техники и домашней электроники, пишут «Ведомости». Для этого оператор начал регистрировать отдельные торговые марки через свою дочернюю компанию «Рево чардж рус».

На момент публикации материала за «дочкой» «Мегафона» числилось четыре новых товарных знака. Процесс их регистрации был запущен еще в мае 2022 г. – компания зарегистрировала бренды Blax, Telik и Tvizi. Согласно описанию, под ними могут продаваться компьютеры, мониторы, планшетные компьютеры, ноутбуки, телевизоры и др.

Отдельный бренд «Мегафон» зарегистрировал в июле 2022 г. Он получил название Veizer, и он будет красоваться на корпусах бытовой техники – холодильников, мультиварок, чайников, микроволоновок, стиральных машин и т. п.

Секреты не раскрываются

Представители дочерней компании «Мегафона» подтвердили изданию факт регистрации всего квартета брендов. Однако в подробности они вдаваться не стали.

«Мегафон» стремится открыть новые для себя рынки

На момент публикации материала не было известно, какие именно устройства намерен выпускать «Мегафон», в каких объемах, и когда первые из них поступят на прилавки российских магазинов. Также нет данных, с какими розничными сетями «Мегафон» намерен сотрудничать. Оператор располагает собственными офлайновыми точками продаж, но это салоны связи, ориентированные на продажу SIM-карт, смартфонов, планшетов и аксессуаров к ним. К тому же «Мегафон» на протяжении нескольких лет занимается сокращением их количества.

«О конкретных проектах пока говорить рано», – заявили изданию представители «Рево чардж рус».

Подробнее о «дочке» оператора

Revo Charge – это центр дистрибуции, обслуживающий все компании из состава холдинга USM. В него, помимо «Мегафон ритейла», также входят Yota, «Связной» и ряд других.

«Рево чардж рус» основана Москве в июне 2016 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Единственным ее учредителем был Рагим Шамшилов. В феврале 2020 г. уставный капитал был увеличен до 1 млн руб., Доля Шамшилова упала до 62,5%, а оставшиеся 37,5% получил Кирилл Шибанов (данные «Контур.фокус»).

В ноябре 2020 г. 49% компании перешли в собственность структур USM. У Шамшилова и Шибанова осталось по 5%, в список владельцев вошли Артур Иксанов (5%) и Одилбек Маннанов (36%).

В конце декабря 2021 г. список учредителей «Рево чардж рус» вновь изменился. У Маннанова осталось 20%, «Мегафон» получил 65%. Шамшилов, Шибанов и Иксанов сохранили свои 5-процентные доли.

Одилбек Маннанов – это гражданин Узбекистана. Как сообщили «Ведомостям» представители «Мегафона», «Рево чардж рус» имеет большие планы по развитию своего бизнеса в этой стране. Это подразумевает поставки техники в салоны Ucell в рамках Digital Holding, совместного предприятия «Мегафона» и USM в Узбекистане. Помимо этого, компания намерена открыть несколько монобрендовых магазинов в коллаборации с крупными производителями смартфонов.

«Яндекс» берет пример

Запустить продажи домашней техники и электроники хочет и интернет-гигант «Яндекс», в августе 2022 г. отказавшийся от «Новостей» и «Дзена» в пользу сервиса доставки еды Delivery Club. Как сообщал CNews, во второй половине 2022 г. «Яндекс» подал заявки на регистрацию двух брендов – Tuvio и Vionic.

Логотип Tuvio «Яндекс» собирается наносить на холодильники, плиты, роботы-пылесосы, кофемашины, микроволновки и электрические чайники. На бренд Vionic у компании совсем другие планы – под ним будут выпускаться, в частности, шлемы виртуальной реальности и перчатки для них.

Собственные торговые марки есть и у «Яндекс.маркета». Это бренд Commo, появившийся в конце марта 2022 г. Под ним продаются различные аксессуары для смартфонов, включая зарядные устройства. Впервые о планах «Маркета» запустить собственные бренды электроники стало известно в сентябре 2021 г.

Другие компании не отстают

Собственный бренд техники с недавних пор есть и у интернет-магазина Ozon. CNews писал, что он появился в апреле 2022 г. и называется Hartens. Под ним маркетплейс реализует умные телевизоры.

Аналогичную схему реализует и сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо». У «Эльдорадо» есть бренд Hi, а у «М.Видео» – Novex.

Сбербанк тоже смотрит в сторону собственных брендов техники. В марте 2022 г. в России появились умные телевизоры Sber, разработанные банком совместно с «М.Видео-Эльдорадо» и работающие на «Салют-ТВ» – фирменной прошивке Сбербанка для смарт-ТВ.