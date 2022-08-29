Ericsson закрывает представительство в России. Сотрудники будут уволены

Ericsson до конца 2022 г. закроет свое российское представительство, работавшее с 1994 г. Все его сотрудники, а их больше 500, будут уволены. Ericsson ввозил в Россию оборудование для сотовых сетей. У него масса контрактов со всеми крупнейшими операторами связи. Его доля российского рынка телеком-оборудования составляет 20%.

Ericsson покидает Россию

Шведская компания Ericsson решила полностью ликвидировать свое представительство в России, пишет «Коммерсант». Ericsson – это один из трех крупнейших поставщиков сетевого оборудования, включая базовые станции, российским операторам связи.

Двое других – это финская Nokia и китайская Huawei. Nokia ранее объявляла о прекращении поставок в Россию своего «железа», притом дважды, но о закрытии представительства пока не говорила. Что до Huawei, то она тоже не привозит свое оборудование российским клиентам, хотя официальных заявлений от нее пока не поступало.

По информации «Известий», Ericsson удерживает 20-процентную долю российского рынка телеком-оборудования. У Nokia этот показатель составляет 30-40%.

Российское представительство Ericsson будет закрыто до конца 2022 г., пока без более точной даты. Компания решила уйти по жесткой схеме – ни один из сотрудников ее офиса не сохранит работу, уволены будут все. При этом компания обещает некую «финансовую и социальную» поддержку своих работников, не вдаваясь в подробности, как именно она будет реализована.

Работать в России Ericsson более не желает

Впервые о том, что Ericsson решила поддержать антироссийские санкции, стало известно весной 2022 г. Речи о ее окончательном уходе из страны на тот момент не было.

Подробнее о российском бизнесе Ericsson

Ericsson открыла свое представительство в России очень давно – более 28 лет назад. В стране она представлена АО «Эрикссон корпорация», зарегистрированным в апреле 1994 г. с уставным капиталом 4,75 млн руб. (данные ЕГРЮЛ). Гендиректор компании – Мария Токарева.

По информации «Контур.фокус», 2021 г. для российского офиса шведского вендора завершился с крупной чистой прибылью – 533 млн руб. Суммарная выручка компании за тот же период составила 4,9 млрд руб.

Точное число сотрудников российского представительства Ericsson не установлено. Как пишет «Коммерсант», на АО «Эрикссон корпорация» работает 565 человек.

Коснется всех

Окончательный уход Ericsson из России может отразиться на всех россиянах, пользующихся услугами операторов связи из состава «Большой четверки». Еще весной 2022 г. CNews писал, что прекращение поставок импортного «железа» почти неминуемо приведет к сбоям в работе их сетей. Проблема усугубляется тем, что в России нет ни одной отечественной базовой станции, выпускающейся серийно и способной заменить собой иностранные аналоги.

Ericsson отгружала свое оборудование, к примеру, МТС. Весной 2020 г. оператор вложил 10 млрд руб. в модернизацию своей сети на базе техники шведской компании.

Tele2 тоже делал ставку на продукцию Ericsson. В конце весны 2021 г. он заключил с ней контракт на закупку 50 тыс. базовых станций. Они должны были стать основой для сотовых сетей оператора в 27 российских регионах. Помимо этого, именно на станции Ericsson Tele2 делал ставку при строительстве своих тестовых 5G-сетей в Москве.

Контрактами с Ericsson связан и «Мегафон». Так, еще в августе 2014 г. CNews сообщал о заключении между сторонами стратегического соглашения по развитию и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры «Мегафона». Срок соглашения составлял семь лет. У «Билайн» тоже имеются свои контракты с Ericsson.

Еще не все потеряно

Бизнес Ericsson в России – это не только импорт нового оборудования, но и техническая поддержка уже имеющегося на балансе российских операторов связи. Закрытие представительства говорит о том, что эта поддержка тоже, с высокой долей вероятности, будет прекращена.

Однако окончательное решение по данному вопросу на момент публикации материала принято не было. Источник издания в руководстве неназванной компании – производителей оборудования утверждает, что шведский вендор может выделить сервис техподдержки в отдельное юрлицо. Учредить его может топ-менеджмент российского офиса Ericsson.

Представители одного из российских операторов подтвердили изданию, что подобный исход событий вполне вероятен. «С другой стороны, у операторов было достаточно времени, чтобы научиться эксплуатировать сети без техподдержки Ericcson», – добавил он.