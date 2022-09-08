Мошенники блокируют номера россиянам, не попавшимся на обман. Как защититься

Мошенники начали мстить россиянам, распознавших в них злоумышленников и ответивших им грубостью или юмором. Они используют их номера в качестве подменных, что резко повышает риск их блокировки. Также им потом начинают звонить жертвы мошенников, попавшиеся на их уловки, с требованием вернуть кровные.

Мошенники не умеют в юмор

Россияне оказались под угрозой лишиться своего номера телефона за разговоры с мошенниками. Как сообщили CNews представители «Лаборатории Касперского», злоумышленники стали очень обидчивыми и начали мстить тем, кто не попался на их схемы.

Суть мести очень проста, но очень действенна. Россиянин, распознавший в звонящем мошенника и решивший либо накричать на него, либо разыграть его, попадает в своего рода личный «расстрельный список» звонящего. Тот впоследствии использует его номер в качестве подменного для звонков другим абонентам в поисках новой жертвы.

Россиян, решивших «развести» позвонившего им мошенника, очень много. Российский сегмент YouTube завален роликами на эту тему с записями разговоров.

Как показывает статистика, жертвы, несмотря на гигантские объемы информации о мошеннических схемах и средства защиты от «развода», все же находятся. И после этого истинного владельца номера могут ждать проблемы, вплоть до блокировки мобильного номера.

Лучший способ защиты от мошенников - тотальное игнорирование их звонков

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги, – сообщил CNews главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Санкции за юмор

Лишиться номера телефона россиянин, возжелавший проучить злоумышленника, может, в частности, благодаря новой системе блокировки подменных номеров. Как сообщал CNews, за ней стоит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Проект заработал в начале лета 2022 г., и в настоящее время к нему присоединились основные российские операторы связи.

Работает система просто – пользователь, получивший звонок от мошенника, может пожаловаться на него путем заполнения специальной формы на сайте оператора с указанием номера звонившего. Отправленная информация затем будет обработана оператором, и существует вероятность принятия им решения о блокировке номера.

В итоге истинный владелец номера телефона, использованного мошенником в качестве подменного, будет вынужден пройти не самый простой квест по его разблокировке. Процесс может затянуться. При этом к мобильному номеру, как правило, привязаны многочисленные важные сервисы, например, аккаунты в банковских приложениях.

Второе вероятное последствие мести мошенников столь серьезного вреда не принесет. Абоненту, чей номер был использован в качестве подменного, могут звонить те, кто все же попался на уловки злоумышленников, и потребовать вернуть деньги. В зависимости от того, как активно мошенник пользовался номером, таких звонков может быть много.

Инструкция по защите

Существует лишь один самый надежный способ свести к минимуму вероятность того, что мошенник затаит обиду и будет использовать номер телефона абонента в своих целях. Для этого нужно сразу класть трубку, как только станет понятно, что на другом конце провода злоумышленник.

Этот способ не только снизит риск возникновения новых проблем, но и сэкономит время. Его не нужно будет тратить на совершенно бесполезный диалог. Перезванивать мошенникам тоже не стоит.

Спастись от входящих звонков мошенников довольно просто – достаточно активировать блокировку всех вызовов с неизвестных номеров. Это делается либо в штатном ПО смартфона (например, такая функция есть в устройствах Xiaomi), либо при помощи стороннего приложения. В частности, существуют российские решения, адаптированные под сценарии телефонного мошенничества, распространенные в России.

Так, в 2022 г. мошенники полюбили представляться сотрудниками правоохранительных органов. Также, как сообщал CNews, они нередко выдают себя за представителей операторов связи. Это новая схема с довольно сложным алгоритмом обмана, появившаяся весной 2022 г.

Способ с полной блокировкой вызовов из номеров, отсутствующих в списке контактов, также позволит не общаться с теми, у кого мошенники украли деньги, заменив свой номер на номер обидевшего их абонента.

Спасения нет

Количество мошеннических вызовов в России постоянно растет. По данным приложения Kaspersky Who Calls, во II квартале 2022 г. такие звонки поступали на телефоны 41% пользователей, хотя в первой четверти 2022 г. этот показатель составлял 36%. Всего же по итогам первой половины 2022 г. различные нежелательные спам-звонки получали примерно 97% пользователей.

Свет в тоннеле ненадолго показался в марте 2022 г., когда активность спамеров и мошенников ощутимо снизилась. Но уже в апреле 2022 г. они вновь вернулись к прежним объемам «работы».

На июнь 2022 г., когда заработала система блокировки подменных номеров, пришелся пик активности злоумышленников по итогам первой половины 2022 г. В этом месяце 28,5% пользователей поступали звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. Чаще всего звонящие представлялись сотрудниками органов внутренних дел. Также россиянам досаждали роботизированные обзвоны.

«Злоумышленники могут пробовать одни схемы, бросать их и переключаться на другие, если они окажутся эффективнее. Мы видим, что сейчас намечается тренд на возврат к уже опробованной легенде со звонками от якобы представителей органов правопорядка. Наибольшее количество жалоб на мошенничество по такой схеме мы зафиксировали в августе (2022 г. – прим. CNews). Вероятно, легенда зарекомендовала себя. Обычно злоумышленники действуют весьма уверенно, поставленным голосом сообщают абоненту, что необходимо посодействовать следствию, а сам звонок будет записан», — сообщил CNews Владимир Григорьев, аналитик Kaspersky Who Calls.