Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.
На данный момент подтвердили выступление с докладом:
Алексей Дорожко, заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ, Минцифры России;
Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;
Олег Щепалин, ИТ-директор, «Дом.РФ»;
Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчётный депозитарий;
Максим Остроумов, коммерческий директор, RDW Computers;
Максим Григорьев, генеральный директор, Ассоциация «Финтех»;
Константин Дроздов, руководитель по информационным технологиям Дивизиона управления крупными проектами, МХК «Еврохим»;
Павел Босенко, CIO, Росморпорт;
Максим Кутузов, коммерческий директор, Т1 Digital;
Анна Лоран, руководитель проектов, филиал ОЦО АО «ОХК Уралхим»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Дмитрий Качан, начальник УИТ, Гипросвязь;
представитель компании «Гринатом»;
представитель компании TalentTech.
Вопросы к обсуждению:
Рынок импортозамещения
- Как государство поддерживает разработку отечественных ИТ-продуктов?
- Какие еще меры поддержки необходимы отрасли?
- Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО?
- В каких секторах существуют полноценные аналоги продукции ушедших вендоров?
- Насколько безопасно использование Open Source-решений?
- Как составить план миграции на российские решения?
- Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
- Существует ли у российских разработчиков полноценная экосистема?
Технологии
- Импортозамещение в сфере ПО.
- Импортозамещение в сфере оборудования.
- Миграция западных продуктов на отечественные платформы.
- Проблемы интеграции legacy-систем.
- Информационная безопасность в новых условиях.
Тренды и перспективы
- Как импортозамещение изменит российский рынок ИТ.
- Перспективы российских решений на мировом рынке.
- Готов ли кадровый рынок к тотальному импортозамещению.
- Является ли импортозамещение гарантией безопасности.
- Каким будет ИТ-ландшафт России к 2025 г.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.