Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств

Минцифры планирует перераспределить часть бюджета, заложенного на конверсию частот под 5G, на усиление защиты действующих сетей связи от сбоев. Операторы негласно поддерживают эту идею, заявляя, что развитие 5G в России сейчас неактуально ввиду прекращения поставок импортного оборудования и полного отсутствия отечественного.

Направить деньги на актуальные нужды

Минцифры России разработало план по повышению надежности отечественных сетей связи. Как пишет «Коммерсант», он предполагает ускоренное развитие специализированного ситуационного центра министерства, занимающегося устранением последствий чрезвычайных ситуаций на сетях.

Потенциальный источник дополнительного финансирования уже найден. Минцифры предлагает перераспределить поток бюджетных средств, направленный на конверсию частот для сотовых сетей 5G.

Этот бюджет заложен в федпроекте «Информационная инфраструктура». В настоящее время он находится на рассмотрении в АНО «Цифровая экономика», ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» и «Ростелекоме».

Действующие сети защитят от крупных сбоев за счет пока несуществующих 5G

Минцифры предлагает внести в федеральный проект изменения и направить на развитие ситуационного центра 34 млн руб.

Веские основания

В основе российских сотовых сетей лежит оборудование иностранного производства. К примеру, базовые станции операторам поставляли ушедшие из России Nokia и Ericsson, а также Huawei, прекратившая импорт своего телеком-оборудования на территорию России.

В связи с уходом поставщиков появилась вероятность возникновения массовых сбоев сетей связи ввиду постепенного выхода из строя ранее закупленного у них «железа». Как сообщал CNews, ожидалось, что сотовые сети начнут сбоить летом 2022 г., поскольку отечественных базовых станций, способных заменить импортные в масштабах всей страны, в России нет.

Министерство мотивирует необходимость перераспределения денег в первую очередь тем, что в России в 2022 г. растет количество обращений в ситуационный центр по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на сетях связи.

Также в Минцифры обратили внимание на то, что предложенные изменения не подразумевают перераспределение всего бюджета, заложенного на конверсию частот для сетей 5G. Так, до конца 2022 г. на эти цели было выделено 1,3 млрд руб.

Дополнительным доводом министерства стало актуальное состояние указа Президента России Владимира Путина «об утверждении плана конверсии частот для развития 5G». На момент публикации материала он не был подписан.

На что пойдут деньги

Минцифры планирует построить на базе ситуационного центра отдельную службу техподдержки заказчика с целью «развития инфраструктуры, в том числе оказания услуг связи по предоставлению доступа социально значимым объектам». Представители министерства сообщили изданию, что перераспределение части бюджета, заложенного на конверсию частот, не отразится на планах по развитию сотовых сетей пятого поколения.

Зачем конвертировать частоты

К середине сентября 2022 г. в России не существовало общедоступных сотовых сетей пятого поколения. Ни один из операторов связи не построил такую сеть хотя бы в масштабах одного города, хотя работы в этом направлении они вели еще в конце предыдущего десятилетия.

Воспользоваться 5G в России можно, но лишь на ограниченной территории, например, в буквальном смысле под Казанью.

Основная проблема строительства 5G-сетей в России – это частоты. Оптимальный для этого диапазон 3,4-3,8 ГГц, используемый в других странах, в России отдан под нужды силовых структур, а те не спешат его высвобождать.

План конверсии частот, разработанный Минцифры еще несколько лет назад, предполагал использование под 5G диапазонов 2,3–2,4 ГГц, 4,8–4,99 ГГц и 24–29 ГГц, а также частот 700 МГц. Они должны были полностью высвободиться после перевода эфирного ТВ на цифровой формат вещания, но летом 2022 г. лицензия на их использование под ТВ была продлена. Затраты на весь проект Минцифры оценивались в 7,4 млрд руб.

Продолжение битвы за частоты

В настоящее время эпопея с частотами под российские сети 5G продолжается. В сентябре 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что эти сети будет построены на диапазоне 4,4–4,9 ГГц. Минцифры отреагировало на это, заявив, что план конверсии пересмотрен. Теперь, по оценке министерства, она (конверсия) больше не требуется для диапазона 4,8–4,9 ГГц, но в ней может возникнуть необходимость для 4,4–4,8 ГГц.

Но и с новым диапазоном, озвученным Чернышенко, все не так просто. Как сообщал CNews, частоты 4,7-4,9 ГГц, входящие в него, уже заняты – они используются в военной технике в системах обнаружения «свой-чужой». Если 5G построят именно на этом диапазоне, то сотовая связь пятого поколения, вероятно, будет недоступна для всех россиян, проживающих на расстоянии о 300 км от границ с другими странами.

Мнение операторов

«Ростелеком» подтвердил изданию, что получил письмо Минцифры с предложением по перераспределению бюджета. «Позицию отрасли направим в рабочую группу», – сообщили представители оператора.

Как минимум два оператора из «Большой четверки» не очень рады потенциальной необходимости строить 5G-сети на частотах 4,4–4,9 ГГц. Например, представители Tele2 сообщили изданию, что «ключевым для развития сетей 5G является частотный диапазон 3,4–3,8 ГГц», который «требует конверсии, такая позиция оператора подкреплена анализом мирового опыта внедрения технологии пятого поколения связи».

Аналогичного мнения придерживается и «Мегафон». Однако в целом российская телеком-отрасль в настоящее время не уверена в необходимости скорейшего запуска сотовых сетей пятого поколения. Они мотивируют это проблемами с поставками «железа» иностранного производства и дополнительно указывают на «смутные перспективы» запуска производства его отечественных аналогов. «На этом фоне приоритетной была бы скорее конверсия частот для 4G, например диапазона 700 МГц, которые подходят для стандарта, это позволит увеличить емкость сети», – сообщил «Коммерсанту» представитель отрасли.