ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов

Власти Донецкой народной республики национализировали имущество украинских сотовых операторов «Киевстар», «Тримоб» и Lifecell. Оно передается местному сотовому оператору «Феникс», который с 2015 г. работает на оборудовании «Киевстара».

Национализация имущества украинских сотовых операторов

Государственный комитет по обороне Донецкой народной республики (ДНР) принял решение о национализации имущества украинских сотовых, находившихся в республике. Соответствующее постановление подписал глава республики Денис Пушилин.

Речь идет о сотовых операторах «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon), «Лайфселл» (Lifecell, принадлежит турецкому Turkcell) и «Тримоб» («дочка» основного на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком»). Интересно, что еще один украинский сотовый оператор – «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone) – под это постановление не попал.

Предполагается обратить взыскание на объекты телекоммуникационных сетей указанных операторов, базовые станции и их составные части, оборудование сетей мобильной связи, линии, сооружения и средства связи, непосредственно обеспечивающие предоставление услуг сотовой связи, а также иное движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы.

Власти ДНР национализировали имущество «Киевстара», «Тримоба» и Lifecell и передали его местному сотовому оператору «Феникс»

Под конфискацию попадает и имущество указанных операторов, которое находилось на территориях, подконтрольных Украине до начала специальной военной операции (СВО). Прекращают действовать обязательства по договорам пользования и право собственности украинских сотовых операторов, связанных с оказанием услуг сотовой связи, выполнением работ по установке, настройке, вводу в эксплуатацию объектов телекоммуникационной сети мобильной связи, базовых станций мобильной связи и их составных частей, оборудования сетей мобильной связи, сооружений и средств мобильной связи.

Передачу национализированного имущества «Фениксу»

Упомянутое имущество передается государственному предприятию «Республиканский оператор связи» (торговая марка «Феникс»). Лицензии, разрешения, сертификаты и прочие документы, полученные указанными украинскими операторами от властей Украины на территориях, перешедших под контроль ДНР, будут действовать до выдачи разрешений от властей ДНР.

Для физических и юридических лиц запрещается осуществлять демонтаж имущества, конфискуемого у украинских сотовых операторов – этим может заниматься только «Феникс». Также для «Феникс» устанавливает нулевая ставка по налогу прибыль на имуществу, передаваемое от украинских сотовых операторов.

Постановление Государственного комитета по обороне ДНР также устанавливает, что единой системой обеспечения потребностей ДНР в услугах сотовой связи является имущественный производственный комплекс, которые состоит из технологически, организационно, экономически и централизованно взаимосвязанных управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для организации предоставления услуг сотовой связи, функционирования объектов телекоммуникационной сети, базовых станций сотовой связи и их составных частей, оборудования сетей сотовой связи, линий, сооружений и средств связи на территории ДНР.

Как в ДНР появилась собственная сотовая связь

ДНР объявила независимость в 2014 г. В 2015 г. власти республики взяли под контроль местный узел сотового оператора «Киевстар». Оператор на территории республики перестал работать, позднее на его базе его имущества был создан сотовый оператор «Феникс». В 2017 г власти ДНР национализировали имущество украинского магната Рината Ахметова, включая «Укртелеком». Тогда же в республике перестали работать «Тримоб» и Lifecell (ранее его совладельцем были структуры Ахметова).

На базе активов «Укртелекома» был создан местный оператор фиксированной связи «Комтел». Единственным из украинских сотовых операторов, продолжавших работать на территории ДНР, была «дочка» МТС. В 2015 г. она перешла под бренд Vodafone и была переименована в «ВФ Украина». В 2019 г. данная компания была продана азербайджанскому оператора Bakcell.

В настоящее время «ВФ Украина» также не работает на территории ДНР. После начала СВО «Феникс» также расширил свою работу на территорию Херсонской и Запорожской областей Украины. ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов.