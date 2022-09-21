Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G

Из альянса OpenRAN, разрабатывающего открытые технологии для 5G-сетей, исключены ВМТС и «Сколтех». Других российских организаций в альянсе нет. Теперь Россия не может принимать участие в разработке стандартов, но по мере их появления сможет пользоваться ими, поскольку они открыты. Между тем, сетей пятого поколения в стране до сих пор нет – стандарты использовать негде.

Россию выгнали из OpenRAN

Российские компании лишились членства в международном альянсе OpenRAN (Radio Access Network), состоящего из разработчиков телеком-оборудования, пишут «Ведомости». В частности, от деятельности альянса времен отстранены оператор МТС и «Сколтех».

На момент публикации материала в списке участников альянса не было ни единой российской компании. Перечень контрибуторов тоже обходился без них.

Сам по себе альянс существует сравнительно недолго – немногим более четырех лет. Основанный в феврале 2018 г. в Германии, он создавался с целью взаимодействия телекоммуникационных компаний всего мира по вопросам развития оборудования для сотовых сетей пятого поколения, а также шестого и последующих. Ключевое отличие данного альянса – он продвигает разработку «телеком-железа» с открытой аппаратной архитектурой.

Такое оборудование позволяет сильно ослабить зависимость операторов связи всего мира от трех компаний – Nokia, Ericsson и Huawei. Это крупнейшие поставщики «железа» для строительства сотовых сетей, и все они уже отвернулись от России.

Россия буксует с 5G даже по вопросам членства в альянсах

К моменту выхода материала в составе альянса числился 31 оператор связи со всего мира, включая американские и европейские. Количество контрибуторов – 297, включая китайскую компанию ZTE, частично попавшую под американские санкции, но частично «амнистированную» в марте 2022 г.

Россияне немного опоздали

«Сколтех» и МТС вошли в состав OpenRAN далеко не сразу – лишь спустя почти два года после основания альянса. Они заполучили членство в нем в декабре 2019 г.

В настоящее время неясно, что послужило причиной из временного «изгнания» из альянса. Не исключено, что это может быть связано с многочисленными антироссийскими санкциями. Представители «Сколтеха» и МТС на вопросы CNews к моменту выхода материала не ответили.

Невелика потеря

Исключение российских компаний из OpenRAN равнозначно «отлучению от общемирового сообщества операторов связи», заявил изданию неназванный собеседник, приближенный к «одному из крупнейших российских производителей электроники». По его словам, это напрямую связано с нынешними событиями в мире. «Очевидно, что заморозку нужно рассматривать в геополитическом контексте. Это можно сравнить с исключением работника из профсоюза на основании того, что он работает в организации, с которой ряд компаний отказываются сотрудничать», – добавил источник.

При этом нельзя забывать, что OpenRAN концентрируется на разработке открытых технологий. Это означает, что исключение МТС и «Сколтеха» из этого альянса лишает их лишь права участвовать в процессе разработки, однако никто не может запретить им использовать созданные в составе альянса открытые технологии.

Не более чем временное явление

По мнению главы «Центра компетенций НТИ» на базе «Сколтеха» Дмитрия Лаконцева, исключение МТС и «Сколтеха» из OpenRAN носит временный характер. «Ситуация с международным сотрудничеством по линии нашего членства в альянсе OpenRAN резко осложнилась с февраля (2022 г. – прим. CNews), – сообщил он «Ведомостям». – Временная приостановка не стала для нас сюрпризом».

Участники OpenRAN не в первый раз сталкиваются с подобным. В 2021 г. в аналогичной ситуации оказались китайские компании, находящиеся под гнетом санкций тех или иных стран. «Так что мы представляли, к чему готовиться», – отметил Лаконцев, подчеркнув, что «Сколтех», несмотря ни на что, по-прежнему владеет доступом к открытым стандартам OpenRAN.

Россия без 5G

На сентябрь 2022 г. в России не существовало широкодоступных сотовых сетей пятого поколения. Операторы явно не торопятся строить их, а власти уже смотрят в сторону 6G.

Также в стране нет ни единой отечественной базовой станции для 5G, готовой к серийному производству или уже стоящей на конвейере. Однако компании, занимающиеся разработкой 5G-оборудования, в России все же имеются.

По словам источника издания, в настоящее время в стране есть четыре «коллектива», работающих в данном направлении. Помимо «Сколтеха» это АО «Кибернетические технологии» («Кибертех»), созданное на базе «Ростеха», а оставшиеся два – это оператор «Ростелеком» и компания «Ядро».

С одной стороны, над российским оборудованием для 5G работают очень сильные игроки. Но при этом прогресса в этом направлении почти нет. «Между этими участниками рынка (между «Ростелекомом» и «Ядро» – прим. CNews) нет единства, если бы они объединились, то могли бы разработать необходимые технологии лет за пять, – сказал собеседник «Ведомостей». – Единственный вопрос – в электронно-компонентной базе. Ее нет и на отечественных процессорах Baikal построить радиочасть будет невозможно».

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей «Сколтеха». Он приводится без изменений.

«Наше членство в Альянсе O-RAN сохранено, хотя и временно приостановлено, – сообщили CNews в «Сколтехе». – Ситуация с международным сотрудничеством по линии нашего членства в альянсах TIP и O-RAN резко осложнилась с февраля (2022 г. прим. CNews). Временная приостановка не стала для нас сюрпризом. В 2021 г/ у Альянса O-RAN уже были сложности из-за попавших под санкции китайских компаний, которые являются участниками этой организации. Тогда даже Ericsson и Nokia временно приостановили членство в Альянсе. Так что мы представляли, к чему готовиться. Важно отметить, что у нас есть полный доступ к стандартам OpenRAN. Это же открытые стандарты! Наша операционная работа тоже никак не пострадала, все цели будут выполнены на 100% и в срок».