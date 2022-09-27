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Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

  • Как государство поддерживает разработку отечественных ИТ-продуктов
  • Какие еще меры поддержки необходимы отрасли
  • Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО
  • В каких секторах существуют полноценные аналоги продукции ушедших вендоров
  • Насколько безопасно использование Open Source-решений
  • Как составить план миграции на российские решения
  • Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты
  • Существует ли у российских разработчиков полноценная экосистема

Технологии

  • Импортозамещение в сфере ПО
  • Импортозамещение в сфере оборудования
  • Миграция западных продуктов на отечественные платформы
  • Проблемы интеграции legacy-систем
  • Информационная безопасность в новых условиях

Тренды и перспективы

  • Как импортозамещение изменит российский рынок ИТ
  • Перспективы российских решений на мировом рынке
  • Готов ли кадровый рынок к тотальному импортозамещению
  • Является ли импортозамещение гарантией безопасности
  • Каким будет ИТ-ландшафт России к 2025 г

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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