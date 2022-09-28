Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022. Аналитики провели сравнение компенсаций, которые могут быть получены заказчиками в случае возникновения сбоев в работе облачной платформы, а также бюрократических сложностей в их получении.
При упоминании SLA в большинстве случаев речь идет о защите заказчиков от некачественных услуг провайдера. Отчасти это правда: при нарушении заявленной доступности провайдер должен будет выплатить компенсацию согласно правилам, указанным в SLA.
Но и есть обратная сторона медали: компенсации могут быть слишком малы, а их получение существенно затруднено. Таким образом, SLA защищает еще и провайдера, в первую очередь, от крупных выплат.
Аналитики Market.CNews ознакомились с текстом SLA-соглашений российских провайдеров и составили рейтинг в зависимости от приемлемости указанных в них условий.
Рейтинг SLA IaaS 2022
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Заявленный уровень доступности
- Размер выплат в зависимости от простоя
- Максимальная компенсация
- Длительность некомпенсируемой профилактики в месяц
- Уведомление о профилактике
- Способ определения времени простоя
- Точность определения простоя
- Формат компенсации
- Период подачи заявки
- Срок получения компенсации
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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«В рейтинге SLA мы традиционно уделяем огромное внимание размеру компенсаций, — комментирует результаты рейтинга Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — И этому есть простое объяснение. Если провайдер подписался под крупные штрафные санкции, значит, он уверен в надежности своей инфраструктуры».
Лидером рейтинга SLA признан провайдер Softline. При простое в 0,1% он обещает выплатить 10% от стоимости облака, то есть штраф в 100-кратном размере. При этом на очень высоком уровне заявлена базовая надежность IaaS — 99,982%. Максимальный размер компенсаций — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.
На втором месте — провайдер Active Cloud, который за каждые 30 минут простоя сервиса обещает выплатить 5% от его месячной стоимости, что равносильно штрафу примерно в 70-кратном размере. Базовый уровень доступности IaaS — 99,95%, максимальная компенсация — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.
|Место
|Провайдер
|Сумма баллов
|1
|Softline
|5 016
|2
|ActiveCloud
|3 862
|3
|LanCloud
|2 858
|4
|Oncloud
|2 500
|5
|T1 Cloud
|2 376
Источник: Market.CNews. Полная версия
Третье место — у компании LanCloud. За простой сервисов 0,1-0,9% в месяц компания обещает выплатить сразу 25% их стоимости, что соответствует, в среднем, 45-кратной компенсации. Базовый уровень надежности — 99,9%, максимальный размер компенсаций — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На диаграмме по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть сильные и слабые стороны соглашений SLA у разных IaaS-провайдеров.
Обзор SLA IaaS 2022
Рейтинг SLA IaaS 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
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Нюансы соглашений SLA
В рекламных проспектах провайдеры могут заявлять строгость соблюдения SLA и финансовые гарантии при его нарушении. Звучит солидно. Но каков размер этих финансовых гарантий? В рекламных проспектах его не указывают в явном виде. А в SLA и вовсе может быть прописана компенсация в размере стоимости облачных сервисов за время аварии. Предположим, был зафиксирован простой 15 минут сверх базового уровня надежности, за 15 минут деньги и вернут.
Второй важный момент — профилактика. Большинство провайдеров расценивают профилактику как не компенсируемый простой, если своевременно об этом уведомили заказчика. При этом длительность профилактики может быть не нормирована и теоретически составлять целый месяц.
Есть в SLA и другие подводные камни. О них рассказано в материалах обзора.
С другой стороны, при обсуждении SLA уместно переформулировать известную поговорку: «На SLA надейся, а сам не плошай». Заказчикам следует не только надеяться на надежность провайдера, но и самим предпринимать меры по повышению отказоустойчивости своей ИТ-инфраструктуры.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой SLA в теме письма.
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