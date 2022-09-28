Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022. Аналитики провели сравнение компенсаций, которые могут быть получены заказчиками в случае возникновения сбоев в работе облачной платформы, а также бюрократических сложностей в их получении.

При упоминании SLA в большинстве случаев речь идет о защите заказчиков от некачественных услуг провайдера. Отчасти это правда: при нарушении заявленной доступности провайдер должен будет выплатить компенсацию согласно правилам, указанным в SLA.

Но и есть обратная сторона медали: компенсации могут быть слишком малы, а их получение существенно затруднено. Таким образом, SLA защищает еще и провайдера, в первую очередь, от крупных выплат.

Аналитики Market.CNews ознакомились с текстом SLA-соглашений российских провайдеров и составили рейтинг в зависимости от приемлемости указанных в них условий.

Рейтинг SLA IaaS 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Заявленный уровень доступности Размер выплат в зависимости от простоя Максимальная компенсация Длительность некомпенсируемой профилактики в месяц Уведомление о профилактике Способ определения времени простоя Точность определения простоя Формат компенсации Период подачи заявки Срок получения компенсации

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«В рейтинге SLA мы традиционно уделяем огромное внимание размеру компенсаций, — комментирует результаты рейтинга Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — И этому есть простое объяснение. Если провайдер подписался под крупные штрафные санкции, значит, он уверен в надежности своей инфраструктуры».

Лидером рейтинга SLA признан провайдер Softline. При простое в 0,1% он обещает выплатить 10% от стоимости облака, то есть штраф в 100-кратном размере. При этом на очень высоком уровне заявлена базовая надежность IaaS — 99,982%. Максимальный размер компенсаций — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.

На втором месте — провайдер Active Cloud, который за каждые 30 минут простоя сервиса обещает выплатить 5% от его месячной стоимости, что равносильно штрафу примерно в 70-кратном размере. Базовый уровень доступности IaaS — 99,95%, максимальная компенсация — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.

Таблица 1. Топ-5 SLA IaaS-провайдеров 2022

Место Провайдер Сумма баллов 1 Softline 5 016 2 ActiveCloud 3 862 3 LanCloud 2 858 4 Oncloud 2 500 5 T1 Cloud 2 376

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у компании LanCloud. За простой сервисов 0,1-0,9% в месяц компания обещает выплатить сразу 25% их стоимости, что соответствует, в среднем, 45-кратной компенсации. Базовый уровень надежности — 99,9%, максимальный размер компенсаций — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На диаграмме по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть сильные и слабые стороны соглашений SLA у разных IaaS-провайдеров.

Структура баллов в рейтинге SLA IaaS 2022 Размер компенсаций Лояльность при расчете компенсаций Простота получения компенсаций 3954 967 95 2869 878 115 1822 895 141 1473 897 130 1457 824 95 1008 856 139 868 945 130 853 948 118 545 993 100 814 724 95 787 728 100 679 764 95 357 989 145 357 1001 90 357 959 118 379 867 140 318 908 118 79 880 118 117 734 110

Обзор SLA IaaS 2022

Рейтинг SLA IaaS 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Нюансы соглашений SLA

В рекламных проспектах провайдеры могут заявлять строгость соблюдения SLA и финансовые гарантии при его нарушении. Звучит солидно. Но каков размер этих финансовых гарантий? В рекламных проспектах его не указывают в явном виде. А в SLA и вовсе может быть прописана компенсация в размере стоимости облачных сервисов за время аварии. Предположим, был зафиксирован простой 15 минут сверх базового уровня надежности, за 15 минут деньги и вернут.

Второй важный момент — профилактика. Большинство провайдеров расценивают профилактику как не компенсируемый простой, если своевременно об этом уведомили заказчика. При этом длительность профилактики может быть не нормирована и теоретически составлять целый месяц.

Есть в SLA и другие подводные камни. О них рассказано в материалах обзора.

С другой стороны, при обсуждении SLA уместно переформулировать известную поговорку: «На SLA надейся, а сам не плошай». Заказчикам следует не только надеяться на надежность провайдера, но и самим предпринимать меры по повышению отказоустойчивости своей ИТ-инфраструктуры.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой SLA в теме письма.

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