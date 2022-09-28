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Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022. Аналитики провели сравнение компенсаций, которые могут быть получены заказчиками в случае возникновения сбоев в работе облачной платформы, а также бюрократических сложностей в их получении.

При упоминании SLA в большинстве случаев речь идет о защите заказчиков от некачественных услуг провайдера. Отчасти это правда: при нарушении заявленной доступности провайдер должен будет выплатить компенсацию согласно правилам, указанным в SLA.

Но и есть обратная сторона медали: компенсации могут быть слишком малы, а их получение существенно затруднено. Таким образом, SLA защищает еще и провайдера, в первую очередь, от крупных выплат.

Аналитики Market.CNews ознакомились с текстом SLA-соглашений российских провайдеров и составили рейтинг в зависимости от приемлемости указанных в них условий.

Рейтинг SLA IaaS 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Заявленный уровень доступности
  2. Размер выплат в зависимости от простоя
  3. Максимальная компенсация
  4. Длительность некомпенсируемой профилактики в месяц
  5. Уведомление о профилактике
  6. Способ определения времени простоя
  7. Точность определения простоя
  8. Формат компенсации
  9. Период подачи заявки
  10. Срок получения компенсации

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«В рейтинге SLA мы традиционно уделяем огромное внимание размеру компенсаций, — комментирует результаты рейтинга Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — И этому есть простое объяснение. Если провайдер подписался под крупные штрафные санкции, значит, он уверен в надежности своей инфраструктуры».

Лидером рейтинга SLA признан провайдер Softline. При простое в 0,1% он обещает выплатить 10% от стоимости облака, то есть штраф в 100-кратном размере. При этом на очень высоком уровне заявлена базовая надежность IaaS — 99,982%. Максимальный размер компенсаций — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.

На втором месте — провайдер Active Cloud, который за каждые 30 минут простоя сервиса обещает выплатить 5% от его месячной стоимости, что равносильно штрафу примерно в 70-кратном размере. Базовый уровень доступности IaaS — 99,95%, максимальная компенсация — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.

Таблица 1. Топ-5 SLA IaaS-провайдеров 2022

Место Провайдер Сумма баллов
1 Softline 5 016
2 ActiveCloud 3 862
3 LanCloud 2 858
4 Oncloud 2 500
5 T1 Cloud 2 376

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у компании LanCloud. За простой сервисов 0,1-0,9% в месяц компания обещает выплатить сразу 25% их стоимости, что соответствует, в среднем, 45-кратной компенсации. Базовый уровень надежности — 99,9%, максимальный размер компенсаций — 100% от стоимости выкупленных ресурсов.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На диаграмме по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть сильные и слабые стороны соглашений SLA у разных IaaS-провайдеров.

Структура баллов в рейтинге SLA IaaS 2022

Размер компенсаций
Лояльность при расчете компенсаций
Простота получения компенсаций
3954
967
95
2869
878
115
1822
895
141
1473
897
130
1457
824
95
1008
856
139
868
945
130
853
948
118
545
993
100
814
724
95
787
728
100
679
764
95
357
989
145

357
1001
90
357
959
118
379
867
140
318
908
118
79
880
118

117
734
110

Обзор SLA IaaS 2022

Рейтинг SLA IaaS 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Нюансы соглашений SLA

В рекламных проспектах провайдеры могут заявлять строгость соблюдения SLA и финансовые гарантии при его нарушении. Звучит солидно. Но каков размер этих финансовых гарантий? В рекламных проспектах его не указывают в явном виде. А в SLA и вовсе может быть прописана компенсация в размере стоимости облачных сервисов за время аварии. Предположим, был зафиксирован простой 15 минут сверх базового уровня надежности, за 15 минут деньги и вернут.

Второй важный момент — профилактика. Большинство провайдеров расценивают профилактику как не компенсируемый простой, если своевременно об этом уведомили заказчика. При этом длительность профилактики может быть не нормирована и теоретически составлять целый месяц.

Есть в SLA и другие подводные камни. О них рассказано в материалах обзора.

С другой стороны, при обсуждении SLA уместно переформулировать известную поговорку: «На SLA надейся, а сам не плошай». Заказчикам следует не только надеяться на надежность провайдера, но и самим предпринимать меры по повышению отказоустойчивости своей ИТ-инфраструктуры.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой SLA в теме письма.

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