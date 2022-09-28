Минцифры начало принимать заявления ИТ-шников на отсрочку. Счет обращений пошел на тысячи

Сотрудники ИТ-компаний и телеком-организаций подали больше 1,5 тыс. онлайн-заявлений на отсрочку от службы в Вооруженных силах России в рамках спецоперации на Украине. Для получения отсрочки от мобилизации Минцифры накануне запустило на портале «Госуслуги» сервис по приему заявлений.



Заявления и ошибки

После запуска специального сервиса на портале «Госуслуги» специалисты ИТ- и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации, сообщают представители Минцифры. Пока учтены лишь те, что поданы правильно. В Министерстве уточнили, что многие ИТ-сотрудники допускают типичные ошибки при подаче заявок.

Так, неверно использовать скорректированный шаблон формы-подтверждения, нужна именно форма из Telegram-канала Минцифры. Кроме того, сотрудники при подаче заявления часто прикладывают в файле .sig некорректную электронную подпись.

«Рекомендуем подписывать файл усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора, выданной ФНС России, и прикреплять к заявлению именно этот файл .sig», – прокомментировали в ведомстве.

Первые списки в Генштаб Минобороны отправятся 29 сентября 2022 года

Также зачастую информация в форме-подтверждении не соответствует данным файла .sig. Дело в том, что система может сообщать о технической ошибке, если в форме есть опечатки, которые не позволяют соотнести данные из файла с электронной подписью. В этом случае нужно проверить, корректная ли использовалась электронная подпись, и нет ли помарок в самой форме. Например, в названии компании может фигурировать лишняя кавычка.

Еще одна ошибка – сотрудники меняют текст в той части формы-подтверждения, которую никак трансформировать не нужно. Стоит изменять лишь определенные данные, как прописано в инструкции. В Telegram-канале Минцифры можно посмотреть пошаговую видео инструкцию по заполнению заявления на отсрочку.

Запуск сервиса

Онлайн-сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов заработал вечером 27 сентября 2022 г. Заявку может подать сам сотрудник ИТ-компании, аккредитованной при Минцифры, или сотрудник телеком-компании. К заявлению необходимо приложить форму подтверждения того, что человек соответствует ряду требований. Она должна быть подписана электронной подписью гендиректора организации.

В министерстве обращают внимание на то, что при редактировании CSV-файла в Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с «0», будут стираться, однако исправлять это не нужно.

После заполнения формы документ стоит отправить через запущенный на портале «Госуслуги» сервис. Услуга доступна только с территории России. Стоит проверить данные, которые автоматически выгружаются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т. д.). Также в заявлении указываются сведения о воинском учете (вид документа, его серия и номер, воинское звание, должность и пр.), информация о высшем образовании (вуз, специальность, серия и номер диплома) и некоторые другие документы. Заполняются сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и пр.).

Уточняется, что после отправки заявки Минцифры пошлет ее в Генштаб. Итоговое решение о том, что сотрудника не будут мобилизовать, будет принимать Минобороны.

«Первые списки планируется отправить 29 сентября», – отметили в Минцифры.

Кого не должны мобилизовать

Напомним, 27 сентября 2022 г. Минцифры России опубликовало перечень ИТ-специальностей, не подлежащих частичной мобилизации. Среди 195 направлений подготовки – не только информатика, математика и ядерная физика, но и психология, социология, музыкальная звукорежиссура. Сотрудники аккредитованных ИТ-организаций и компаний-операторов связи с такими дипломами могут не опасаться частичной мобилизации, однако окончательное решение принимает Минобороны.

Сотрудники должны работать в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днем, иметь соответствующее высшее образование и являться сотрудником аккредитованной Минцифры ИT-компании или оператора связи, имеющего лицензию.

Об отсрочке для представителей ИТ-отрасли было объявлено не сразу: в своем обращении Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 г. пообещал «бронь» только сотрудникам оборонно-промышленного комплекса. На следующий день профильные российские ассоциации вместе с рядом представителей ИТ-отрасли направили в Минцифры запросы с просьбой предоставить ИТ-шникам отсрочку от призыва на военную службу.