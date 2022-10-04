В России зафиксировано первое в истории сокращение мобильного трафика. Причины

Россияне стали заметно меньше пользоваться мобильным интернетом. Падение потребления во II квартале 2022 г. составило 2,5% в сравнении с I кварталом 2022 г. и выразилось в сотнях миллионов гигабайтов. Это первый подобный случай за всю историю России – раньше объем потребляемого мобильного трафика в стране из года в год показывал стабильный рост.

Первый шаг назад

В России по итогам II квартала 2022 г. зафиксировано сокращение потребление мобильного трафика. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минцифры, в сравнении с первой четвертью 2022 г. оно упало на 2,5%.

С одной стороны, 2,5% – это достаточно немного, особенно с учетом суммарного объема потребления. В январе-марте 2022 г. он составил 8,54 млрд ГБ, а в апреле-июне 2022 г. – 8,35 млрд ГБ.

С другой стороны, важен сам факт падения. Оно произошло впервые в истории России – все те годы, что операторы связи развивают мобильный интернет как услугу, предлагая больше скорости и предоплаченных гигабайтов за меньшие деньги, потребление мобильного трафика только увеличивалось от квартала к кварталу. Свою роль в этом играло и развитие мобильных устройств – пользоваться интернетом гораздо удобнее при помощи современного производительного смартфона с большим экраном в сравнении с обычным кнопочным телефоном образца начала XXI века.

Веб-серфинг с экрана карманного устройства интересует россиян все меньше

Статистика Минцифры лишь подтверждает данный факт. Даже если оглянуться на IV квартал 2021 г., можно увидеть, как растет желание россиян выходить в интернет именно со своих мобильных устройств, а не с ноутбука или стационарного компьютера. В этот период объем трафика составил 8,25 млрд ГБ против 8,54 млрд ГБ тремя месяцами позже.

Виноваты блокировки и ковид

Как пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка и экспертов, первопричиной падение потребления мобильного трафика в России являются блокировки крупных и популярных интернет-ресурсов. Количество попавших в «черный» список сайтов и веб-сервисов после 24 февраля 2022 г. увеличилось, и их ряды пополнили, в том числе, и крупнейшие соцсети мира, поскольку компания, которой они принадлежат, еще в марте 2022 г. была признана экстремисткой организацией и запрещена на территории России. При этом мессенджер WhatsApp, который она купила еще в феврале 2014 г., на момент публикации материала по-прежнему функционировал без каких-либо ограничений.

Свою лепту в падение объемов потребляемого россиянами мобильного трафика мог внести и китайский сервис TikTok. Он в числе первых ввел санкции против граждан России, запретив им выкладывать свои видеоролики.

Что немаловажно, падение объемов мобильного трафика с блокировками сайтов связывают и представители Минцифры. «В марте 2022 г. Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства», – сообщили они CNews.

Также в Минцифры упомянули и проблемы российских онлайн-кинотеатров и музыкальных стриминговых сервисов. Из-за ухода иностранных студий они лишились доступа к зарубежным фильмам и музыке, что вызвало отток пользователей, не интересующихся творениями российских исполнителей и киноделов.

Наконец, представители Минцифры сделали акцент на снятии ковидных ограничений в России. «Граждане вернулись к привычному графику работы», – заявили они CNews. Это тоже могло сказаться на сокращении объемов мобильного трафика.

Операторы солидарны с властью

Необычную динамику мобильного трафика фиксируют и крупнейшие операторы сотовой связи России, особенно в весенний период, когда из года в год россияне наращивают темпы потребления контента со своих портативных гаджетов. «В 2022 г. мы не увидели его традиционного роста с марта по май, – сообщили изданию представители МТС. — С июня по сентябрь этого года начался стандартный летний спад в потреблении трафика».

Tele2 тоже фиксирует падение мобильного трафика, нехарактерную для второй четверти года. Однако в сети этого оператора оно оказалось не столь драматичным на фоне общероссийских показателей. Представители Tele2 уточнили CNews, что во II квартале 2022 г. трафик упал лишь на 1,6% в сравнении с I кварталом 2022 г. «Несмотря на блокировку ряда зарубежных сервисов пользователи не спешат отказываться от цифровых привычек. Столь незначительное снижение трафика обусловлено тем, что трафик в том числе мигрировал в другие сервисы: VK, Telegram, YouTube, – сообщили CNews представители Tele2. – Кроме того, несмотря на ограничения для российских пользователей TikTok не показал драматического снижения трафика, а трафик в YouTube возобновил рост с марта и зафиксировал плюс 15% в июле в сравнении с февралем. Таким образом, уже в июле общий трафик в сети нагнал, превысил февральские значения и продолжит показывать восходящую динамику».

Представители «Мегафона» тоже подтвердили CNews сокращение объема пользования мобильным интернетом своими абонентами. «Сокращение объемов мобильного интернет-трафика зафиксировано впервые, – сообщили они CNews. – Эта тенденция носила временный характер и была обусловлена ограничениями в работе зарубежных сервисов. Начиная с III квартала (2022 г.; – прим. CNews), мы видим рост трафика за счет увеличения популярности российских сервисов».

Импортозамещение спасет

По данным Минцифры, падение мобильного трафика иностранных сервисов действительно имеет место. Но он был перераспределен между их отечественными аналогами.

«Внутрироссийский интернет-трафик значительно вырос и практически полностью заместил ушедшие с российского рынка сервисы, – заявили CNews в Минцифры. – Также наблюдается рост трафика российских соцсетей».

В министерстве не считают падение мобильного интернет-трафика значительным. В качестве аргумента представители ведомства приводят тот факт, что его объемы в первом полугодии 2022 г. все равно выше в сравнении с первой половиной 2021 г.

То, что потребление трафика снизилось впервые в истории, в Минцифры комментировать не стали.

Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что россияне постепенно мигрируют в российские аналоги зарубежных сервисов. К примеру, они фиксируют рост трафика социальной сети «Вконтакте», созданной в 2006 г. Павлом Дуровым по образу и подобию всемирно известной соцсети Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). В настоящее время российская соцсеть принадлежит холдингу VK (предыдущее название – Mail.ru Group).