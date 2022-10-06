Huawei придумал, как обмануть Америку. 5G-смартфоны будут выпускаться, несмотря на санкции США

Ритейлеры в скором будущем могут возобновить продажи смартфонов Huawei с поддержкой 5G-сетей. Санкции США запрещают ей создавать их, но она нашла как минимум два способа обхода этих ограничений. Один из них она даже опробовала на своих новых флагманах Mate 50 и 50 Pro, и он доказал свою работоспособность.

Huawei на выдумки хитра

Компания Huawei в очень скором будущем может возобновить разработку и продажу смартфонов с доступом к сотовым сетям пятого поколения (5G), пишет Financial Times. В настоящее время сделать это ей мешают многочисленные американские санкции, но компания, вполне вероятно, почти нашла способ их обхода.

По информации издания, один из методов, который позволит Huawei вернуться в сегмент 5G-смартфонов – это полный отказ от иностранных комплектующих, в особенности от модемов сотовой связи, в пользу их китайских аналогов. Такие модемы в настоящее время почти всегда встраиваются в мобильные процессоры, поэтому Huawei могут потребоваться китайские CPU. Далеко не факт, что они смогут тягаться по производительности с иностранными чипами, но доступ к 5G-сетям они предоставят.

Huawei может попытаться отвоевать утерянные позиции на мировом мобильном рынке

Источники издания утверждают, что на разработку новых смартфонов у Huawei может уйти немало времени. Но еще больше она может потратить на выстраивание всех логистических цепочек.

Кто поможет Huawei

Китайскому техногиганту обязательно нужно позаботиться и о том, чтобы процессоры в ее будущих 5G-смартфонах были не только разработаны, но и произведены в Китае.

Притом обязательным условием для обоих процессов должен являться тотальный бойкот иностранным технологиям.

В этом случае Huawei придется искать производителей микросхем в пределах границ КНР, поскольку к той же тайваньской TSMC она обратиться не может из-за американских санкций. К слову, из-за них же в настоящее время не выпускаются российские «Байкалы» и «Эльбрусы» – их делала TSMC, а в России нужных площадок для этого нет.

Зато в Китае все необходимое оборудование имеется. В КНР есть компания SMIC – крупнейший в стране и один из 10 крупнейших в мире контрактный производитель микросхем. В середине сентября 2022 г., как сообщал CNews, SMIC начала производство чипов по 14-нанометровому техпроцессу.

14 нм – это далеко не самый выдающийся результат, поскольку TSMC еще в 2021 г. освоила 4 нм. Однако для Китая это уже прорыв, тем более что сейчас SMIC движется в сторону 7 нм и даже 5 нм.

Менее очевидный способ

По всей вероятности, топ-менеджмент Huawei не хочет ставить все на китайские импортонезависимые процессоры. Компания рассматривает еще один вариант возврата на рынок 5G-устройств, не такой очевидный, но, тем не менее, надежный и даже проверенный.

Huawei может заручиться поддержкой производителей аксессуаров для смартфонов, например, чехлов, чтобы те встраивали в свою продукцию 5G-модемы. Сами мобильники Huawei не будут иметь доступ к сетям пятого поколения, но смогут работать в них, если поместить их чехол «с сюрпризом».

Сравнительно недорогой аксессуар для доступа к сетям пятого поколения

Данная затея выглядит немного сомнительной, особенно для столь крупной компании. Однако в условиях широкого многообразия санкций, под которыми Huawei находится с мая 2019 г., ей приходится идти на любые ухищрения, чтобы остаться на плаву. Также нужно учитывать, что в начале осени 2022 г. руководство Huawei перевело компанию на «режим выживания», необходимый, чтобы она продолжала существовать.

Способ с 5G-чехлами Huawei уже опробовала и убедилась в его работоспособности. В сентябре 2022 г. в Китае состоялся релиз новых флагманских смартфонов Mate 50 и Mate 50 Pro на базе американского процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в специальной модификации, лишенной 5G-модема. По умолчанию телефоны стоимостью 5000 и 6800 юаней соответственно (41,8 и 56,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 октября 2022 г. соответственно) работают только в сетях GSM, 3G и LTE.

Mate 50 Pro - смартфон с допуском в 5G через специальный чехол

Для Mate 50 и 50 Pro есть специализированные чехлы с 5G-модемом внутри. Их, как и смартфоны, можно заказать в Россию из Китая, вот только самих 5G-сетей в России до сих пор нет. Питание на внутреннюю электронику подается по USB-C непосредственно от самого смартфона. В Китае оператор связи China Telecom, чей офис сгорел дотла в середине сентября 2022 г., продает новые флагманы Huawei сразу в комплекте с этими аксессуарами.

Время упущено

Санкции США превратили Huawei из лидера мирового рынка смартфонов в аутсайдера. Она не может устанавливать на свои Android-смартфоны сервисы Google, в частности, YouTube и магазин приложений Google Play, без которых большинству пользователей они не нужны. Замена Android в виде Harmony OS пока не добралась до широких масс за пределами КНР, а аналог сервисов Google в виде Huawei Mobile Services пока не стал столь же популярным.

«Компания не может бесконечно ждать, ей нужно вернуть на рынок 5G-телефоны как можно скорее, – сообщил Financial Times приближенный к Huawei источник. – Несколько лет назад Huawei потеряла лидерство на мировом рынке смартфонов на фоне санкций США. Теперь же ее доля сокращается даже на китайском рынке».

Россия в этом плане – не исключение. Huawei сделала все, чтобы россияне поскорее забыли о существовании ее смартфонов, и дело тут даже не в том, что в стране нет сетей 5G. Huawei – это, вероятно, рекордсмен по количеству необъявленных антироссийских санкций. Она вдвое сократила поставки своей потребительской электроники, оставила операторов связи без базовых станций, начала удалять российские приложения из своего каталога App Gallery, закрыла часть офлайновых точек продаж и отключила онлайн-магазин, а потом и вовсе уволила половину внештатных сотрудников и попыталась вывезти из России штатный персонал.

Как итог – ее долю на российском рынке смартфонов давно поделили между собой другие китайские компании. Как сообщал CNews, место Huawei заняли Realme, Tecno и, конечно же Xiaomi на пару с Poco и Redmi. Они также почти вытеснили Samsung и Apple, остановившие поставки в Россию еще в марте 2022 г.