В России запретят строить 5G на иностранном софте и «железе»

Российским операторам придется строить 5G на отечественном оборудовании и ПО. Это произойдет, если примут новые правила регистрации оборудования для сетей. Тогда компаниям придется заменить имеющееся иностранное оборудование.

Новые правила

В России могут заработать новые правила регистрации радиоэлектронных средств (РЭС), согласно которым с сентября 2023 г. оборудование для 5G должно работать на отечественном «железе» и ПО.

Как отмечает «Ростелеком» в своем отзыве, установленные у операторов связи радиоэлектронные средства иностранного производства несовместимы с отечественным ПО. Если новые правила будут приняты, то использовать имеющееся оборудование станет «недопустимо».

Проект постановления Правительства с новыми правилами регистрации РЭС были разработаны Минцифры совместно с ФСБ и Роскомнадзором и опубликованы для общественного обсуждения 9 сентября 2022 г.

Все поменять

Учитывая, что установленное сейчас на сетях оборудование несовместимо с отечественным ПО, его придется менять, как подчеркнул источник «Коммерсанта» в одном из операторов. Таким образом, вложенные в сеть компаниями инвестиции будут потрачены впустую.

По оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства, затраты отечественных операторов на строительство сетей пятого поколения к 2027 г. составят 1 трлн руб.

По словам собеседника издания в компании-производителе оборудования, российское «железо» невозможно интегрировать в существующие сети операторов. Поэтому строить 5G придется отдельно от имеющихся сетей. По его оценке, это обойдется на 40-50% дороже.

Остаться без связи

В «Ростелекоме» отметили, что в нынешних реалиях для обеспечения населения качественной и непрерывной связью необходимо не создавать дополнительную финансовую нагрузку на операторов связи.

В МТС рассказали «Коммерсанту», что тоже участвуют в обсуждении новых правил регистрации РЭС. В Tele2 рассчитывают, что на рынке появится решение, которое обеспечит взаимодействие иностранного и российского оборудования. Однако заявленные в новых правилах сроки (сентябрь 2023 г.) там назвали нереалистичным.

В Минцифры издание заверили, что подготовили редакцию проекта, которая выводит из-под действия постановления пилотные зоны 5G.

Оборудование 5G

В «Спектре» «Коммерсант» заверили, что их базовые станции соответствуют международному стандарту 3GPP и совместимы с иностранным оборудованием того же стандарта. А в Центре компетенций НТИ, который занимается разработкой оборудования для сетей пятого поколения, добились первых результатов совместимости их «железа» с иностранным. Об этом «Коммерсанту» рассказал замглавы Центра по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Как пояснил изданию аналитик MForum Алексей Бойко, есть две архитектуры сетей пятого поколения. Так, 5G NSA (non-stand alone), которые обычно строят операторы, опираются на существующие сети. Оборудование 5G SA (stand аlone) не требуют наличия сетей, но их строительство требует больших инвестиций.

Исходя из этого, российским операторам либо придется менять уже имеющееся на сетях зарубежное 4G-оборудование на российское или строить 5G SA.