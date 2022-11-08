Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию

Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования Nokia запросил экспортные лицензии на поставку в Россию у США и Финляндии. Они необходимы, чтобы выполнить контракты, заключенные ранее – после финская компания покинет страну.



Разрешение на поставки

Nokia попросила США и Финляндию разрешить ей поставку телеком-оборудования в Россию, чтобы соблюсти условия контрактов, заключенные с компаниями ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в российском правительстве и компании-операторе связи.

Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования запросил экспортные лицензии на поставки в Россию у Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии. Поставлять собираются не оборудования для расширения сетей сотовой связи, а запчасти, которые потребуются поддерживать существующую инфраструктуру в ближайшие три года.

«Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии», – уточнил собеседник издания.

В августе 2022 г. Nokia заявляла, что планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России

Особое разрешение понадобилось по той причине, что после событий 24 февраля 2022 г. США и страны ЕС ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию. Теперь, чтобы поставить такие товары, необходимо получить специальную лицензию. Разрешение американского регулятора финской компании потребовалось потому, что в 2016 г. она вошла в структуру франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и некоторые патенты записаны на местные компании.

Однако поставлять продукцию не выйдет и без разрешения финского МИД, так как оборудование повезут из Финляндии.

Кто потом будет поддерживать оборудование

Собеседники РБК уточняют, что юридически местные юрлица Nokia компания будет ликвидировать по мере того, как они закроют все обязательства перед клиентами. На это может уйти около года после получения экспортных лицензий.

Источники, близкие к российским операторам связи, отмечают, что с 2023 г. Nokia советует своим клиентом пользоваться техподдержкой ООО «Телесистемы Сервис» (Т.С.С). Там будут работать некоторые уже уволенные сотрудники российских юридических лиц Nokia.

По информации СПАРК, компания Т.С.С была создана в конце июля 2022 г. в Санкт-Петербурге. Гендиректором и владельцем организации значится Евгений Вотолевский, экс-директор программы дирекции сервисных услуг в департаменте сетевой маршрутизации и транспортных сетей Nokia.

На официальном сайте новой компании она позиционируется как «бутик в области технической поддержки операторских сетей» – отмечается, что в организации собраны «лучшие компетенции по оборудованию Nokia для оказания Е2Е услуг по всем ключевым продуктовым линейкам».

Указано также, что в организации работают около 65 сотрудников, которые являются «экспертами решений Nokia во всех ключевых доменах операторских сетей: RAN (2G/3G/4G/5G, SRAN, Megamon/Megaplexer, Femto, MW, Optimization), Voice Core (MSS/MGW, IMS, UDR/HLR/HSS), NMS (Network Management System - NetAct, Traffica, SON), IP (IPMPLS, SDN/Nuage, Системы Управления/NSP), Optics (WDM, SDH, DCN, СУ NFM-T, 1350 OMS).

Как Nokia покидала Россию

Финская транснациональная компания ранее заявила, что готовится к «ответственному уходу» с российского рынка из-за специальной военной операции на Украине.

В официальном сообщении руководители телеком-производителя подчеркнули, что обеспокоены возможным выходом из строя инфраструктуры телеком-сетей в России и ограничением доступа россиян к интернету. Еще в апреле 2022 г. Nokia обещала помочь обслуживать сети и подать заявку на получение необходимых лицензий.

В компании уточнили, что уход из России «не повлияет на финансовые перспективы компании», так как в 2021 г. на долю российского рынка доставалось менее 2% продаж финского производителя.

Свое решение Nokia не изменила даже после того, как США частично исключили из санкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование (это базовые станции, смартфоны, устройства для общения в мессенджерах).

«Допускаются все операции, производимые в обычном порядке и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием России, – отмечается в документе Минфина. Также разрешен «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или гражданами США, вне зависимости от того, где они находятся, в Россию услуг, ПО, аппаратных средств или технологий», которые связаны с этими областями.

В августе 2022 г. Reuters писал, что Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России и уволить около 2 тыс. сотрудников подразделения в стране. Представители компании сообщали, что к концу 2022 г. подавляющее большинство сотрудников в России уйдут из Nokia, и офисы буду освобождены. Официальное присутствие в стране сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

Как в России с телеком-железом

В России нет собственного «железа» для сотовых сетей и массового производства отечественных базовых станций. Оборудование поставляли шведская Ericsson (доля рынка – 20%) и финская Nokia (30-40%). Первая весной 2022 г. сообщила о том, что покидает страну. Также российские операторы связи пользовались оборудованием китайской Huawei, ZTE, японской NEC и южнокорейской Samsung.

С Huawei ситуация долгое время оставалась неоднозначной: компания не объявляла об уходе с российского рынка, но отечественные операторы жаловались на остановки поставок сетевого оборудования без объяснения причин. В конце мая 2022 г. стало известно, что Китай существенно ограничил экспорт своей техники в Россию – на 98% для телеком-оборудования.

В мае 2022 г., чтобы помочь операторам связи закупить зарубежное оборудование, власти России легализовали «параллельный» импорт и включили в перечень разрешенных к ввозу товаров без разрешения правообладателя в частности, продукцию Samsung, Nokia и Huawei.