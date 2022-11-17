Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек

Гендиректором «Крымтелеком» стал Иван Зима, параллельно возглавляющий конкурирующего оператора — «Миранду-медиа». Возможно, компании объединят свой частотный ресурс для совместного строительства сотовых сетей.

Гендиректор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома»

«Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщил о назначении нового гендиректора. Им стал Иван Зима.

С 2014 г. Зима возглавляет другого крымского телекоммуникационного оператора — «Миранду-медиа». Данная компания была создана «Ростелекомом» для оказания услуг фиксированной связи на территории полуострова Крым (включает в себя Республику Крым и город федерального значения Севастополь).

Чем занимается «Миранда-медиа»

«Миранда-медиа» также владеет двумя подводными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС), проложенными по дну Керченского пролива между материковой территорией России и полуостровом Крым. Вскоре после создания «Миранды-медиа», 80% ее долей было передана ООО «Судоходная компания Люкстранс». Владельцами этой компании являются Павел Топорищев, Андрей Сухов и Александр Данкин.

У двух крымских операторов связи появился общий руководитель — Иван Зима

В 2020 г. «Миранда-медиа» приобрела компанию «Элемтэ-инвест», владеющую лицензиями на оказание ряда услуг связи на территории полуострова Крым, включая сотовую связь. Данная компания была создана в 2014 г. «Таттелекомом» — основным оператором фиксированной связи в республике Татарстан. Однако она так и не приступила к работе.

По неофициальной информации, «Миранда-медиа» также связана с сотовым оператором «Мир телеком», который начал работу на территориях, присоединенных Россией с началом специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет, в частности, о Херсонской и Запорожской областях.

История «Крымтелекома»

«Крымтелеком», как и «Миранда-медиа», был создан в 2014 г. после присоединения Крыма к России. Компания оказывает услуги фиксированной и мобильной связи. Учредителем компании выступили власти Республики Крым, которые передали ей имущество, имевшееся на полуострове у украинских телекоммуникационных компаний: «Укртелекома» (основной на Украине оператор фиксированной связи) и «Киевстара» (вместе с российским сотовым оператором «Вымпелком» входит в группу Veon).

При этом «Крымтелеком» не работает на территории Севастополя. Здесь местные власти создали собственного оператора фиксированной связи — «Севастополь-телеком», который, в свою очередь, создал оператора мобильной связи «Севмобайл». Сотовые абоненты «Севмобайла» и «Крымтелекома» должны находиться в сетях друг друга без взимания роуминговой наценки.

В 2018-2019 гг. сотовая сеть «Крымтелекома» испытывала серьезные проблемы, в связи с чем оператор в течение девяти месяцев даже не взимал плату со своих абонентов. В конце 2018 г. «Крымтелеком» был приватизирован. Владельцем оператора стала «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), на тот момент принадлежавшая бывшему главе ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Владимиру Зарицкому.

Впоследствии УКИП перешел во владение управляющей компании «Фин-партнер». По неофициальной информации, за этой структурой стоят братья Аркадий и Борис Ротенберги и известный в телекоммуникационной отрасли предприниматель Евгений Ройтман. Правда, сам Ройтман и представитель братьев Ротенбергов это отрицают.

Для чего объединяют ресурсы «Миранды-медиа» и «Крымтелекома»

Источник CNews на крымском телекоммуникационном рынке полагает, что назначение одного лица на пост руководителей «Крымтелекома» и «Миранды-медиа» свидетельствует о том, что «Миранда-медиа» нуждается в частотах для строительства своей сотовой сети. При том, что свободные частоты на полуострове есть только у «Крымтелекома», резюмирует собеседник издания.

В «Миранда-медиа» запрос CNews о совмещении Иваном Зимой двух должностей перенаправили в «Крымтелеком». Там к моменту публикации не на запрос CNews ответить не смогли.

Общий владелец сотовых операторов «К-телеком» и «КТК-телеком»

Произошедшее с «Крымтелекомом» и «Мирандой-медиа» — не первый пример консолидации на крымском телекоммуникационном рынке. Ранее у двух местных сотовых операторов – «К-телекома» (торговая марка Win Mobile) и «КТК-телекома» (торговая марка «Волна мобайл») — появился новый владелец. Им стала компания «Айси-инвест», созданная бывшим гендиректором МГТС («Московская городская телефонная сеть», «дочка» МТС) Павлом Кузнецовым. После начала СВО «К-телеком» также создала компанию «+7Мобайл», которая стала оказывать услуги сотовой связи на территориях Херсонской и Запорожской областей.