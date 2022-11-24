МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях

МТС предложила владельцам своих еврооблигаций на общую сумму $500 млн перейти к выплатам в рублях. Это позволит осуществлять выплаты, не дожидаясь получения разрешений от властей.

МТС начала переговоры с владельцами еврооблигаций

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) объявила о начале сбора согласий с владельцев своих еврооблигаций на общую сумму $500 млн, которые должны быть погашены в 2023 г. Компания предлагает владельцам облигаций дать согласие на осуществление начисления купонного дохода по облигациям в рублях и смену доверительного управляющего.

Как пояснили в МТС, из-за санкционного давления на Россию компания не может, как и раньше, переводить средства зарубеж для расчетов с владельцами облигаций: теперь для этого нужно получать разрешение властей. Компания обладает необходимыми средствами для расчетов с владельцами своих еврооблигаций.

В связи с этим МТС предлагает механизм расчетов в рублях. Владельцам облигаций, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или другом российском депозитарии, будут проводиться прямые выплаты. Иным лицам, с их согласия, выплаты будут проводиться через их счет у другого депозитария - напрямую или через третьих лиц.

МТС предложила владельцам еврооблигаций на сумму $500 млн рассчитаться с ними рублями

Расчеты с держателями облигаций, которые вовремя не предоставили необходимые документы, будут осуществляться на прежних условиях, но только после получения разрешения от властей. Кроме того, МТС запрашивает разрешения на смену доверительного управляющего по данному облигационному займу: с Deutsche Trustee Company на компанию «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Санкции против России и ответ российских властей в части еврооблигаций

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине США, Великобритания и Евросоюз стали вводить разного рода санкции против Российской Федерации, отдельных государственных и коммерческих компаний.

В связи с этим у России и отдельных компаний возникли проблемы с обслуживанием долгов, выраженных в еврооблигациях. Санкции были введены и против Национального расчетного депозитария (НРД), в котором учитываются ценные бумаги, выпущенные российскими компаниями и приобретенные российскими резидентами.

Летом Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий выплату по еврооблигациям в рублях. Впоследствии был подписан еще один указ, определяющий порядок расчетов по еврооблигациям российских компаний в рублях. Это относится как к перечислению купонного дохода, так и к перечислению номинальной стоимости и иным выплатам.

Для лиц, зарегистрированных в НРД или ином депозитарии, такого рода расчеты должны производится путем прямых прямых выплат в рублях. Другой вариант предусматривает выпуск локальных замещающих облигаций на тех же условиях, что и были выпущены еврооблигации. Замещающие облигации должны быть оплачены евробондами или средства от размещения замещающих облигаций должны пойти на погашение еврооблигаций.

Таким образом поступили целый ряд российских компаний, включая РЖД, золотодобывающую компанию «Полюс», «Московский кредитный банк» и др. В обзоре аналитической компании «Финам» указывается, что МТС стала одним из последних крупных российских эмитентов, решившейся на перевод выплат по еврооблигации в рубли.

Как МТС подстраховалась от введения санкций

Если РЖД или МКБ попали под санкции и в принципе лишились возможности продолжать рассчитываться, то МТС под санкции не попадала. Под санкциями Великобритании оказался Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система», которая, в свою очередь, является крупнейшим акционером МТС.

Чтобы подстраховаться от попадания в санкционные списки, президент МТС Вячеслав Николаев стал миноритарным акционером оператора, в результате чего АФК «Система», формально, перестала считаться контролирующим акционером МТС.

Владимир Евтушенков передал часть принадлежащего ему пакета акций МТС своему сыну Феликсу, после чего также перестал считаться контролирующим акционером корпорации.

Вскоре после начала СВО крупные западные фондовые площадки приостановили торги акциями связанных с Россией компаний. В числе прочих были приостановлены торги акциями МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). После этого МТС провела делистинг с NYSE, обменяв американские депозитарные расписки (ADR), в виде которых ее акции котировались на NYSE, на собственные акции.

Veon и переговоры с держателями российских облигаций

Ближайший конкурент МТС группа Veon (владеет российским «Вымпелкомом») - сохранила листинг на американской бирже Nasdaq. В то же время недавно Veon пригласила владельцев своих облигаций к переговорам. Их подробности не раскрываются, но не исключено, что предметом переговоров также станет изменение расчетов с российскими держателями.