Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях

Разработчик телеком-оборудования «Элтекс» из Новосибирска в 2023 г. представит аппаратную платформу для производства базовых станций 4G и 5G. Решение будет поддерживать открытую технологию OpenRAN и станет альтернативой решениям компании Huawei, а также продуктам покинувших Россию Nokia и Ericsson.



Базовые станции из «конструктора»

Новосибирская компания «Элтекс», специализирующаяся на разработке телеком-оборудования, представит аппаратную платформу для производства базовых станций 4G и 5G в 2023 г. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке мобильной связи.

Новая платформа будет базироваться на OpenRAN, что позволит разворачивать в стране сети из доступных компонентов. OpenRAN (Open Radio Access Network) — это проект альянса O-RAN, который создали ведущие мировые операторы связи. Технология позволяет реализовать оборудование сетей радиодоступа в виде ПО, работающего на открытых, аппаратно-независимых платформах. Это актуально на фоне ухода из России ключевых вендоров телеком-оборудования — Nokia и Ericsson, а также в связи с ограничениями поставок Huawei.

О том, что такая платформа должна появиться в России, упоминалось также в паспорте дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 г., которую разрабатывали «Ростех», «Ростелеком» и «ИКС холдинг». Опытно-конструкторские работы по этому решению должны были осуществить к сентябрю 2023 г. В числе исполнителей также упоминался «Элтекс».

На создание платформы потратят 84 млрд руб., из которых 52 млрд руб. выделят из казны, а остальное вложат участники проекта.

Что представляет собой решение

По большому счету, новая платформа разработана как конструктор или прототип открытого технологического решения, на базе которого другие компании, например операторы связи, смогут производить базовые станции. Для платформы можно будет оптимизировать собственное ПО для базовых станций, чтобы вывести на рынок комплексный продукт и даже запустить его в серийное производство.

Крупные компании, у которых компетенций операторов связи нет, но у которых есть нужные частоты, смогут на основе платформы организовать инфраструктуру и развернуть корпоративные сети связи — эту возможность допустил собеседник «Ведомостей», близкий к операторам «большой четверки».

Пока в России нет серийного производства базовых станций

Так, в марте 2020 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила крупным производственным компаниям полосу радиочастот 24,25–24,65 ГГц, на которой они могут строить свои 5G-сети.

В то же время, логичнее всего развертывание сетей поручить операторам, сообщил «Ведомостям» партнер компании ДРТ Антон Шульга. По его мнению, корпоративный клиент мог бы купить у вендора сетевое оборудование и развернуть свою сеть с его помощью.

Что известно об «Элтекс»

На сайте новосибирской компании «Элтекс» указано, что это российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, промышленных контроллеров для интернета вещей. Практически вся продукция входит в реестр «Телекоммуникационного оборудования российского производства» Минпромторга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Предприятие “Элтекс”» было зарегистрировано 16 марта 1996 г. Компания владеет собственными лабораториями по разработке ПО и производственной базой. Среди выпускаемого оборудования — Ethernet-коммутаторы доступа, агрегации, сервисные маршрутизаторы, оборудование Wi-Fi и FBWA Wi-Fi, программный коммутатор (Softswitch) 4-5 классов, абонентские и цифровые VoIP-шлюзы, домашние роутеры. Также «Элтекс» выпускает IP-медиацентры (STB), оборудование «умного дома», промышленные контроллеры для интернета вещей, TDM-оборудование.

В чем смысл OpenRAN

Телеком-решение с открытым интерфейсом OpenRAN может стать альтернативой решениям ключевых телеком-вендоров, которые либо покинули Россию, либо ограничили поставки в нашу страну: Nokia, Huawei и Ericsson. Первые штучные базовые станции, разработанные на новой аппаратной платформе, могут появиться в 2024 г., сделал прогноз в беседе с «Ведомостями» аналитик агентства MForum Алексей Бойко. Серийное производство может начаться в 2025–2027 гг. Пока же в стране нет ни одной российской базовой станции для 5G, готовой к серийному производству.

Ранее CNews писал о том, что в России с 2024 г. планировали развернуть не менее 10 тыс. отечественных базовых станций в десяти городах страны с населением от 1 млн человек. В мае 2022 г. «Ростех», отвечавший за реализацию дорожной карты, заявил о разработке 5G-оборудования на российском «железе» и архитектуре OpenRAN или открытом интерфейсе. Разработкой станций занималось ООО «Спектр» совместно с компанией «Криптонит». На тот момент уже были готовы техзадания для «разработки ядра базовой станции и радиочасти». Однако в ноябре 2022 г. стало известно, что «Ростех» намерен избавиться от 75% компании «Спектр».

Также в сентябре 2022 г. ВМТС и «Сколтех» исключили из альянса OpenRAN, разрабатывающего открытые технологии для 5G-сетей. Теперь Россия не может принимать участие в разработке стандартов, но может пользоваться ими, так как они открыты.