Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи

Российские войска в зоне проведения СВО стали использовать сети связи китайского стандарта NG-1, которому длительное время власти не давали частот для строительства сетей. Эта технология необходима для пакетной передачи данных от системы управления войсками, разработанной недавно концерном «Калашников».

Российские войска стали использовать технологию NG-1

Российские войска в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины используют беспроводную технологию связи китайского стандарта NG-1 (другое название – McWill). Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Ходаковский, командир батальона «Восток», входящего в структуру войск Донецкой народной республики (ДНР).

Система управления войсками от «Калашникова»

По словам Ходаковского, для фронта актуальной задачей является обеспечение пакетной передачи данных. Сейчас в войска стали поступать новые системы артиллерийской разведки, а также разработанная концерном «Калашников» система управления войсками. Данная система позволяет мгновенно передавать информацию с фронта на все участки, включая Генеральный штаб.

Российские войска в зоне проведения СВО стали использовать сети связи китайского стандарта NG-1 , которому власти долго не давали частот для строительства сетей в России

«Представьте себе – наша полевая аэроразведка обнаружила цели и вы даете их координаты, а от вас требуют видеоподтверждения, но вы не можете мгновенно отправить видеофайл с беспилотного летательного аппарата в штаб для принятия решения о поражении цели, - объясняет Ходаковский. - Возможности продукта, разработанного калашниковцами, очень широки – вплоть до определения координат штурмовых групп и выведения их на экран штабного монитора, если у групп есть средство, которое позволяет делать это. Средство определения координат есть, а вот средств транспортировки этих координат в автоматическом режиме нет, что вызывает необходимость постоянно запрашивать местоположение группы по радиостанциям».

Проблемы со связью в войсках

В полях, где происходят боевые действия, с покрытием сотовой связью существуют проблемы: если она и есть, то без возможности передачи данных. Со спутниковым интернетом также отмечаются проблемы: орбиты российских спутников связи находятся севернее зоны проведения СВО. «В результате, например, навести антенну на спутник "Ямал" (принадлежит «Газпром Космические системы») практически невозможно, потому что угол возвышения болтается где-то в районе пятнадцати градусов, и любой куст становится помехой, - говорит Ходаковский. - У других операторов полегче, но всё равно я пока не встречал угла выше сорока двух градусов».

Кроме того, при работе со спутниковыми антеннами возникает целый ряд проблем: необходимо использовать открытые места и возвышенности; у таких антенн немалые габариты; антенны не рекомендуется красить для маскировки, чтобы не ослабить сигнал приём и передачу (на него влияет даже плотная облачность). Еще одной проблемой является отсутствие у спутниковых операторов тарифов с безлимитным интернетом.

Преимущества NG-1

Выходом может быть использование сети NG-1: данная технология работает по транкинговому принципу и обеспечивает передачу данных из тыла в передовую. Правда, скорость передачи данных небольшая, но достаточная для создания сети.

Как Украина решает вопросы обеспечения связи и управления войсками

Александр Ходаковской отмечает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше ситуация со связью и ИТ-системами управлениям. С начала СВО ВСУ используют систему мобильного спутникового интернета Starlink, созданную Илоном Маском (Elon Musk). Недавно Маск обещал отключить Starlink, если его компания не начнет получать оплату за предоставление ее услуг Украине, но после переговоров с Пентагоном предприниматель пообещал и дальше поддерживать Украину.

Кроме того, в распоряжении ВСУ есть программный комплекс «Крапива». Он позволяет интегрировать в единое информационное пространство средства ведения разведки, управления и огневого поражения.

Как NG-1 пытались внедрить в России

Стандарт NG-1 был разработан китайской корпорацией Xinwei. Технология обеспечивает передачу голоса и данных со скоростью до 15 Мбит/с, а также видеоинформации. В России технологию продвигает компания «НИРИТ Синвей Телеком Технолоджи» (НСТТ), в которой Xinwei принадлежит 30%. Остальные 70% принадлежат российской группе БИТ.

Проект еще в 2011 г. получил поддержку от Комиссии по модернизации и инновационному развитию экономики, действовавшей при занимавшем тогда пост Президента России Дмитрии Медведеве. Xinwei вложила в проект $780 млн, из которых $660 млн составляет стоимость ввезенного в Россию оборудования.

НСТТ получила частоты в диапазонах 300 МГц и 1800 МГц (1785 – 1805 МГц). Однако в 2016 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отозвала у компании частоты в диапазоне 1800 МГц. Компания пыталась судиться и дошла до Верховного и Конституционного судов, но безуспешно.

В то же время компания стала разворачивать сеть в диапазоне 300 МГц. Кроме того, компания разработала собственный ГОСТ на основе технологии NG-1, разработала собственный чип для радиостанций и запустила их производство на заводе в Твери. В НСТТ отказались от комментариев относительно использования их сети в зоне проведения СВО. Представитель концерна «Калашников» не ответил на запрос CNews по данному поводу.

Мнения экспертов о перспективах NG-1

«Поскольку НСТТ наладило производство оборудования в России, то, не исключено, что военные структуры могли его закупить, - полагает один из опрошенных CNews участников рынка. - Поскольку сама технология использует довольно низкий диапазон частот – 320 км, то при наличии телескопической мачты можно обеспечить покрытие в радиусе 20-50 км или даже больше».

Впрочем, некоторые эксперты скептически смотрят на перспективы NG-1. «NG-1 – это тупиковая ветвь в развитие телекоммуникаций, - говорит другой участник телекоммуникационного рынка. - Сам проект начал развиваться только потому, что Xinwei поставила в Россию скопившееся у нее телекоммуникационное оборудование и получила за это налоговые льготы от китайских властей».