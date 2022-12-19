Huawei закрывает бизнес-подразделение в России и увольняет тысячи сотрудников

Российское бизнес-подразделение Huawei, Enterprise Business Group, готовится к закрытию. Работа будет прекращена 1 января 2023 г. Оно занималось поставками, в том числе, телеком-оборудования для операторов связи. В Enterprise Business Group работают 2000 человек. Многих из них уволят, другим предложат релоцироваться в одну из стран СНГ.

Уйти, но не окончательно

Китайская компания Huawei готовится к закрытию в России своего подразделения Enterprise Business Group, пишет «Коммерсант». Еще не так давно оно отвечало за импорт в Россию систем хранения данных, оборудования для операторов связи и другой техники. Оно работало с корпоративными клиентами Huawei.

Дата закрытия уже известна. Российский офис Enterprise Business Group, расположенный в Москве, прекратит свою работу 1 января 2023 г.

По словам источников издания, в Enterprise Business Group работает около 2000 человек. Некоторым из них Huawei предложит переехать в другую страну (в пределах СНГ), остальным же придется уволиться, но пока неизвестно, на каких условиях. Также нет данных, какая часть персонала получит предложение релоцироваться. Как сообщал CNews, у Huawei есть опыт вывоза своих российских сотрудников за рубеж.

Позитивными новостями в России Huawei пока похвастаться не может

Huawei – одна из первых компаний, отреагировавших на события, развернувшиеся 24 февраля 2022 г. и продолжающиеся на момент выхода материала. Она не объявляла о своем присоединении к антироссийским санкциям, так как Китай в целом их пока не поддерживает, но приближенные к компании источники «Коммерсанта» недвусмысленно намекают, что закрытие Enterprise Business Group связанно с конфликтом России и Украины. По его словам, Huawei планирует сохранить офис подразделения, но лишь номинально – она готова вернуться, когда происходящее на Украине прекратится. К слову, один из московских офисов Huawei в конце октября 2022 г. был обнаружен в объявлениях о сдаче коммерческих помещений в аренду.

Истина где-то рядом

В ноябре 2022 г. CNews писал о выделении российского корпоративного бизнеса Huawei в отдельную компанию. На тот момент мотивы этого решения установлены не были, но нельзя исключать, что могла преследоваться именно цель его закрытия.

По словам собеседников издания, Huawei стремится закрыть свой российский офис подразделения Enterprise Business Group с целью защиты самой себя от вторичных санкций. Техника компании может использоваться, к примеру, в российском госсекторе.

Параллельный импорт, утверждают источники издания, в данной ситуации не сильно поможет, поскольку ввезенная по этой схеме аппаратура Huawei может иметь интегрированное «ограничение в работе софта для региона». В связи с этим доля Huawei в сегменте ИКТ-решений (информационно-коммуникационные технологии) будет сокращаться, считают собеседники «Коммерсанта».

В этом плане Huawei поступает так же, как и другие крупные иностранные игроки российского ИКТ-рынка. Из страны ушли, к примеру, американские Dell и HP, японская Hitachi и многие другие компании. Но, в отличие от Huawei, все они официально объявили о своем решении, тогда как китайский вендор с заявлениями пока не выходил.

Пользователям немного проще

Источник издания уточнил, что потребительский сегмент российского бизнеса Huawei пока что продолжает функционировать. Сюда входят поставки смартфонов, ноутбуков и другой техники, а также работа мобильных сервисов Huawei Mobile Services, которые компания выпустила в декабре 2019 г. на замену сервисам Google (YouTube, Gmail и др.), когда ее лишили доступа к ним. В список входит и магазин приложений AppGallery, но из него иногда пропадают нужные россиянам утилиты, включая банковские.

Собеседники издания уверяют также, что Huawei сохраняет в России свои центры исследований и разработок. В настоящее время они открыты в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Одно из направлений их деятельности – это разработка технологий для сотовых сетей пятого поколения, которых в России на 19 декабря 2022 г., можно сказать, не существовало.

Как долго продлится работа российских R&D-центров Huawei, остается неизвестным. Не исключено, что в планы компании и вовсе не входит их закрытие.

Но нельзя не отметить, что весь российский бизнес Huawei по итогам 2021 г. принес компании в районе 2% мировой выручки, утверждают источники издания.

Пора импортозамещаться

Huawei – один из трех основных иностранных поставщиков телеком-оборудования российским операторам связи. Оставшиеся два, финская Nokia и шведская Ericsson, официально ушли с российского рынка.

В настоящее время операторы связи планируют перейти на «железо» российского производства. Проблема лишь в том, что никакого производства пока нет, хотя работы в этом направлении ведутся.

Например, в начале декабря 2022 г. российским операторам связи разрешили закупать иностранное «железо» в обход требований об импортозамещении при условии обязательного заключения с производителями отечественного телеком-оборудования форвардных контрактов. Это договора на поставку, выполнение условий которых будет произведено когда-нибудь в будущем.

Как сообщал CNews, первыми открывшейся возможностью воспользовались «Мегафон» и «Ростелеком». Они заключили с компанией Yadro форвардные контракты на закупку российского «железа» для 4G-сетей на десятки миллиардов рублей.