В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink

Российский частный оружейный завод разработал мобильный комплекс, способный обнаруживать станции связи Starlink. Его назвали «Борщевик». Сейчас оборудование проходит тесты на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

В России появился «Борщевик»

Частная компания «Сестрорецкий оружейный завод» создала мобильный комплекс пеленгации «Борщевик» (МКП), благодаря которому можно определить местоположения терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщила сама компания.

Как отмечается на сайте предприятия, оборудование можно установить на автомобильное шасси. Комплекс автономен, для него достаточно собственного компактного источника питания, он потребляет 70 Вт, также комплекс можно подключить к энергосистеме транспортного средства.

Характеристики «Борщевика»

Оборудование, по данным разработчиков, можно развернуть за пять минут. Комплекс распознает местонахождение терминалов Starlink с точностью от 5 до 60 м в радиусе 10 км.

Работать МКП может в городе, на открытой местности и в лесу. Температурный режим для «Борщевика» обозначен от -20 до +50 градусов по Цельсию.

Мобильный комплекс пеленгации «Борщевик»

«Обработка полученных данных о местоположении терминалов Starlink осуществляется в современном графическом интерфейсе, созданном по UI/UX-методологии, с возможностью подключения топографических карт местности для интуитивного ориентирования», — сообщают на своем сайте представители «Сестрорецкого оружейного завода».

Опыты над «Борщевиком»

По данным «Российской газеты», сейчас завершаются испытания мобильного комплекса на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. На прошлой неделе об этом сообщил военный блогер «Админ» в своем телеграм-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL. Он заявил что примет участие в тестировании.

По данным блогера уже завершились пробы другого оборудования от «Сестрорецкого оружейного завода» — навигационную радиолокационную станцию «Репейник». Она предназначена для обнаружения и сопровождения сверхмалых объектов: беспилотников, транспортных средств, людей. Станция работает на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 150 км/ч.

Как сообщает источник, завод уже поставил несколько таких «Репейников» на линию соприкосновения.

Зачем следить за Starlink

Система спутникового интернета Starlink от SpaceX используется украинскими войсками для координации подразделений.

В сентябре 2022 г. Илон Маск (Elon Musk) просил Пентагон оплатить услуги Starlink. Как тогда отметил бизнесмен, SpaceX уже поставила Украине 20 тыс. терминалов, которые обошлись ей в $80 млн. До конца 2023 г. обеспечение Украины спутниковой связью обойдется Маску в $400 млн.

Ученые Самарского национального исследовательского университета в ноябре 2022 г. заявляли, что выявили слабые места Starlink. По их мнению, для нанесения ущерба Starlink достаточно вывести из строя небольшое количество стационарных наземных станций, а атаковать спутниковую группировку не обязательно. Это не отключит связь полностью, но позволит критично снизить качество предоставляемых телекоммуникационных услуг.