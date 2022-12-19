CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Техника
|

В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink

Российский частный оружейный завод разработал мобильный комплекс, способный обнаруживать станции связи Starlink. Его назвали «Борщевик». Сейчас оборудование проходит тесты на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

В России появился «Борщевик»

Частная компания «Сестрорецкий оружейный завод» создала мобильный комплекс пеленгации «Борщевик» (МКП), благодаря которому можно определить местоположения терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщила сама компания.

Как отмечается на сайте предприятия, оборудование можно установить на автомобильное шасси. Комплекс автономен, для него достаточно собственного компактного источника питания, он потребляет 70 Вт, также комплекс можно подключить к энергосистеме транспортного средства.

Характеристики «Борщевика»

Оборудование, по данным разработчиков, можно развернуть за пять минут. Комплекс распознает местонахождение терминалов Starlink с точностью от 5 до 60 м в радиусе 10 км.

Работать МКП может в городе, на открытой местности и в лесу. Температурный режим для «Борщевика» обозначен от -20 до +50 градусов по Цельсию.

borshch600.jpg
Мобильный комплекс пеленгации «Борщевик»

«Обработка полученных данных о местоположении терминалов Starlink осуществляется в современном графическом интерфейсе, созданном по UI/UX-методологии, с возможностью подключения топографических карт местности для интуитивного ориентирования», — сообщают на своем сайте представители «Сестрорецкого оружейного завода».

Опыты над «Борщевиком»

По данным «Российской газеты», сейчас завершаются испытания мобильного комплекса на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. На прошлой неделе об этом сообщил военный блогер «Админ» в своем телеграм-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL. Он заявил что примет участие в тестировании.

По данным блогера уже завершились пробы другого оборудования от «Сестрорецкого оружейного завода» — навигационную радиолокационную станцию «Репейник». Она предназначена для обнаружения и сопровождения сверхмалых объектов: беспилотников, транспортных средств, людей. Станция работает на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 150 км/ч.

Как сообщает источник, завод уже поставил несколько таких «Репейников» на линию соприкосновения.

Зачем следить за Starlink

Система спутникового интернета Starlink от SpaceX используется украинскими войсками для координации подразделений.

В сентябре 2022 г. Илон Маск (Elon Musk) просил Пентагон оплатить услуги Starlink. Как тогда отметил бизнесмен, SpaceX уже поставила Украине 20 тыс. терминалов, которые обошлись ей в $80 млн. До конца 2023 г. обеспечение Украины спутниковой связью обойдется Маску в $400 млн.

Ученые Самарского национального исследовательского университета в ноябре 2022 г. заявляли, что выявили слабые места Starlink. По их мнению, для нанесения ущерба Starlink достаточно вывести из строя небольшое количество стационарных наземных станций, а атаковать спутниковую группировку не обязательно. Это не отключит связь полностью, но позволит критично снизить качество предоставляемых телекоммуникационных услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Huawei закрывает бизнес-подразделение в России и увольняет тысячи сотрудников

Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям

Минцифры пошло войной на телефонных спамеров

«Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов»

«Дочка» Siemens решила остаться в России

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще