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Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

Рекордный штраф хотят назначить мошенникам, которые направили 5 млрд автоматизированных звонков (робозвонков) с недобросовестной рекламой жителям США.

Их рекорды

Федеральная комиссия по связи США (ФКС) предложила назначить рекордный штраф за автоматический обзвон в мошеннических целях. Размер предлагаемого штрафа составит $300 млн.

Его планируют назначить двум дельцам с именами Майкл Аарон Джонс (Michael Aaron Jones) и Рой Кокс (Roy Cox, Jr.), которые с января по март 2021 г. осуществили автоматический обзвон свыше полумиллиарда телефонных номеров на территории США. Общее количество таких звонков составило 5 млрд.

В ходе этого обзвона адресатам навязчиво рекламировались контракты по обслуживанию автомобилей — якобы в рамках расширения гарантийного ремонта. К гарантии это никакого отношения не имело.

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Власти США хотят оштрафовать телефонных спамеров на $300 млн

Кроме того, во время пандемии COVID-19, такими звонками бомбили медиков. Плюс злоумышленники подменяли исходящие номера номерами больниц. Многие получатели этих звонков после этого перезванивали непосредственно в больницы, забивая им линии.

По 15 звонков на человека

В пресс-релизе ФКС указывается, что злоумышленники использовали более миллиона поддельных исходящих номеров, а интенсивность обзвона была таковой, что на каждого жителя США приходилось бы по 15 звонков.

В июле 2022 г. Федеральная комиссия по связи предписала восьми провайдерам голосовых сервисов (Call Pipe, Fugle Telecom, Geist Telecom, Global Lynks, Mobi Telecom, South Dakota Telecom, Sip Konnect и Virtual Telecom) немедленно прекратить сотрудничество с мошенниками, предлагающими нелегитимные схемы с автогарантией. Количество звонков упало с 1 млрд в июне до менее 7 млн в сентябре.

В мае 2020 г. ФКС предупредила, что будет штрафовать за автоматизированный обзвон без предупреждения, и что за каждый заведомо незаконный звонок штраф будет не менее $10 тыс.

Эти меры стали ответом на совместное заявление генеральных прокуроров сразу 35 штатов США в 2018 г., которые призвали ФКС принять меры к растущему количеству автоматизированных «холодных» звонков, донимающих жителей всей страны.

«Предложенный сегодня штраф является крупнейшей карательной мерой в истории Федеральной комиссии по связи, в первую очередь связанной с тем, что Комиссия признала, что совершаемые автоматизированные звонки отвечают всем признакам вопиющих нарушений и, таким образом, заслуживают наложения особо крупного штрафа, каковой и был предложен», — говорится в заявлении ФКС.

Свою операцию Джонс и Кокс проводили как минимум с 2018 г., а значит спам-звонков могло быть в общей сложности намного больше.

«Телефонный спам, а это именно он, обычно вызывает раздражение и в некоторых регионах мира рассматривается как незаконное деяние, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Но с точки зрения тех, кто оказывает подобные услуги, и их клиентов, это вполне оправдывающий себя способ рекламы услуг, особенно не очень чистых. Автоматический обзвон сотен миллионов людей может оказаться прибыльным, даже если количество поддавшихся на такие уловки составляет тысячные доли процента. И только действительно неподъемный штраф может заставить таких затейников задуматься. И, быть может, не только их».

Роман Георгиев

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