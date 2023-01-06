В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14

В ближайшие месяцы в Android-смартфонах появится поддержка спутниковых сетей, которой так хвалилась Apple во время презентации линейки iPhone 14. Функция позволяет, в том числе, подавать сигнал бедствия даже при отсутствии сигнала сотовой сети. На начальном этапе нововведение получат флагманские смартфоны на Android с процессорами Qualcomm. В дальнейшем его появление ожидается в ноутбуках, планшетах и автомобилях. В настоящее время поддержки спутниковых сетей в массовых Android-смартфонах нет.

Qualcomm копирует Apple

Смартфоны на базе ОС Android в скором будущем обзаведутся интегрированной поддержкой спутниковых сетей связи, пишет портал MacRumors. В сентябре 2022 г. она появилась в смартфонах Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max и позиционировалась как одна из отличительных особенностей этих устройств. В Android-устройствах она пока не представлена.

В смартфонах Apple эта функция нужна, чтобы, например, подать сигнал бедствия при нахождении в зоне отсутствия сигнала сотовых сетей. Она может пригодиться, например, в походе, в горах или в лесу. На момент запуска нововведение, получившее название Emergency SOS, работало на новых iPhone лишь в двух страна мира – в США и Канаде. В конце декабря, по информации TechCrunch, Apple запустила ее в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции.

Добавить поддержку спутниковой связи в смартфоны на Android решила компания Qualcomm – один из крупнейших производителей модемов сотовой связи для мобильных устройств, а также один из лидеров рынка мобильных ARM-процессоров. Apple, к слову, до сих пор использует модемы этой компании, хотя у нее есть собственный бизнес по их разработке, выкупленный у Intel еще летом 2019 г.

Совсем скоро подключаться к спутникам смогут не только iPhone, но и Android-смартфоны

Нововведение носит название Snapdragon Satellite. Но, в отличие от решения Apple, идея Qualcomm заключается вовсе не в превращение Android-смартфона в устройство для подачи сигнала SOS. Компания намерена обучить их отправлять текстовые сообщения по спутниковой сети связи компании Iridium.

Эта сеть была построена еще в 1998 г. В 2016 г. в ее состав вошла станция сопряжения в России, расположенная в Ижевске. Она стала первой за пределами США станцией сопряжения в составе этой системы.

Сэкономить не получится

Apple интегрировала доступ к спутниковым сетям в свои смартфоны iPhone 14 и 14 Plus, равно как и в более технически совершенные iPhone 14 Pro и Pro Max. Но факт ее наличия в базовых моделях никак не повлияет на темпы проникновения поддержки спутниковых сетей в сегменты Android-смартфонов начального и среднего уровней. Как пишет MacRumors, на начальном этапе эту «фишку» получат лишь топовые модели, притом довольно скоро.

Доступ к спутниковым сетям на смартфонах с Android обеспечит флагманская мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2. Первые устройства с этой функцией внутри поступят в продажу во второй половине 2023 г.

Везде и всюду

По заявлениям Qualcomm, функция Snapdragon Satellite, помимо прочего, позволит полностью заменить Apple Emergency SOS, то есть тоже разрешит отправлять сигнал бедствия при отсутствии покрытия сотовой сети. Также компания упоминает отправку SMS-сообщений и подключение к удаленным, сельским и оффшорным местоположениям в качестве возможных вариантов использования Snapdragon Satellite.

Что немаловажно, одними только смартфонами сфера интеграции Snapdragon Satellite ограничиваться не будет. У Qualcomm есть планы по ее реализации в ноутбуках, планшетах, автомобилях и устройствах интернета вещей.

Задачу по достижению этой цели Qualcomm может решить очень быстро. В ее активе есть ARM-процессоры для всех перечисленных типов устройств, в том числе и для ноутбуков.

Snapdragon Satellite будет использовать спутниковую группировку Iridium. Она задействует спектр L-диапазона, который, по словам Iridium, «более устойчив к погодным условиям», чем частоты, используемые другими сетями. Android-смартфонам, использующим Snapdragon Satellite, для работы по-прежнему потребуется четкий обзор неба. Задержка отправки сообщения составит до 10 секунд при условии надежного и стабильного соединения со спутником.

Помимо работы с Iridium, Qualcomm также планирует сотрудничать с Garmin для предоставления пользователям услуг экстренного реагирования. Пока ничего не известно о том, как производители смартфонов, а также Iridium и сама Qualcomm намерены монетизировать новую услугу.

Россию обойдут стороной

Qualcomm – американская компания, подчиняющаяся законам и требованиям властей США, равно как и Iridium. А Штаты – главный «поставщик» антироссийских санкций, что повышает вероятность неработоспособности технологии Snapdragon Satellite на территории России.

Официально это пока не объявлено, к тому же смартфоны с Snapdragon Satellite наверняка будут введены в Россию на условиях параллельного импорта, но первые «звоночки» уже прозвенели.

Например, еще в начале марта 2022 г. спутниковый оператор Globalstar, который обеспечивает Apple работоспособность ее Emergency SOS, прекратил работу в России. Тогда же CNews писал, что Iridium тоже присоединилась к санкциям и прекратила отгрузку в Россию новых SIM-карт.