Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно

Власти Белоруссии продали остававшиеся у них 20% акций сотового оператора БЕСТ турецкому Turkcell, который теперь стал единоличным владельцем оператора. Сделка произошла по номинальной стоимости. Но Turkcell пообещал инвестировать в БЕСТ $100 млн и еще $100 млн выплатить белорусским властям в течение ближайших 10 лет.

Turkcell консолидирует БЕСТ

Турецкий сотовый оператор Turkcell консолидировал 100% акций сотового оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БЕСТ, работает под брендом Life). Такая договоренность была достигнута с Правительством Белоруссии, говорится в сообщении Turkcell.

До недавнего времени оператор Turkcell через свою «дочку» Beltel Telekomunikasyon Hismetleri владел 80% акций БЕСТ. Оставшиеся 20% принадлежали белорусским властям через Комитет государственной собственности.

Сейчас Turkcell договорился о покупке 20% акций БЕСТ по номинальной стоимости - $1,17 тыс. В то же время Turkcell договорился с властями Белоруссии об инвестировании в БЕСТ $100 млн в период до 2032 г. Одновременно стороны договорились, что стоимость терминации (установления) вызова для БЕСТ составит 0,001 белорусского рубля в течение пяти ближайших лет.

Власти Белоруссии продали остававшиеся у них 20% акций сотового оператора БЕСТ турецкому Turkcell за $1170

Кроме того, Turkcell пообещал в течение ближайших десяти лет выплатить белорусским властям еще $100 млн. Источником этих средств должна быть чистая прибыль БЕСТ, не менее половины которой необходимо будет направлять для осуществления указанной выплаты. Если же этих средств по истечению 10 лет не хватит для перечисления $100 млн, Turkcell единовременно выплатит остаток.

История БЕСТ

БЕСТ был создан белорусскими властями в 2004 г., став третьим по счету в республике сотовым оператором стандарта GSM. В 2008 г. Turkcell договорился о приобретении 80% его акций за $500 млн. Тогда же Turkcell взял на себя обязательство в будущем доплатить за БЕСТ еще $100 млн.

Выплата этой суммы зависела от показателей работы БЕСТ. Менеджмент Turkcell оценивал, что это обязательство будет исполнено в период с 2026 по 2031 гг. Теперь же действие данного соглашения прекращается, так как Turkcell принял на себя новое обязательство по выплате $100 млн.

Белорусский сотовый рынок

Turkcell является третьим по размеру абонентской базы сотовым оператором Белоруссии. Компания обслуживает 1,5 млн абонентов. В компании также утверждает, что оператор является лидером по показателю перехода в рамках механизма MNP (позволяет менять сотового оператора с сохранением номера).

Лидером белорусского сотового рынка является белорусская компания МТС, обслуживающая 5,7 млн абонентов. Она была создана в 2001 г. при участии российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС). Однако контрольный пакет 51% в белорусской МТС принадлежит властям Белоруссии, а российская МТС владеет лишь 49% акций.

Ранее российская МТС готова была установить контроль над белорусской «дочкой», но безуспешно. С 2011 г. власти Белоруссии несколько раз пытались выставить на продажу свой пакет в МТС, но также безуспешно.

Вторым по величине сотовым оператором в Белоруссии является компания «А1 Белоруссия», обслуживающая 4,9 млн абонентов. Данная компания первоначально называлась «Мобильная цифровая сеть» и работала под брендом Velcom, в 2007 г. она была приобретена Telekom Austria.

Все три упомянутых белорусских сотовых оператора работают в стандартах второго и третьего поколений – GSM и UMTS соответственно. Единственным владельцем сети четвертого поколения стандарта LTE (4G) в республике является компания «Белорусские облачные технологии» (beCloud). Остальные операторы работают на базе ее LTE-сети. Эта же компания является монополистом в сфере мобильного интерконнекта.

О Turkcell

Помимо Белоруссии, Turkcell также работает на Украине через компанию Lifecell (бывшая «Астелит»). Совладельцем Turkcell является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп». LetterOne – основной акционер группы Veon, в которую входит российский сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).