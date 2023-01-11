«Почта России» сменила гендиректора. Ее возглавил создатель государственной лотереи

Кресло гендиректора «Почты России» занял Михаил Волков. Теперь госкомпания планирует трансформацию в цифрового логистического провайдера. Впрочем, дедлайн не близкий — 2030 г.

Почта сменила главного адресата

Совет директоров «Почты России» назначил на пост генерального директора компании Михаила Волков, сообщают представители компании.

«Михаил Волков сменил на посту Максима Акимова, который возглавил компанию в феврале 2020 г., — сообщается на сайте госорганизации. — Под его руководством «Почта России» справилась с вызовами ковидных ограничений, сохранив почтовое сообщение с большинством стран мира. В 2021 г. почта приняла стратегию до 2030 г., предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера».

Кто такой Михаил Волков

В «Почту России» Михаил Волков пришел в 2017 г. и сразу занял кресло заместителя генерального директора по операционному управлению. Он продвигал «клиентоцентричную стратегию, которая включала в себя внедрение стандартов качества работы с клиентами, регулярный мониторинг уровня сервиса».

Благодаря ему в почтовые процессы внедрились цифровые решения: выдача посылок по простой электронной подписи, онлайн-оформление отправки посылок, предварительная электронная запись в отделение, доставка мелких пакетов на дом. Благодаря такой модернизации число жалоб, как отмечают в госкомпании, значительно сократилось.

Новый гендиректор «Почты России» Михаил Волков

До этого Волков работал преимущественно в банках. С 2000 по 2010 гг. занимал руководящие должности в Альфа-банке. В 2012 г. был вице-президентом и руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Московской области в ВТБ. В 2015 г. стал членом правления Банка Москвы. А с 2016 г. занимал пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети ВТБ.

В 2021 г. Волков за год при участии Минфина России, создал с нуля нового оператора гослотереи под брендом «Национальная лотерея». По данным «Ведомостей» 48,4% компании принадлежит ВТБ. Ее сеть дистрибуции насчитывает более чем 70 тыс. точек.

О том, что Волков сменит Акимова на посту гендиректора, стало известно 1 декабря 2022 г. Тогда, как пишут «Ведомости», правительство направило директиву в наблюдательный совет «Почты России» о назначении Волкова на должность.

По данным РБК, Акимов принял решение уйти из компании «по личным мотивам». По информации «Коммерсанта», он может перейти в ВТБ на должность старшего вице-президента.

До «Почты России» Акимов с 2018 по 2020 гг. был вице-премьером и курировал в правительстве связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика». В состав совета директоров «Почты России» он вошел в 2019 г.

Цифровой фон компании

Цифровизация в компании стартовала в 2019 г. Тогда «Почта России» запланировала потратить на этот процесс 40 млрд руб. в течение пяти лет. Из них 10 млрд руб. обещали направить на проекты в сфере облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта.

В 2021 г. стало известно, что госкомпания четырехкратно нарастит инвестиции в российские ИТ-решения по сравнению с 2019 г. и доведение доли расходов на закупку отечественного ПО по отношению к зарубежному до 70% к 2024 г.

Тогда же «Почта России» учредила крупную ИТ-компанию «Почта сервис». Вступила в войну с бумажными письмами своих корпоративных клиентов. Компания стала переводить их в цифру и отправлять по e-mail.

В ноябре 2022 г. еще одну ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из «Ростелекома» Данияр Садыков. Эта компания будет развивать сервисы для маркетплейсов.