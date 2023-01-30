Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден

В России действует приказ Минцифры о запрете получения операторами связи услуг техподдержки инфраструктуры у иностранных компаний. Нарушение влечет за собой штраф и повышает вероятность отзыва лицензии. Многие операторы уже сотрудничают по этим вопросам с российскими юрлицами, в которых работают специалисты крупнейших иностранных поставщиков базовых станций.

Только российская поддержка

Российские операторы связи в обозримом будущем по решению отечественных властей могут остаться без технической поддержки своей инфраструктуры. Как пишут «Ведомости», это связано с вступившими в силу правилами, запрещающими операторам запрашивать техподдержку у иностранных и аффилированных с иностранцами организаций.

Новый регламент работы российских операторов связи внедрило Минцифры России. Согласно этим правилам, теперь они обязаны запрашивать техподдержку исключительно у российских компаний, не находящихся «под контролем иностранных юридических и (или) физических лиц».

В дополнение к этому новый приказ министерства вводит заперт на управление инфраструктурой российских операторов связи «с территории иностранного государства».

Изменения действуют с 15 января 2023 г. Операторы годами обращались за такой техподдержкой, поскольку почти вся их инфраструктура построена на и зарубежном «железе». 60% - это европейские базовые станции производства финской Nokia и шведской Ericsson. Обе компании ушли из России еще в 2022 г. и возвращаться пока не планируют. Их уход, к слову, еще летом 2022 г. мог начать провоцировать массовые сбои в российских сетях связи, но пока что этого удалось избежать.

Фото: © pedro2009 / Фотобанк Фотодженика В перспективе российские сети начнут строить на отечественном оборудовании. Необходимость в поддержке иностранного постепенно отпадет

Оставшиеся 40% - это оборудование китайских ZTE и Huawei. Но, если первая пока не почти не демонстрирует приверженность антироссийским идеям, то Huawei на протяжении всего 2022 г. сокращала свое присутствие в стране и массово увольняла персонал. Сюда относится и полная остановка поставок мобильной потребительской электроники, а также прекращение импорта базовых станций для сотовых операторов.

Мнение операторов

Как минимум два крупнейших российских оператора связи в настоящее время пользуются услугами российских компаний при возникновении запроса на техническую поддержку. Представители «Мегафона» сообщили CNews, что приказ Минцифры направлен «на повышение уровня защиты инфраструктуры». «Мы исполняем предусмотренные приказом требования по обеспечению устойчивого функционирования средств связи, вступившие в силу в январе 2023 г.», – добавили они.

Аналогичным образом ситуация с техподдержкой оборудования развивается и в «Ростелекоме». «Мы и до вступления приказа в силу значительную часть поддержки получали у российских компаний, а они, в свою очередь, могли обращаться к производителю», – заявили CNews представители компании. Они подчеркнули, что «Ростелеком» полностью готов к выполнению новых требований Минцифры.

В Tele2 на запрос CNews отвечать отказались. Представители МТС к моменту выхода материла на него не отреагировали.

Темная история

Операторы связи не уточняют, услугами каких именно отечественных компаний они пользуются по вопросам техподдержки и обслуживания их инфраструктуры. Между тем, еще в конце осени 2022 г. Nokia порекомендовала всем своим российским клиентам обращаться с такими запросами в компанию ООО «Телесистемы сервис» Часть коллектива самой Nokia, по данным РБК, перешла работать в эту компанию.

Ericsson поступила примерно так же. В конце 2022 г. она передела все, что связано с поддержкой российских клиентов, некой компании, которой владеют бывшие операционные менеджеры российского офиса Ericsson. Она объявила о его закрытии еще в августе 2022 г.

Как пишут «Ведомости», с высокой долей вероятности, все операторы связи, построившие свои сети на «железе» финской и шведской компаний, по вопросам техподдержки и модернизации оборудования будут работать с этими организациями. Но официальных подтверждений этого пока нет.

С заботой о россиянах

По словам опрошенных изданием источников, передача техподдержки своей продукции российским юрлицам – это вынужденный шаг со стороны Ericsson и Nokia. Обе компании подчиняются европейским законам и правилам, к которым относится и восьмой пакет санкций Евросоюза, датированный октябрем 2022 г.

Среди прочих ограничений в нем содержится запрет монтаж телеком-оборудования российским клиентам наряду с его настройкой, ремонтом и техобслуживанием. Ограничения коснулись и установки программного обеспечения.

Кроме того, нарушение новых требований Минцифры, действующих с 15 января 2023 г. может повлечь за собой штрафы в размере от 5000 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. для юрлиц. Как утверждают опрошенные изданием эксперты, в некоторых случаях запрос оператором на обслуживание инфраструктуры у иностранных компаний может повлечь отзыв у него лицензии на осуществление деятельности.

Из российского пока только техподдержка

Отечественные операторы связи в настоящее время находятся меж двух огней. С одной стороны, вся их инфраструктура построена на базе иностранного оборудования – китайского или финско-шведского. С другой, им нужно выполнять условия по постепенному отказу от всего импортного.

Требование по переходу на российскую техподдержку – это лишь часть таких условий. Также операторам необходимо как можно скорее перейти на российские базовые станции и прекратить использование иностранного «железа». Проблема здесь в том, что российские базовые станции на январь 2023 г. существовали, по большей части, в виде макетов, проектных документаций и трехмерных рендеров. Некоторые из них есть в виде макетов или нескольких тестовых экземпляров, но на массовое их производство и тем более внедрение в ближайшие несколько месяцев рассчитывать не стоит.

Однако работа в этом направлении все же ведется. Например, в конце осени 2022 г. стало известно о намерении российского производителя телекоммуникационного оборудования «Новые телеком решения» вложить около 1,7 млрд руб. в разработку отечественных базовых станций.

Для ускорения процесса отказа от иностранного телеком-оборудования будут задействованы и открытые технологии. В ноябре 2022 г. CNews писал, что новосибирская компания «Элтекс» намерена до конца 2023 г. создать аппаратную платформу на базе технологии OpenRAN для сборки отечественных базовых станций 4G и 5G.