МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу

МТС запускает облачную платформу для создания коммуникационных сервисов. Новое решение может заинтересовать крупные компании из сферы интернет-торговли, доставки и логистики товаров, здравоохранения, образования и других. Разработчики МТС Exolve намерены унифицировать все API и собрать их на единой платформе, чтобы управлять коммуникациями с клиентами.

Новая облачная платформа

МТС объявила о запуске облачной платформы МТС Exolve для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов, сообщили CNews представители компании. На площадке можно «в два-три клика» разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, управлять омниканальными коммуникациями (звонки, SMS, мессенджеры). Также ее можно бесшовно интегрировать в другие ИТ-системы компаниисторонних вендоров.

В январе 2023 г. специалисты МТТ, дочерней компании МТС, запустили решение в опытно-тестовую эксплуатацию. Во II квартале 2023 г. планируется выводить его на рынок и переходить к коммерческому использованию.

В компании уточнили, что решение подойдет крупным компаниям из онлайн-торговли, доставки товаров, здравоохранения, финансовой и строительной сфер, а также образования – они смогут через единый интерфейс платформы настроить нужный сервис для коммуникации с клиентами. Это могут быть обратный звонок, коллтрекинг, авторизация по номеру, коллбэк, покупка номеров в личном кабинете, интеллектуальный выбор исходящего номера, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера и другие функции.

После того, как на платформе появится личный кабинет и возможность самостоятельной регистрации, платформа станет удобной и для компаний среднего и малого бизнеса, которые смогут решать свои телеком-задачи.

Интересно решение будет также разработчикам и интеграторам.

«Мы намерены стать русским Twillio, – сообщили CNews представители МТТ. – Раньше подобные решения могли позволить только Enterprise, а в России 1 млн. 200 разработчиков по нашим исследованиям, которые сталкиваются с потребностью встроить коммуникации в свои проекты. Мы планируем что 30% разработчиков будут зарегистрированы на нашей платформе и будут использовать платформу для решения своих задач в течение 2-3 лет».

Архитектура МТС Exolve

МТС Exolve – это CPaaS-решение (Communication Platform as a Service). К ключевым составляющим платформы относятся модуль ядра, модуль управления голосовыми и текстовыми сообщениями, сценарный движок платформы – они созданы и контролируются командой разработчиков МТТ. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании, все данные хранятся на серверах в России.

Представители МТС сообщили CNews, что разработка – ноу-хау для российского телеком-рынка.

«Впервые телеком провайдер в России запустит свой собственный софтовый продукт, разработанный внутри компании, – объясняют представители МТС. – Это большой прорыв на рынке не только на рынке России, но и за ее пределами. С появлением новой платформы мы отдаем технологии, которыми пользуются крупнейшие ИТ-компании Рунета, всем разработчикам: приди, зарегистрируйся, воспользуйся».

Так, API МТС сейчас пользуются крупные маркетплейсы, например, «Авито», ЦИАН, Ozon, для которых компания формирует персонализированные интегрированные сложные коммуникационные решения. Представителям малого, и среднего бизнеса МТС предоставляет услуги виртуальной телефонии, голосовых роботов VoiceBox, сервис «защита номера», услугу 8-800 и другое. Теперь все эти задачи можно будет решать в одном окне через личный кабинет, которым сможет воспользоваться любой разработчик. Из набора API МТС они смогут собрать коммуникационный сценарий, необходимый бизнесу.

Что происходит на мировом рынке Telecom API

Мировой рынок Telecom API растет на 15-20% в год, сообщила вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова. Сегмент Telecom API в мире постепенно стремится к эволюции до единой точки коммуникации, которая бы гарантировала взаимодействие компаний с конечными клиентами. Заказчики хотят обеспечить омниканальность, закрыв потребность во всех каналах коммуникации: звонки, SMS, Messaging.

Самый крупный игрок на этом рынке на данный момент – американская компания Twillio. Ее продукт позволяет встроить функции аудио- и видеозвонков, сообщений, оповещений в любое приложение, и делает это все «в облаке». Среди других известных на мировом рынке решений в этом сегменте – Plivo, Amazon Connect, MessageBird, WhatsApp Business, RingCentral.

В России объем рынка Telecom API в России оценивается от 4,4 млрд руб. до 10 млрд. руб., он сохраняет динамику двузначного роста. По оценкам представителей МТТ, сейчас на рынке компания занимает долю в 34% и собирается нарастить ее за счет запуска новой платформы.

Помимо МТТ на рынке коммуникационного API в России есть платформа VoxImplant от российской компании Zingaya, которая позволяет разработчикам интегрировать функционал телефонии и аудио/видео коммуникаций в веб или мобильные приложения при минимальных временных и трудозатратах. Третий крупный игрок – «Манго телеком».

Представители отрасли отмечают, что с уходом иностранных вендоров оборудования запрос на услуги Telecom API в России вырастет.

Когда МТС приобрела МТТ

Напомним, МТС объявила о покупке акций ОАО «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ) за 5 млрд руб. летом 2021 г. Она приобрела компанию-провайдера интеллектуальных телеком- и ИТ-решений для бизнеса, входящую в топ-10 крупнейших телеком-компаний России.

Кроме классических B2B- и межоператорских телеком-услуг МТТ предоставляла услуги для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CPaaS и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API.