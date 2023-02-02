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Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора PRAVO TECH;
Олег Мачульский, начальник Управления развития клиентских систем и операционных сервисов, «Московская биржа»;
Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMA;
Елена Сухова, руководитель Центра роботизации бизнес-процессов, БКС «Мир инвестиций»;
Татьяна Нечаева, коммерческий директор, Intelsy;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов, банк «Зенит»;
Олег Санников, директор департамента операционной трансформации, «Совкомбанк Факторинг»;
Наталья Дубиничева, исполнительный директор – Владелец продукта Sber Process Mining, Сбербанк;
Антон Слученков, начальник информационно-аналитического отдела, ПЭК;
Елена Кондратьева, заместитель генерального директора, Сервисный центр «Феско»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Роман Кривошеин, владелец продукта RPA, «Комус»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Олег Бимаев, руководитель портфеля проектов, «Абсолют Технологии»;
Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Владимир Иванушкин, заместитель начальника управления перспективного и организационного развития, «Зарубежнефть»;
Николай Буланов, директор по консалтингу, PIX Robotics;
Ольга Андреева, директор центра компетенций по бизнес-процессам, Tele2;
представитель компании «Первая форма».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок BPM

  • Как необходимость импортозамещения повлияет на российский рынок BPM.
  • Оценка доли собственной разработки на российском рынке BPM.
  • Уровень зрелости российских BPM-решений.
  • Как внедрение BPM-решений распределяется между отраслями российской экономики?
  • Какая доля компаний на российском рынке использует системы BPM в качестве корпоративной платформы цифровизации процессов?

Технологии

  • Применение подхода Low Code/No code.
  • Когда концепция Low Code удорожает внедрение?
  • Автоматизация простых повторяющихся процессов с помощью RPA.
  • Преодоление ограничений в конструкторах процессов 一 для сложных решений.
  • Искусственный интеллект в BPM.
  • BPM как платформа цифровизации предприятия.
  • Мультиплатформенность систем BPM 一 обязательное условие эффективной цифровизации.

Как компании применяют BPM

  • Как изменения в экономике отразились на автоматизации бизнес-процессов?
  • Собственная разработка в области BPM 一 необходимость для крупных компаний?
  • Как ускорить внедрение BPM и снизить затраты 一 примеры проектов.
  • Ускорение импортозамещения 一 какие решения и подходы выбирают компании.
  • Создание бизнес-процессов «без кодирования».
  • Как программные роботы, RPA, помогают в автоматизации простых процессов.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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