«Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров

«Вконтакте» будет выплачивать повышенные вознаграждения авторам за размещение рекламы на площадке. Это коснется тех создателей контента, которые оформят самозанятость и будут размещать рекламу через инструменты соцсети. Эксперты полагают, таким образом компания привлечет больше новых авторов.

Выплаты «Вконтакте»

«Вконтакте» будет выплачивать повышенные вознаграждения создателям контента на своей площадке в течение полугода. Об этом CNews рассказали представители компании.

Повышенное вознаграждение будет выплачиваться в форме компенсации налогов, которые блогеры обязаны уплатить за полученный доход от размещения рекламы. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением блогер должен оформить самозанятость и размещать рекламу с помощью инструментов соцсети.

«Вконтакте» не указывает размер компенсации. Однако известно, что сейчас самозанятые в качестве налога уплачивают 4% дохода, полученных от физлиц, и 6% — в отношении доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей (ИП) и юрлиц. Таким образом, обещанное повышенное вознаграждение может составить 4-6% к каждой выплате автору за размещение рекламы.

Если самозанятый автор будет получать деньги от рекламодателя напрямую, налоговые отчисления ему не вернут, рассказал представитель соцсети «Ведомостям». Таким образом, соцсеть хочет организовать через себя напрямую весь денежный поток от авторов и рекламодателей взамен полугодовой надбавки к рекламным выплатам.

Юридические лица и ИП смогут заключить договор напрямую с соцсетью, а самозанятые — автоматически декларировать доход в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Помимо этого, соцсеть представила новый кабинет выплат, через который авторы контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации (партнерской программы «Вконтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео).

С кабинетом выплат авторы смогут выводить заработок на карты российских банков или расчетный счет. Владельцы сообществ также смогут анализировать эффективность разных инструментов монетизации в сообществе с помощью статистики в быстром доступе.

Кому доступен личный кабинет

Воспользоваться новым кабинетом могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и прочие юридические лица. Соцсеть не берет комиссию за вывод средств.

Комиссия для самозанятых в зависимости от выбранного банка-партнера составит от 0,5 до 1,5%. Юридические лица смогут получать деньги на свой расчётный счет без комиссии.

По словам гендиректора «Вконтакте» Марины Красновой, в 2022 г. создатели контента соцсети заработали свыше 4 млрд руб. Ежегодно авторы публикуют свыше 6,3 млрд материалов.

Для чего этот маневр «Вконтакте»

«Вконтакте» выплачивает авторам часть с рекламных доходов с 2020 г. Ранее компания организовывала работу с создателями контента через посредника — SocialCentrum, пояснил «Ведомостям» представитель компании. Посредник занимается вопросами, связанными с налоговыми отчислениями. С SocialCentrum работают как самозанятые, физлица, так и ИП. После появления нового личного кабинета создатели контента могут и дальше при желании работать с посредником.

Как рассказал изданию представитель соцсети, «Вконтакте» рассчитывает привлечь нововведением новых авторов и увеличить доход компании от рекламы.

По данным президента Ассоциации блогеров и агентств Татьяны Ивановой, стоимость одной рекламной интеграции в цитируемом паблике с 5 тыс. подписчиков составляет в среднем 500 руб.

Если «Вконтакте» перечисляет автору-физлицу доход от рекламы в размере 10 тыс. руб., то после вычета НДФЛ, автор получит 8,7 тыс. руб. Компания также должна будет заплатить 4,3 тыс. руб. в качестве страховых платежей, приводит специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper Наталья Бунина.

Поэтому расчет с физлицами крайне невыгоден. Не только потому, что компания выплачивает НДФЛ, но и страховые взносы. Расчет с самозанятыми выгоднее. Они получат на руки 10 тыс. руб., а в виде налога на профессиональный доход автор будет должен уплатить до 600 руб. (6%).

Помимо привлечения новых авторов и эксклюзивного контента, «Вконтакте» добьется легализации доходов создателей контента посредством выплаты налогов, рассказал изданию преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.