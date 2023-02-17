«Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету

«Ростелеком» получил от государства 7,48 млрд руб. на подключение объектов РТРС по ВОЛС с целью установки на них базовых станций LTE, обслуживающих социально-значимые объекты. Это на 26% меньше, чем планировалось: оставшиеся объекты РТРС было решено подключать по спутниковым и радиорелейным каналам связи.

Сколько власти хотели потратить на подключение к интернету объектов РТРС

Федеральный бюджет должен был потратить 10,15 млрд руб. на подключение объектом телерадиовещания по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) для создания сети беспроводного доступа в интернет и доставки телевизионного контента. Это следует из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Речь идет о подключении по ВОЛС объектов госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Подключение по ВОЛС необходимо для установки на этих объектах базовых станций сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE-450, которые используются для подключения к интернету социально-значимых объектов (СЗО).

Фото: © maxxyustas / Фотобанк Фотодженика «Ростелеком» получил от государства на подключение объектов РТРС по волоконно-оптическим линиям связи на 26% меньше, чем планировалось

В 2019 г. Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем работ по подключение СЗО по беспроводным каналам связи и прокладки ВОЛС до объектов РТРС. В республике Крым и городе Севастополь единым исполнителем соответствующих работ назначена компания «Миранда-Медиа», совладельцем которой является «Ростелеком».

Сколько «Ростелеком» получил от государство на подключение объектов РТРС

Согласно данным Единой информационной системы (ЕИС) «Закупки», в 2019-2020 гг. Минцифры заключило два контракта с «Ростелеком» на подключение объектов РТРС по ВОЛС. Первый из них предусматривает подключение 291 объектов, его сумма составляет 2,69 млрд руб. Второй контракт предусматривает подключение 1,67 тыс объектов, его сумма составляет 4,17 млрд руб.

Кроме того, два контракта были заключены с «Миранда-Медиа» на подключение объектов РТРС в Крыму и Севастополе. Сумма первого из них составляет 543 млн руб., он предусматривает подключение 27 объектов. Второй контракт предусматривает подключение 17 объектов, его сумма составляет 79 млн руб.

Таким образом, всего по четыре контрактам с «Ростелекомом» должно быть подключено 2 тыс. объектов РТРС. Сумма контрактов составляет 7,48 млрд руб. Это на 2,67 млрд руб. (26%) меньше, чем планировалось федпроект «Информационная инфраструктура».

Комментарии участников процесса

Источник, близкий к проекту, пояснил CNews, что Минцифры решило свернуть дальнейшую реализацию данного начинания, в связи с чем «Ростелеком» и не дополучил дальнейшее финансирование. Пресс-служба «Ростелекома» заявила, что выполнила все свои обязательства по данным контрактам.

Пресс-служба Минцифры сообщила CNews, что у РТРС действительно остаются объекты, которые подключены со спутниковым и радиорелейным каналам. «Это оптимальные способы подключения, которые учитывают географическое расположение объектов, - отметили в Минцифре. - Освободившаяся часть бюджета направлена на другие мероприятия федпроекта «Информационная инфраструктура».

Как и кто подключал социально значимые объекты к интернету

Процесс подключения СЗО к ШПД происходил в 2019-2021 гг. К СЗО относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы федеральной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, подразделения Росгвардии, полицейские участки и пожарные части.

Для подключения СЗО по ВОЛС Минцифры проводило аукционы, в ходе которых для каждого региона был выбран один оператор, подключающий все находящиеся на его территории социально-значимые объекты. В половину регионов победу одержал «Ростелеком». Общая сумма соответствующих контрактов составила 50 млрд руб.

Подключение СЗО по ВОЛС было решено использовать при нахождении объекта на расстоянии менее 5 км до ближайшего узла оператора связи, подключающего СЗО на территории данного региона. Для подключение объектов, находящихся на расстоянии более 80 км от ближайшего узла оператора связи, должны были использоваться спутниковые каналы.

Для подключения СЗО, находящихся на расстоянии от 5 км до 80 км до ближайшего узла оператора связи, должны использоваться сети LTE-450. В большинстве регионов частоты в диапазоне 450 МГц принадлежат сотовому оператору «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), являющемуся дочерним предприятием «Ростелеком». Кроме того, в 2019 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) дополнительно выделила «Ростелекому» частоты в диапазоне 1800 МГц для подключения СЗО с помощью сетей LTE.