США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

США и Великобритания ввели новые санкции против ряда российских персон и организаций, в том числе и из ИТ-сектора. В их числе - министр цифрового развития Максут Шадаев, «дочки» МТС, «Сколково», «ИКС Холдинг» и др. Под экспортные ограничения попали «Мегафон» и разработчик процессоров «Эльбрус» ИНЭУМ им. И.С. Брука.

Новые санкции от США и Великобритании

Государственный департамент США объявил о введении новых санкций против российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эта мера приурочена к годовщине начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Собственный санкционный список опубликовало министерство финансов США (OFAC SDN).

Готовится и новый список от министерства торговли США в лице бюро промышленности и безопасности (BIS). Проект данного документа опубликован на сайте Федерального регистра США.

Одновременно о расширении санкций против российских лиц объявила и Великобритания. Санкции Великобритании, Госдепа и Минфина США предполагают заморозку всех активов указанных лиц, запрет на взаимоотношения с ними и запрет на въезд.

Ограничения BIS более лояльны: они предполагают запрет торговых операций без специальной лицензии.

Санкции от Госдепа

Под санкции Госдепа попало большое число российских губернаторов и министров, включая министра цифрового развития Максута Шадаева. Одновременно санкции против Шадаева ввела и Великобритания.

Ранее Шадаев уже попал под санкции Евросоюза и Канады. Пресс-служба Минцифры к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Также под санкции Госдепа попал и губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который с конца 2012 г. до середины 2018 г. занимал должность зам главы Минкомсвязи (прежнее название Минцифры).

Кроме того, санкции были введены в отношении «ИКС холдинг», его владельца Антона Черепенникова и ряда его структур. В их числе холдинг «Цитадель», объединяющий разработчиков решений для Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), «дочки» «Цитадели» («МФИ Софт», «Гарда Технологии», «Малвин системс», «Основа Лаб», «Сигнатек», ADM Systems, “Техарго», «Бастион») и производитель вычислительной техники «КНС групп» (торговая марка Yadro).

Пресс-служба «ИКС Холдинга» заявила, что долгосрочные планы холдинга остаются без изменений, а его стратегия основывается на «развитии сильнейших отечественных технологических компаний, комплиментарно дополняющих друг друга». Санкции были введены и в отношении другого СОРМ-производителя - «Норси-транс» - и его владельца Сергея Овчинникова.

Также санкции введены в отношении Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил России (утверждается, что он управляет запусками ракет по территории Украины).

Под санкциями оказался и Игорь Борисов, которого Госдеп называет разработчиком программ «Стрелок» и «Стрелок Про», используемых вооруженными силами России для корректировки артиллерийского огня в зоне проведения СВО.

Санкции введены еще и против следующих структур: работающих в сфере электроники компании «РСК технологии» и «РСК Лабс», их владельцев Андрея Московского и Алексея Шмелева; разработчика систем профессиональной радиосвязи «Астраком»; разработчика аудио-видео компонентов «Антлес»; «Всероссийского научного института автоматики» (ВНИА); «Новосибирского завода «Электросигнал»; «Казанского оптомеханического завода»; «Ботлихского завода радиокомпонентов»; «Московского научно-исследовательского радиотехнического института» (МНИРТИ); Всероссийского НИИ автоматики им. Н.Л.Духова (ВНИА); «Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики» (ВНИИЭФ); «Всероссийского научно-исследовательского института технической физики» (ВНИИТФ); «Федерального центра технологий двойного назначения» и его гендиректора Юрия Милехина.

Санкции Минфина США

Под санкциям Минфина США оказался ряд российских банков и финансовых организаций, включая «МТС Банк» - «дочку» телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Одновременно санкции против «МТС-банк» ввели и в Великобритании. Пресс-служба банка к моменту публикации не предоставили комментарий по данному вопросу,

Также Минфин США ввел санкций против ряда ИТ-компаний, якобы сотрудничающих с Главным управлением Генштаба (бывшее (ГРУ). Среди них компании Forward Systems (якобы сотрудничает с ГРУ через 18-й ЦНИИ) и «Акита» (якобы обслуживает телекоммуникационное подразделение ГРУ).

Кроме того, санкции были введены в отношении компаний «Инфорус» и «Лавина Плюс» и их владельца Андрея Масаловича. Утверждается, что они помогают ГРУ в проведении информационных операций и созданию ботов в соцсетях.

Кроме того, санкции введены в отношении компаний 0day Technologies (утверждается, что она предоставила российским спецслужбам данные об иностранных гражданах) и «Новилаб Мобайл» (утверждается, что вместе с ранее попавшей под санкции компанией АСТ разрабатывает решение для мониторинга мобильных устройств).

Также санкции введены в отношении следующих структур: разработчика серверного оборудования «Макстех», его владельцев Анастасии Эшструт и Максима Сафонова и другой компании Эшструт - «Промтехэкспорт»; системного интегратора «Итеранет» (утверждается, что он ввозит высокотехнологическое оборудование для некой попавшей под американские санкции структуры); Vakuum.ru (утверждается, что она входит в ранее раскрытую американскими властями сеть компаний Malberg по поставке высокотехнологического и микроэлектронного оборудования в Россию); дистрибьютор высокотехнологического оборудования «ПСВ технологии» (якобы поставляла оборудование для силовых структур) и его владельца Сергея Петрова; «Тамимед» и ее владелице Светланы Моретти; АО «Российские высокие технологии» (якобы работает на российские спецслужбы); разработчика оборудования для анализа спектра ОКБ «Спектр», разработчика электронных компонентов «Элара» и ее гендиректора Андрея Углова; «Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИЭИСУ); компании «Увиком».

Экспортные ограничения Минторга США

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (BIS) ввело экспортные ограничения в отношении компаний, чьи технологии, в том числе в области биометрии, якобы используются российскими властями на территории новых регионов России «для подавления украинского сопротивления». Это компании 3divi, «Папилон», «ИТ-Папилон» и «Алис».

Суть экспортных ограничений состоит в запрете американским компаниям продавать продукцию или технологии попавшим под них компаниям без особого разрешения Минторга США.

Также санкции введены в отношении компаний «Электрон Оптоник», «Зеленоградского нанотехнологического центра» и Visionlabs. Их обвиняют в распространении американских технологий против национальных интересов США. Visionlabs занимается системами распознавания лиц и в настоящее время принадлежит МТС. Представители Visionlabs от комментариев отказались.

Кроме того, экспортные ограничения были введены в отношении «Мегафона». Пресс-служба «Мегафона» заявили, что не ожидают проблем для своих абонентов от введения санкций, так как они не затрагивают предоставление телекоммуникационных услуг, включая роуминг. В то же время компания не понимают мотивов включения ее в санкции и не исключают возможности их обжаловать.

Также ограничения BIS коснулись Фонда «Сколково», Технопарка «Сколково» и «Сколковского института науки и технологий» (Сколтех). Пресс-служба Фонда «Сколково» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Ограничения BIS коснулись и ряда структур госкорпорации «Ростех», включая «РТ-Информ» и Концерна «Автоматика». Впрочем, ранее Минфин США уже вводил санкции против «Ростеха», его структур и топ-менеджеров.

Одновременно Великобритания ввела санкции против ряда топ-менеджеров «Ростеха», включая директора по особым поручениям Василия Бровко, который, в числе прочего, курирует написание дорожных карт по развитию цифровых технологий. В «Ростехе» от комментариев отказались.

Также под ограничения BIS попали: «Фонд перспективных исследований», Институт прикладной математики им. И.М. Келдыша, Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука (разработчик процессоров «Эльбрус»), научно-технологический комплекс «Технологический центр», Всероссийский научно-исследовательский институт «Радиотехнологии», «Конструкторско-технологический центр «Электроника», «Дизайн-центр «Союз», «Центр научно-технологических услуг «Динамика; «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», «НИИ материалов электронной техники», «Уральский оптико-механический завод» производственная ассоциация «Север», «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», «Вологодский оптика-механический завод», «Светлана полупроводники», «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники», «Корпорация «Вымпел», НПП «Сапфир», НПП «Цифровые решения», НПП «Контакт», НПП «Гириконд», «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники», «Специальное конструкторское бюро средств управления, «Специальное конструкторское бюро «Трибуна», завод «Метеор», ООО «Разведывательные технологии».