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Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2023», которая состоится 4 апреля.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2023», которая состоится 4 апреля.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, МКБ;
Борис Макевнин, директор ИТ, «Т Плюс»;
Анатолий Едренкин, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Военторг»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;
Игорь Иванов, директор по технологиям, ГК «Агат»;
Артур Нек, управляющий партнер Kaiten;
Кирилл Колесников, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации, «Синара-Транспортные машины»;
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «Уралхим».

Вопросы к обсуждению:

Тенденции российского импортозамещения

  • Российская разработка получила шанс для качественного рывка.
  • Собственная разработка лидеров отраслей может составить конкуренцию продуктам ИТ-компаний.
  • Проекты внедрения ускорились 一 на пилоты уходит 2一4 месяца.
  • Остановка проектов внедрения с участием зарубежных вендоров.
  • В классификаторе российского ПО появятся новые классы ПО.
  • В классификаторе появится раздел отраслевого прикладного ПО «для решения специфических задач в отдельных отраслях».
  • Почему никто не вспоминает про 5G.

Что мешает импортозамещению

  • Дефицит кадров среди разработчиков, аналитиков, методологов.
  • Отсутствие нишевых отечественных решений, например в области интегрированных сетей передачи данных.
  • Недостаток инструментов для безопасной разработки.
  • Необходимость быстро и одновременно заменить зарубежные решения, которые компании развивали 5–10 лет.
  • Отсутствие отраслевых стандартов в области разработки.

Практика импортозамещения

  • Как провести переприоритизацию портфеля ИТ-проектов в условиях срочного импортозамещения.
  • Новая стратегия в подходе к обеспечению кибербезопасности 一 ключевые изменения.
  • ИБ как сервис 一 облачные провайдеры предлагают набор взаимоувязанных сервисов безопасности.
  • Переход на российские решения Open Source.
  • Российские корпорации развивают собственные центры ИТ-компетенций, чтобы вырастить специалистов.
  • Как замена зарубежных решений на российские меняет эффективность бизнеса.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.

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