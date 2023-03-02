CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
| Фото: © pressmaster / Фотобанк Фотодженика https://photogenica.ru/zoom/PHX24201467/ |

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

Основные вопросы конференции:

Проблемы и тенденции российского рынка

  • Низкое число отечественных наработок в сфере медицинской аналитики.
  • Низкая скорость интернета для телемедицины.
  • Высокотехнологичное зарубежное оборудование не имеет российских аналогов.
  • Появление новых цифровых сервисов здравоохранения.
  • Что дает единый цифровой контур в здравоохранении.
  • Самый востребованный сервис 一 «Запись к врачу».

Востребованные в здравоохранении технологии

  • Искусственный интеллект при выявлении патологий 一 отечественные разработки.
  • Роботы и речевая аналитика в контактных центрах.
  • Облачные технологии для хранения и обработки данных.
  • Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры.
  • Внедрение комплексных систем для защиты персональных данных.

Проекты и поиск решения проблем

  • Когда импортозамещение невозможно 一 как поддерживать работу высокотехнологичного оборудования после ухода вендоров?
  • Как изменится финансирование цифровизации в государственном здравоохранении?
  • Какие программы используются в управлении частными медицинскими клиниками?
  • Как расставить приоритеты при цифровизации процессов медицинских учреждений?
  • Что дает дистанционный мониторинг здоровья?
  • Как заместить ИТ-инфраструктуру?

Среди спикеров конференции:

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения г.Москвы;
Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;
Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ»;
Алексей Нечипорук, директор по работе с индустрией здравоохранения, Webinar Group;
Марк Федосеев, директор проектов, РТ МИС;
Ольга Лебедева, владелец продукта, РТ МИС;
Евгений Попов, руководитель направления «Здравоохранение», Yandex Cloud;
Ильяс Садеков, руководитель стратегической программы «Медицина», «Страховой дом ВСК»;
Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС.

Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС отказывается от 3G

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

МТС купил российскую платформу интернет-рекламы

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще