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МТС отказывается от 3G

Компания МТС намерена после 2025 г. отказаться от сетей 3G, передав используемый ими диапазона 1900-2100 МГц для сетей 4G. Такое решение оператора с тем, что лишь 6% абонентов компании используют 3G-устройства, которые не поддерживают сети 4G.

МТС проводит рефарминг диапазона 1900-2100 МГц

Компания «Мобильные телесистемы» сообщила о планах по постепенному отказу от сотовые сетей третьего поколения (3G) стандарта UMTS. Об этом говорится в сообщении компании. Это связано с намерением перевести 3G-частоты под сети четвертого поколения (4G, стандарт LTE).

Базовым диапазоном для сетей UMTS в России является 1900-2100 МГц, для сетей 4G – 2,5-2,7 ГГц и 800 МГц, для сетей GSM (второе поколение) – 900 МГц и 1800 МГц. Однако за последние годы Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла целый ряд решений в рамках принципа технологической нейтральности, который позволяет использовать частоты, выделенные под определенную технологию, для другой технологии.

Таким образом, частоты в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 1900-2100 МГц стало возможным использовать для сетей LTE, а частоты в диапазоне 900 МГц – также и для сетей 3G. В МТС сообщили, что провели рефарминг (перевод) частот в диапазоне 1900-2100 МГц из-под сетей 3G в сети 4G на территории 33 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. В результате скорость передачи данных в мобильных сетях выросла в среднем на 30%, а их емкость - на 28%.

Когда будут отключать 3G

До конца 2023 г. будет завершен рефарминг основных позиций в Москве и аналогичные работы еще в 13 регионах (сейчас в столице проведен рефарминг 60% 3G-частот). Кроме того, на территории 83 регионов проведены основные работы по рефармингу частот в другом диапазоне 1800 МГц - также с целью использования их для сетей LTE.

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Фото: © Demanna / Фотобанк Фотодженика
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Как отмечает вице-президент МТС по технике Виктор Белов, сегодня только 6% абонентов компании используют 3G-устройства без поддержки LTE (и 3% - в столичном регионе), и их число будет сокращаться. В связи с этим в МТС намерены с 2025 г., по мере прекращения использования 3G-телефонов, постепенно выключаться оставшиеся сети 3G. По словам Белова, это даст прирост в скорости еще на 12%. В диапазоне 2,5-2,7 ГГц МТС владеет 20 МГц частот, в диапазоне 1900-2100 МГц – 15 МГц.

Планы других сотовых операторов

В 2022 г. «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о намерении провести рефарминг диапазона 1900-2100 МГц в Москве и отказаться от использования сети 3G в пользу LTE. В сотовых операторах «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Teler2) к моменту публикации не ответили на запросы CNews относительно возможного отключения сетей 3G.

Впрочем, в Москве у Tele2, в отличие от «Вымпелкома», МТС и «Мегафона», нет сетей GSM, которые являются базовыми для передачи голоса. Поэтому для Tele2 отключить сети 3G, которые также могут передавать голос, в столичном регионе будет проблематично.

Что касается «Мегафона», то после поглощения телекоммуникационного оператора «Скартел» (бренд Yota) оператор имеет в диапазоне 2,5-2,7 ГГц полосы частот шириной 80 МГц – в четыре раза больше, чем остальные, поэтому вопроса дефицита емкостей LTE для «Мегафона» менее актуален.

Мнение аналитика

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрия Брюквин полагает, что сообщение МТС о намерении отказаться от 3G лежит больше в плоскости PR. Аналитик напоминает, что в связи с отказом работать с Россией двух крупных производителей телекоммуникационного оборудования - Ericsson и Nokia, а также возможном уходе из страны Huawei, у сотовых операторов будет ухудшаться качество связи. В связи с этим заявление МТС может успокоить абонентов, что через несколько лет, после отключения сетей 3G, качество связи улучшиться, полагает Брюквин.

Игорь Королев

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