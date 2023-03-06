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Федеральные операторы начали мстить мелким конкурентам за мошеннические звонки

Крупные операторы связи начали отключать региональных конкурентов от своих сетей за то, что те пропускают скам-вызовы с поддельных номеров. Такие пропуски влекут за собой различные издержки, а федеральным операторам они не нужны. Чтобы избежать отключения, региональным компаниям нужно как можно скорее подключиться к системе «Антифрод» Роскомнадзора, тем более что это обязательное требование регулятора.

Рубильник вниз

Небольшие операторы связи столкнулись с принудительным их отключением от точек обмена трафиком крупных федеральных операторов. Как пишет «Коммерсант», новые ограничения распространяются на компании, которые по тем или иным причинам не подключились к системе «Антифрод», созданной для защиты абонентов от звонков мошенников, использующих подменные номера.

Инициаторами отключения небольших операторов от точек обмена трафиком являются из более крупные конкуренты. Причина проста – если система «Антифрод» не подключена, то региональные компании могут пропустить скам-звонок, который поступит на телефон абонента федерального оператор.

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Фото: FreePik
Федеральные операторы отключают конкурентов с целью защитить своих абонентов от мошенников

Система «Антифрод» – это детище Роскомнадзора, созданное в 2022 г. Тестирование проекта началось в декабре 2022 г. при участии крупнейших операторов связи России, а спустя месяц он вышел на штатный режим работы, хотя и функционирует пока не на полную мощность. Это изменится, как только к системе подключатся все действующие в России операторы связи.

Без приказа «сверху»

В Роскомнадзоре сообщили изданию, что федеральные операторы связи принимают решение о подключении небольших операторов к своей инфраструктуре по собственному желанию. Также им никто не приказывает отключать их в случае, если они не присоединились к «Антифроду».

В основе всего происходящего лежат деньги, потому что деятельность сотовых операторов – это бизнес. Пропуск вызовов с подменных номеров – это повод оператору связи пополнить бюджет страны штрафом в размере около 500 тыс. руб.

Наказание распространяется на всех операторов, вне зависимости от их размера. Но федеральные компании, предоставившие своим небольшим конкурентам собственную инфраструктуру, тоже в зоне риска, если те пропускают мошеннический вызов с поддельного номера, уточняют источники издания.

И все же приказ есть

Отключение небольших российских операторов от инфраструктуры федеральных провайдеров перестали быть единичными случаями. Например, с этим столкнулась «дочка» VEON – компания Unitel, основанная в 1996 г. и предоставляющая услуги сотовой связи под торговой маркой Beeline на территории Узбекистана.

Представители Unitel сообщили изданию, что неназванный крупный оператор связи по решению суда получил требование о приостановке «оказания услуг по пропуску трафика», поскольку сама Unitel была признана нарушителем правил оказания услуг связи. Кто был инициатором судебного разбирательства, в Unitel не уточняют. По словам ее представителей, в схожей ситуации оказались еще, по меньшей мере, четыре оператора связи.

Ответная реакция на наказание

В Tele2 уверены, что у крупных операторов связи есть право отключать компании о своей сети, если от тех наблюдается «регулярное поступление фродового трафика». «Необходимость подключения к системе верификации вызовов – это прежде всего рекомендация добросовестным операторам для решения возникающих проблем», – сообщили CNews представители Tele2.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов рассказал CNews, что оператор блокирует «звонки с российской нумерацией из международных сетей» при отсутствии «подтверждения, что звонящий абонент находится в роуминге». По словам Сергея Хренова, оператор действует в соответствии с российским законодательством.

Опрошенные изданием источники утверждают, что крупные операторы отключают небольших игроков в стремлении защитить своих абонентов от мошенников. Но, по их словам, эти компании могут начать массово обращаться в суд с жалобами на необоснованное отключение от сетей и нарушение договоров».

Скоро все закончится

Подключение к системе «Антифрод» обязательно для всех операторов связи. Им будет направлено соответствующее уведомление, после чего у них будет 224 на подключение, заявил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

«Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года, – сказал Хуторцев 3 марта 2023 г. – Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня».

Как пишет ТАСС, система «Антифрод» должна заработать на полную мощность не позднее марта 2024 г. С точки зрения абонента оператора связи это очередная попытка властей сократить количество мошеннических и рекламных вызовов, поступающих на сотовые телефоны россиян.

Одну из схожих по своей направленности систем летом 2022 г. запустила ФАС совместно с крупными операторами связи. Она представляет собой форму обратной связи на сайтах ФАС и операторов, которую предлагается заполнять абонентам. В ней нужно указать номер звонившего и цель звонка. После проверки номер будет заблокирован. Эффективность работы этой системы не установлена – статистика в свободном доступе отсутствует.

Евгений Черкесов

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