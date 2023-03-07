«Дочке» «Ростелекома» с третьей попытки удалось спрятать своего директора от санкций США

Опасаясь персональных санкций, ИБ-компания «Ростелекома» после двух неудачных попыток убрать имя своего руководителя из ЕГРЮЛ через ФНС добилась этого с помощью Арбитражного суда Москвы.

Санкциям назло

Как выяснил CNews, специализирующейся на информбезопасности дочерней структуре «Ростелекома», компании «Солар секьюрити» через суд удалось добиться исключения из публичной части ЕГРЮЛ сведений о гендиректоре этой организации.

Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску компании к Межрайонной инспекции ФНС № 46 по Москве, поданному 18 ноября 2022 г. Поводом для иска стал тот факт, что ранее в ограничении публичного доступа к упомянутым сведениям компании сначала отказала эта структура, а затем Управление ФНС России по Москве. «Солар секьюрити» посчитала, что это нарушает ее права в связи с распространением на нее «мер ограничительного характера, введенных иностранным государством».

Само ООО «Солар секьюрити», по собственному заверению в суде, уже «является заблокированным лицом» в американской системе регулирования зарубежных активов — наравне с «Ростелекомом».

Имя гендиректора попавшей под санкции компании CNews из этических соображений опускает.

Фото: «Солар секьюрити» «Солар секьюрити» добилась удаление имени своего гендиректора из ЕГРЮЛ

По решению суда из публичной части ЕГРЮЛ оно должно быть удалено в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Отметим, что сведения об учредителях ООО «Солар секьюрити» были скрыты из ЕГРЮЛ еще 15 декабря 2022 г.

Позиция сторон

В заключении Арбитражного суда Москвы отмечается, что в своем исковом заявлении «Солар секьюрити» указала на то, что в отношении него действуют меры ограничительного характера. В частности заявитель сослался на факт введения 24 февраля 2022 г. (на следующий день после начала спецоперации на Украине; — прим. CNews) ограничительных мер США в отношении «Ростелекома» и действия этих же мер в отношении «Солар секьюрити» по «правилу 50+», так как «Ростелеком» владеет 100% уставного капитала компании.

Санкции связаны с ограничением финансирования организаций в соответствии с Директивой 3 Службы регулирования зарубежных активов США (OFAC) к указу президента США №14024 от 15 апреля 2021 г. (список NON-SDN).

Отказывая ранее в корректировке сведений, ФНС исходила из того, что в зарубежных нормативных документах отсутствует прямое указание на обстоятельства, являющиеся основанием для ограничения доступа к сведениям «о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» (в случае с «Соларом» это и есть гендиректор).

Юридические тонкости

Как говорится в судебном решении, указом № 14024 Президент США ввел ограничения в отношении имущества и имущественных интересов лиц, связанных так или иначе с Правительством России, а также лиц, прямо поименованных в отдельно изданных на основании данного указа актах, в связи с зарубежной деятельностью Правительства России.

Ограничения были введены в том числе в отношении имущества и имущественных интересов юридических лиц, зарегистрированных на территории нашей страны. Так, возможность блокирования имущества и имущественных интересов любого лица, в соответствии с отдельными актами, изданными в соответствии с рассматриваемым указом, установлена в подпункте VII пункта «а» секции 1 указа. В подпункте «d» секции 1 указа установлено, что отдельные акты, изданные в соответствии с указом и являющиеся основанием для применения блокировок, могут приниматься в том числе в форме директив.

В соответствии с уже упоминавшейся выше директивой 3 Службы регулирования зарубежных активов (OFAC) департамента Казначейства США от 24 февраля 2022 г. к указу президента США, в отношении ПАО «Ростелеком» были введены «ограничения его имущества и имущественных интересов» в виде запрета на покупку акций и имущества компании, а также запрета на предоставление ей финансирования на срок свыше 30 календарных дней.

ПАО «Ростелеком» указан на 10 строчке в приложения № 1 к указанной директиве. При этом в соответствии с пересмотренным руководством OFAC о предприятиях, принадлежащих лицам, имущество и имущественные интересы которых заблокированы, от 13 августа 2014 г., лица, которые в совокупности прямо или косвенно на 50 и более процентов находятся в собственности лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы (ограничены) OFAC, считаются также заблокированными (ограниченными).

Имущество и имущественные интересы такого юридического лица блокируются независимо от того, включено ли оно само в список в приложении к исполнительному распоряжению или иным образом включено в список специально назначенных OFAC граждан (SDN). Обозначенное разъяснение и получило название «правило 50+».

В вердикте суда отмечается, что 24 февраля 2022 г. OFAC дала официальный ответ на вопрос о том, распространяется ли «правило 50+» на компании, в отношении которых были введены ограничения директивой 3 OFAC. Согласно ему, «правило 50+» распространяется на компании, в отношении которых были введены ограничения директивой 3, то есть все компании, которые находятся прямо или косвенно на 50 и более процентов в собственности компании, поименованной в приложении №1 к директиве, являются в соответствии с ней «заблокированными».

«Таким образом, из системного толкования вышеуказанных актов и разъяснений президента США и OFAC следует, что ООО “Солар секьюрити”, 100% долей которого принадлежит ПАО “Ростелеком”, включенное в список заблокированных лиц в соответствии с директивой 3, само так же является заблокированным», — говорится в документе.