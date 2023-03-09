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Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;
Андрей Бугаенко, исполнительный директор по исследованию данных, Сбербанк;
Михаил Граденко, руководитель отдела Data Science, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Алена Капустина, старший бизнес-аналитик, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Алёна Дробышевская, руководитель направления по развитию бизнеса и работе с клиентами AI Cloud, Cloud;
Екатерина Меркулова, консультант платформы groth.sk.ru, Фонд «Сколково»;
Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ;
Владимир Вертоградов, вице-президент «Ланит», управляющий директор «Норбит»;
Дмитрий Буланцев, технический директор, МТС ИИ;
Максим Иванов, директор по ИИ, «СберБизнесСофт»;
Дмитрий Ермилов, руководитель департамента машинного обучения и искусственного интеллекта, «Билайн»;
Родион Мартынов, старший руководитель проектов дирекции лаборатории данных, компания «Синимекс»;
Фрэнк Шихалиев, консультант по развитию машинного обучения, «Росгосстрах»;
Айрат Азбуханов, главный инженер проекта - начальник отдела прототипов и развития технологий, «РН-БашНИПИнефть»;
Валерий Лисовец, графический дизайнер, «Студия Артемия Лебедева»;
Артём Саркисов, разработчик нейросети, «Студия Артемия Лебедева»;
Анна Симонова, основатель, «Русская академия дизайна».

Российский рынок AI

  • Российские вендоры занимают ниши, оставленные западными поставщиками.
  • Информационная безопасность 一 приоритет в применении искусственного интеллекта на российских предприятиях сегодня.
  • Кадровый дефицит приводит к развитию систем обучения в компаниях.
  • Частные корпорации развивают собственные подразделения data-аналитики.
  • Прогнозирование цен, продаж, рисков и угроз, распознавание и синтез речи 一 устоявшиеся направления применения ИИ в России.
  • Развитие IoT-платформ как базового элемента для применения ИИ в промышленности.
  • ИИ требует больших вычислительных мощностей, дефицит которых ожидается в ближайшее время.

Проблемы моделирования

  • Разрыв связей с мировым научным сообществом ведет к торможению в области научного моделирования.
  • Этичность искусственного интеллекта должна учитываться на уровне моделирования.
  • Необходимо обеспечить прозрачность принятия решений с помощью ИИ, даже в ущерб быстродействию.
  • Создание систем управления сложными бизнес-процессами в режиме реального времени.
  • Кому нужны метавселенные, что они могут дать корпорациям?
  • Необходима постоянная коррекция моделей в зависимости от внешних изменений.

Как компании применяют искусственный интеллект

  • Интернет-поиск потенциальных клиентов в b2b.
  • Увеличение продаж: кому и какие дополнительные товары и услуги предложить.
  • Оптимизация работы промышленного оборудования.
  • Цифровое проектирование и моделирование процессов.
  • Компьютерное зрение для повышения безопасности на производстве.
  • Логистика 一 проверенный сегмент для эффективного применения ИИ.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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