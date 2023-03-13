В России начался серийный выпуск КПК на ОС «Аврора»

«Аквариус» начал производить карманный персональный компьютер на отечественной мобильной ОС «Аврора». Заказчиками их могут выступить крупные компании, а также экстренные службы. КПК производятся в России на производственных мощностях компании.

КПК на «Авроре»

Российский производитель вычислительных устройств «Аквариус» запустил серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) на отечественной мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews рассказал представитель компании.

ОС «Аврора» устанавливается на КПК Aquarius NS M11 и защищенный КПК Aquarius NS M12. Производство их было запущено на производственных площадках «Аквариуса» в Твери и в Шуе. К концу 2023 г. мощности компании позволят производить до 2,5 млн устройств в год.

По заверению компании, заказчиками КПК могут выступить крупные компании и организации, которые переходят на платформу «Аврора». Прежде всего, устройства будут востребованы для работы на объектах критической информационной инфраструктуры, энергетики, в экстренных службах, МЧС.

Представитель компании не назвал объем устройств, которые планируется выпускать на ОС «Аврора».

Чем КПК Aquarius отличается от смартфона

Aquarius NS M11 имеет в своем составе радиомодуль сотовой связи и гнездо для SIM-карты, но осуществление голосовых вызовов в сети связи общего пользования заблокировано производителем «по умолчанию», пояснил CNews представитель компании. Устройство разработано для корпоративного рынка и госорганизаций как средство корпоративной мобильности повышенной защищенности.

КПК Aquarius NS M11 предоставляет пользователю выход в интернет по различным беспроводным сетям, включая сети GSM операторов, обеспечивает передачу данных и осуществление голосовых вызовов с использованием технологии IP-телефонии через приложения-мессенджеры. В среде ОС КПК возможна работа других приложений, выполняющих различные функции, кроме голосовых вызовов в сети связи общего пользования.

Технические характеристики КПК

КПК Aquarius NS M11 состоит в реестре Минпромторга. В качестве процессора на сайте производителя указан MediaTek Helio P35 (8-ядерный, 2.3 ГГц) тайваньской полупроводниковой компании MediaTek. Объем памяти КПК составляет 64 ГБ и поддерживает MicroSD. Устройство имеет экран расширением 2400×1080 (FHD+). И поддерживает связь 2G,3G и LTE. Устройство обладает камерой 16 МП.

Устройство Aquarius NS M12 имеет те же характеристики, что и Aquarius NS M11. Но отличается уровнем защиты по стандарту IP68. Этот стандарт защиты от воды и пыли включает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство с таким классом защиты можно использовать на глубине до 1,5 м до 30 мин., не опасаясь за его целостность.

На ОС «Аврора» идет стандартный пакет предустановленных приложений (контакты, сообщения, заметки, погода, калькулятор, диктофон и пр.). Дополнительно могут быть установлены антивирус от «Лаборатории Касперского», корпоративный мессенджер «Колибри», «Р7-офис» и так далее.

Мощности «Аквариуса»

«Аквариус» производит серверы, системы хранения данных (СХД), персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Помимо этого, на заводе в Шуе выпускаются и материнские платы собственной разработки компании.

В сентябре 2022 г., «Аквариус» заявил о намерении увеличить производственные площади своего завода в Шуе (Ивановская область) в 1,5 раза. Площадь комплекса составляет 14 тыс. кв. м и будет увеличена до 21 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие составят 1,5 млрд руб.

«Аквариус» также располагает еще одной производственной площадкой. В марте 2022 г. он приобрел завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Общая площадь этого производственного комплекса составляет 27 тыс. кв. м.

Увеличение мощностей группы происходит на фоне жестких санкций. В сентябре 2022 г. США ввели санкции против «Аквариуса», а также «дочки» Yadro, «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Из-за попадания в «черный» список они теперь не смогут получить доступ к американским процессорным архитектурам и к зарубежным заводам. Санкции также чреваты для российских производителей сложностями с компонентами и оборудованием.