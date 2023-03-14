МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet

МТС может уйти из Армении. Среди потенциальных покупателей – 1Xbet и структуры «Газпрома», которую могут действовать вместе с армянской телекоммуникационной компанией Team.

МТС покидает Армению

Компания «МТС-Армения», дочернее предприятие российской «Мобильные телесистемы» (МТС), обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) страны с целью получения разрешения на продажу своей компании. Об этом агентству «Интерфакс» заявила представитель КРОУ Лиана Азизян.

КРОУ сделала запросы в Министерство по высокотехнологичной промышленности и Службу национальной безопасности. Имя потенциального покупателя в КРОУ не раскрывают.

В МТС заявили, что компания фокусируется на развитие в России и потенциально готова рассмотреть возможность продажи своего подразделения в Армении, если найдутся покупатели «с хорошей оценкой».

Кто может купить армянский МТС

Ранее армянское издание Civilnet писало, что на «МТС-Армения» есть несколько потенциальных покупателей. Во-первых, это букмекерская компания 1Xbet, принадлежащая Роману Семенихину, Дмитрию Казорину и Сергею Каршкову. В 2022 г. армянский Айбизнесбанк был продан швейцарской компании FM Global Invest, за которой, по данным Civilnet, стоит 1Xbet.

Другим претендентом, по данным издания, может быть «Газпром» и армянская телекоммуникационная компания Team, принадлежащая братьям Айку и Александру Есаянам. Братья Есаян долгое время работали в армянском телекоммуникационном операторе Ucom.

В 2020 г. они покинули Ucom и основали новую структуру – Team. Эта компания приобрела телекоммуникационного оператора «Veon Армения», «дочку» группу Veon, работавшую под брендом Beeline.

Третьим претендентом может быть американский Golden State Bank, созданный выходцами из Армении. Председателем совета директоров банка является Роберт Седракян.

Как МТС приходила в Армению

МТС пришла в Армению в 2007 г., приобретя лидера местного сотового рынка компанию «К-Телеком», работавшую под торговой маркой Vivacell. Позднее «К-Телеком» была переименована в «МТС-Армения». Продавцами выступали ливанские братья Пьер (Pierre Fattouche) и Муса Фатуши (Moussa Fattouche).

У братьев Фатушей оставалось 20% акций «К-Телеком». Этот пакет был передан МТС в 2019 г. в обмен на списание кредита братьям Фатушей на сумму $99,1 млн.

Показатели «МТС-Армения» и армянского сотового рынка

По итогам 2022 г. «МТС-Армения» заработала 7,94 млрд руб., показатель OIBDA - 4,27 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA - 53,8%, чистая прибыль - 804 млн руб. Компания обслуживает 2,27 млн абонентов.

На сотовом рынке Армении также работают Tema и Ucom, обслуживая, соответственно, 904 тыс. и 594 тыс. абонентов. Уровень проникновения услуг сотовой связи в Армении составляет 126%, число активных пользователей – 3,73 млн.