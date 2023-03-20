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Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность», которая состоится 25 апреля 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность», которая состоится 25 апреля 2023 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Ирина Раскина, начальник Управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;
Людмила Богатырева, начальник отдела аналитического сопровождения цифровой трансформации Управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;
Ольга Пугачева, CIO, «Отэко»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Саша Данилов, кофаундер платформы Nodul;
представитель компании Anserem.

Вопросы к обсуждению:

Low-code и No-code

  • В чем разница между Low-code и No-code?
  • Какие задачи можно решать с их помощью?
  • Каковы сильные стороны Low-code и No-code подхода?
  • Какие ограничения использования технологий существуют?
  • Как организовать разработку на low-code платформе?

Технологическая основа

  • Какой должна быть Low/No-code платформа?
  • Что такое визуальные компоненты и как они работают?
  • Какие ограничения по сложности вычислений существуют на платформе?
  • Какие специалисты нужны для реализации Low/No-code проектов?

Проекты и решения

  • Какие решения можно создавать при помощи Low/No-code?
  • Как выбрать платформу?
  • Применим ли low-code для создания тяжелых промышленных решений?
  • Как распределить ответственность за создание приложений?
  • Какова эффективность использования Low/No-code технологий?
  • Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.

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