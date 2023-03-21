Путин дал «Почте России» новые монопольные права

Президент Путин утвердил ряд изменений в Закон «О почтовой связи». В частности, «Почта России» получила монополию на доставку пенсий. Также запрещается продажа знаков почтовой оплаты по цене ниже себестоимости и отменяются требования об обязательной идентификации личности при проведении платежей в почтовых отделениях на сумму до 15 тыс. руб.

Изменения в Законе «О почтовой связи»

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Закон «О почтовой связи» и другие нормативные акты, направленные на защиту интересов АО «Почта России». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Первоначально законопроект был разработан главой комитета Госдумы по информационной политике ИТ и связи Александром Хинштейном, первым заместителем председателя Совет Федерации Андреем Турчаком и зампредом Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Монополия «Почта России» на доставку пенсий

В частности, в соответствии с изменениями в Законе «О страховых пенсиях», выплата пенсии осуществляется по желанию пенсионера либо на его счет в кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи (то есть «Почту России») путем доставки пенсии на дому или в кассе почтовой организации.

До сих пор закон предусматривал, что доставкой или выплатой пенсии в кассе могут заниматься как организации почтовой связи, так «и иные организации». Как отмечают авторы данного закона, сейчас в России насчитывается 11,9 млн пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами. Подавляющему большинству из них (10,4 млн человек) пенсии выплачиваются через организации федеральной почтовой связи и только 1,5 млн (около 13%) – посредством альтернативных доставочных организаций.

Единый тариф на доставку пенсий составляет 1,17% от размера доставленных сумм. «При этом альтернативные операторы доставки пенсий преимущественно работают в городской местности, где себестоимость ее доставки является минимальной, - говорится в пояснительной записке к документу. - В то же время гораздо более затратную и трудоемкую доставку пенсий в сельской и труднодоступной местности принимает на себя «Почта России», несмотря на ее заведомую убыточность. Таким образом, альтернативные доставщики находятся в гораздо более выгодных условиях по отношению к «Почта России».

Кроме того, абсолютное большинство альтернативных доставок обладают правовым статусом общества с ограниченной ответственностью (ООО) и минимальным уставным капиталом (10 тыс. руб.), что создает существенные риски неисполнения взятых обязательств. «Ранее неоднократно имели место примеры, когда при возникновении чрезвычайных ситуаций доставочные организации отказывались от дальнейшей доставки пенсий, в результате чего «Почта России» была вынуждена принимать эти обязательства на себя (такие случаи были в Приморском крае, Амурской и Иркутской областях)», - сообщили авторы документа.

Предлагается, что монополизация доставки пенсий «Почтой России» позволит обеспечить гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны. Новая норма вступит в силу с 1 апреля 2023 г., до наступления этой даты Пенсионный фонд сможет расторгнуть действующие договора на доставку пенсий с альтернативными организациями.

Запрет на продажу почтовых марок ниже их себестоимости

Другое нововведение – законодательный запрет на реализацию государственных знаков почтовой оплаты (марок) ниже их номинальной стоимости, за исключением продажи марок организациям «Почты России».

Единственным издателем и распространителем знаков почтовой оплаты в России является АО «Марка», которое в 2021 г. было внесено в уставной капитал «Почта России». В то же время с 2020 г. по апрель 2022 г. без участия АО «Марка» было проведено 1055 тендеров по закупкам марок на общую сумму 142,7 млн руб.

Как отмечают авторы документа, организации-победители данных тендеров не являются операторами почтовой связи, не закупают знаки почтовой оплаты в АО «Марка», однако реализуют марки при указанных ниже номинальной стоимости. Предполагается, что вводимы изменения сделают экономически невыгодным оборот поддельных знаков почтовой оплаты, который «наносит существенный ущерб интересам «Почта России».

Отказ от обязательной идентификации плательщиков в почтовых отделениях

Следующее изменение относится к Закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь при осуществлении финансовых операций в отделениях «Почта России» на сумму 15 тыс. руб., связанных с оплатой услуг ЖКХ и перечислениями платежей в бюджет, не требуется проведение упрощенной идентификации плательщиков. Исключения составляют ситуации, когда у сотрудников почтовых отделений возникают подозрения в осуществлении операций с целью нарушения «антиотмывочного законодательства»

Авторы закона отмечают, что ежегодно через отделения «Почты России» проводятся финансовые транзакции на сумму 2,6 трлн руб. В то же время необходимость проводить идентификацию клиентов при незначительных переводах (до 15 тыс. руб.) «существенно затрудняют работы «Почта России» и создает неудобства для населения».

Упрощение регистрации объектов недвижимости «Почты России»

Еще одно изменение связано с необходимостью внести в уставной капитал «Почты России» 26,1 тыс. объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки. Это требуется в связи с процессом преобразования «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в АО, начавшегося в 2018 г. Но процесс внесения недвижимого имущества в уставной капитал «Почты России» требует проведения большого числа кадастровых работ, оценки данного имущества, размещение в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.

При этом кадастровые работы могут включать в себя межевание кварталом территорий, необходимость согласования границ земельных участков, что может привести к длительным срокам выполнения работ в 6-18 месяцев. Для принятия решений о передаче объектов, находящихся в собственности субъектов федерации, либо муниципальной собственности в федеральную собственность, требуется в среднем шесть месяцев. Проведение работ по устранению технических, реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также работ по разделу земельных участков или оформлению сервитутных отношений может длиться до 12 месяцев.

В связи с этим было решено исключить в законах «О государственной регистрации объектов недвижимости» и «Об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России», основах деятельности АО «Почта России», ограничения по срокам указанных мероприятий и по сроку, до которого государственный кадастровый учет объектов дополнительного вклада РФ в уставной капитал АО «Почта России» осуществляется на основании декларации об объектах недвижимости.