К Google подали иски почти 900 российских компаний

Отечественные компании завалили российское представительство Google исками. Количество компаний, обратившихся в суд, достигло 885. При этом помимо требований кредиторов, ООО «Гугл» должна выплатить миллиардные штрафы Роскомнадзору. Только после этого придет пора рассчитываться с остальными. Эксперты полагают, что процедура затянется надолго.

Тысяча и один иск

К российскому юрлицу ООО «Гугл» подали иски более восьмисот отечественных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Среди кредиторов, которые подали заявления о включении их требований в иск присутствуют ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-битрикс», ООО «Геоскан» и другие.

До сих пор с российского юрлица Google через суд 1,6 млрд руб. смог взыскать только Роскомнадзор. Ведомство требует с ООО «Гугл» еще около 19,6 млрд руб., следует из определения Арбитражного суда столицы по делу о банкротстве компании.

Как пояснил изданию представитель Роскомнадзор, эта сумма представляет собой неоплаченную часть штрафа. Общая же сумма назначенных судом штрафов составляет 28,3 млрд руб. Из этой суммы только 62 млн руб. компания оплатила, а более 8,7 млрд руб. с российского юрлица Google взыскали приставы. Штрафы были назначены за неудаление запрещенной в России информации.

Причины исков

Большая часть исков к российскому юрлицу Google связана с отказом компании оказывать услуги по размещению рекламы. Собеседник издания среди компаний-истцов рассказал, что их организация запускала контекстную рекламу в Google. В июне 2022 г. ООО «Гугл» подало заявление на признание себя банкротом, и после этого компания перестала оказывать рекламные услуги. Те средства, которые остались у компании в рекламном кабинете, она не может снять, пояснил собеседник «Ведомостей». Напомним, сообщения о том, что Google уходит из России появились в мае 2022 г.

Это и стало причиной обращения в суд одной из компании. Другая организация пытается возместить задолженность за оказанные услуги по размещению рекламы на платформах.

По словам руководителя практики разрешения споров юридической фирмы «Арт де лекс» Артура Зурабяна, причины исков компаний связаны с авансовыми платежами по рекламным договорам, обязательства по которым Google так и не исполнил.

Вернут ли компании деньги

Как пояснил изданию партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, сумма штрафов Роскомнадзор будет взыскана в первую очередь. По его словам, требования кредиторов будут удовлетворены, если это будет возможно, после. Пока компания этого не сделает, ей не позволят обанкротить свой российский офис.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка ООО «Гугл» по итогам 2021 г. составила 134,3 млрд руб. при чистом убытке 26,4 млрд руб. Баланс же компании составил 6,8 млрд руб. Владельцем российской компании является американская Google International LLC.

Как рассказал изданию юрист и преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Андрей Третьяков, требования кредиторов могут рассматриваться годами.

По мнению адвоката и преподавателя образовательной платформы Moscow Digital School Юлии Михальчук, возврат средств обратившихся в суд будет зависеть от того, где сейчас находятся заработанные Google в России деньги. Если они находятся в иностранных юрисдикциях, то вернуть их назад будет крайне тяжело. При таком положении дел процедура возврата средств будет растянута надолго и может так и не закончится хорошо для кредиторов, считает Михальчук.