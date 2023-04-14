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В России идет тотальная проверка данных сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы навязывают «Госуслуги»

Роскомнадзор готовится к массовому выявлению «серых» SIM-карт. Операторы связи начали требовать от абонентов пройти сверку данных через «Госуслуги», не сообщая, что то же можно сделать в салонах связи. Кто откажется, рискует остаться без номера – операторы могут заблокировать его.

«Серым» SIM-картам – бой

Операторы связи начали массово рассылать своим абонентам уведомления о необходимости проверки паспортных данных. Сообщения приходят установившим фирменное приложение – либо в виде push-уведомлений, либо, если они принудительно отключены в настройках мобильного устройства, непосредственно в самом приложении.

Как пишет «Коммерсант», это может быть связано с тотальной проверкой персональных данных со стороны Роскомнадзора в рамках борьбы с «серыми» SIM-картами. Рассылка уведомлений началась в первых числах апреля 2023 г.

«Серыми» называются SIM-карты, о владельцах которых у операторов связи нет достоверной и документально подтвержденной информации. Чаще всего такие карты используют мошенники, чтобы обеспечить себе полную анонимность. Закон о борьбе с ними (№533-ФЗ) был принят в декабре 2020 г. и вступил в силу 1 июня 2021 г. Он представляет собой поправки к закону «О связи» и обязывает операторов мобильной связи отключать «серые» номера.

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Фото: Билайн
Связаться с оператором для подтверждения данных придется

По информации издания, в ведомстве не стали отрицать, что в настоящее время проходит «мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами». Процедура основана, в том числе, на специализированной информационной системе, которая способна обнаруживать абонентов, предоставивших операторам недостоверную информацию о себе. Эта система автоматизирована, и при ее срабатывании абоненту направляется уведомление о необходимости прохождения процедуры сверки данных.

Система дала сбой

По данным Роскомнадзора, в России ежегодно изымаются десятки, а иногда и сотни тысяч «серых» SIM-карт. Так, за последние пять лет, с 2018 по 2022 гг. включительно, улов составил 423 тыс. таких карт. Только за 2022 г. их количество составило 152 тыс.

При этом в России остается еще несколько миллионов активных «серых» SIM-карт, которые прямо сейчас подключены к сетям операторов связи. По информации издания, их насчитывается около 20 млн. Каждый абонент приносит операторам в среднем по 350 руб. в месяц Следовательно, в случае блокировки 20 млн «серых» SIM-карт операторы будут терять до 7 млн ежемесячно.

Редакция CNews убедилась, что автоматизированная система выявления «серых» SIM-карт работает со сбоями, и уведомления о необходимости подтверждения паспортных данных получают даже те абоненты, у которых с этими данными все в полном порядке. Притом это не зависит от оператора связи – уведомления поступили в приложения всех четырех представителей «Большой четверки» – МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

Вероятность того, что операторы могли внести информацию об абоненте с ошибкой, отпадает – в общении с техподдержкой «Билайна» редакция CNews выяснила, что данные в базу оператора внесены корректные.

Абонентам навязывают «Госуслуги»

Приложения операторов связи предлагают несколько способов прохождения процедуры сверки паспортных данных. Один из них – это отправка фотографии лица и паспорта абонента в чат техподдержки. Но такая опция подходит не всем – у кого-то нет возможности сделать фотографию, а кто-то не желает отсылать персональную информацию оператору чата.

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Некоторые операторы не говорят абонентам о возможности сверки данных в салоне связи

Второй – проверка через портал «Госуслуг». Но в России на 14 апреля 2023 г. не существовало закона, обязывающего иметь профиль на этом портале, к тому же на фоне грядущих нововведений многие россияне, вероятно, предпочтут избавиться от учетной записи на этом ресурсе, пока такая возможность еще предоставляется. Напомним, что в конце марта 2023 г. кнопка удаления профиля с «Госуслуг» исчезла под предлогом защиты пользователей от мошенников, но через полторы недели, когда стали известны подробности об электронных повестках, она вновь вернулась на свое место. Как надолго - неизвестно.

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Другие операторы столь важную информацию не скрывают

Также можно пройти проверку паспортных данных можно в салонах сотовой связи, однако, например, МТС в своем приложении об этом не пишет. Эту информацию можно найти в документах оператора на его сайте. Но стоит отметить, что техподдержка МТС сразу сообщила, что такая возможность имеется, хотя и пришлось подождать ответа оператора.

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Tele2 тоже не занимается дезинформацией

В приложениях «Билайна» и Tele2 информация о возможности посещения салона связи предоставляется сразу. Операторы поддержки это тоже подтверждают.

Что говорят операторы

Российские операторы связи подтверждают, что рассылают уведомления о необходимости сверки паспортных данных своим абонентам, делая это в соответствии с требованиями законодательства. Представители МТС сообщили CNews: «Согласно статье 44 ФЗ «О связи» оператор связи обязан проверять достоверность персональных данных абонентов. Мы проводим разъяснительную работу с абонентами через наши каналы о необходимости подтверждения и актуализации такой информации». «Мы заранее информируем наших клиентов по SMS, звонку или в приложении Мой МТС о необходимости подтвердить данные любым удобным способом: посетив салон связи или дистанционно – помощи нашего сервиса идентификации МТС ID», – добавили они.

«Достоверность данных об абонентах не новая обязанность операторов. Необходимость сообщать изменения ФИО и места жительства прописана для абонента в правилах оказания услуг связи, – рассказали CNews представители Tele2. – Они предусматривают, что оператор обязан проверить достоверность данных, а абонент – подтвердить их одним из предусмотренных законом способов (в том числе через портал «Госуслуги») в течение 15 дней. Tele2 ответственно подходит к выполнению требований законодательства и на плановой основе осуществляет сверку».

Подчиниться придется

Если абонент проигнорирует требование оператора о сверке данных, он в любой момент может остаться без своего номера телефона. Об этом CNews сообщили в Tele2. «В случае неподтверждения данных услуги связи могут быть заблокированы по требованию Роскомнадзора», – заявили представители оператора.

С одной стороны, может показаться, что проблема невелика – всегда можно получить новый номер. С другой, это может создать массу проблем, поскольку к заблокированному номеру могут быть привязаны нужные сервисы, особенно счет в банке. В этом случае абоненту придется потратить немало времени, чтобы привязать к ним новый номер.

Следует отметить также, что наличие «серых» SIM-карт в абонентской базе невыгодно самим операторам. Как сообщал CNews, за это им грозят крупные штрафы.

Георгий Дорофеев

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