Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить ФСИН частоты в основных диапазонах, используемых сетями сотовой связи и Wi-Fi, для блокирования их сигнала. Основным требованием к работе соответствующих блокираторов является исключение создания помех для сетей связи за пределами исправительных учреждений.

Госкомиссия по радиочастотам регламентирует блокировку сотовой связи в тюрьмах

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшей заседании, которое намечено на 24 апреля 2023 г., намерена принять решение о выделении Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) радиочастот для организации работы блокираторов сотовой связи. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

В 2022 г. ГКРЧ образовали рабочую группу из числа представителей ФСИН, Роскомнадзора, подведомственного ему предприятия «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) и крупнейших сотовых операторов – «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Мобильных телесистем» (МТС), «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) - для выработки предложений по регулированию работы блокираторов. На основе предложений данной рабочей группы и подготовлен проект решения ГКРЧ.

Как работают блокираторы сотовой связи

В материалах комиссии отмечается, что блокираторы радиосигналов являются радиоэлектронными средствами (РЭС), создающими электромагнитные излучения в диапазонах радиочастотах, используемых для организации сотовой связи и беспроводной передачи данных, при этом не предназначенными для целей радиосвязи и не относящимися ни к одной из служб радиосвязи.

Фото: Freepik ГКРЧ намерена выделить ФСИН частоты в основных диапазонах, используемых сетями сотовой связи и Wi-Fi, для блокирования их сигнала

Блокираторы радиосигналов могут оказывать вредные помеховые воздействия на РЭС различного назначения, используемые в соответствии с таблицей распределения радиочастот. Поэтому их применение может быть разрешено в исключительных случаях, для узкоспециализированных применений и должно быть строго регламентировано, они должны использоваться на определенных ограниченных территориях при условии недопущения создания указанными блокираторами радиосигналов вредных помех приемным РЭС различных радиослужб за пределами этих территорий, делается вывод в материалах ГКРЧ.

Основной принцип действия у всех блокираторов сигналов – это, как правило, воздействие на абонентские приемные устройства сотовой связи с частотным дуплексом (FDD) широкополосного шумоподобного помехового сигнала, создающего помехи во всей полосе радиочастот, выделенной для радиоэлектронных средств сотовой связи общего пользования (линия «вниз»), а также отдельных полос радиочастот, выделенных для РЭС сотовой связи и фиксированного беспроводного доступа с временным доступом (TDD, линии «вверх» и «вниз»).

Один блокиратор может состоять из 2-16 передатчиков с различными комбинациями полос радиочастот. При этом в ряде диапазонов (700 МГц, 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц) используются для подавления сигналов не только полосы радиочастот, выделенных для линии «вниз», но и по линии «вверх», что, по мнению членов рабочей группы, недопустимо. По энергетическим характеристикам блокираторы можно классифицировать на три группы: маломощные (от 0 до 4,8 дБВт, 1-3 Вт), средней мощности (от 4,8 до 10 дБВТ, 3-10 Вт), большой мощности (от 10 до 21 дБВт, 10-125 Вт).

В настоящее время на территориях учреждений уголовно-исправительной системы (УИС) используется 1,04 тыс. блокираторов 162 типов. Из них 86,2% являются маломощными, 10,8% - средней мощности, 3% - большой мощности. Для маломощных и блокираторов средней мощности в большинстве случаев применяются ненаправленные штыревые антенны с коэффициентом усиления от 0 до 2 дБ, а для блокираторов большой и средней мощности – в основном секторные антенны с коэффициентом усиления до 15 дБ и шириной главного лепестка диаграммы направленности антенны от 5 до 90 градусов.

Блокираторы малой и средней мощности, в большинстве случае, являются устройствами иностранного производства, а блокираторы большой мощности, наоборот, в основном, отечественного производства. Наиболее вредное воздействие вне территории учреждений УИС возникает при несанкционированном применении блокираторов большой мощности, а также блокираторов средней мощности с применением направленных антенн. Наибольшее вредное воздействие представляют блокираторы, создающие помехи приемным устройствам базовых станций (линия «вверх»), поскольку блокирование сигналов не ограничивается территорией учреждений ФСИН.

Какие частоты выдадут для блокировки сотовой связи

В связи с этим ГРКЧ склоняется к тому, чтобы разрешить применением блокираторов в полосах радиочастот, выделенных сетям сотовой связи с FDD-дуплексом только на линии «вниз», и в полосах частот, выделенных сетями сотовой связи и фиксированного беспроводного доступа с TDD-дуплексом.

В итоге ГКРЧ намерена выделить ФСИН полосы радиочастот 463-467,4 МГц, 791-821 МГЦ, 925-960 МГц, 1805-1880 МГц, 2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц, 2300-2400 МГц, 2400-2483,5 МГц, 2570-2620 МГц, 2620-2690 МГц, 5150-5356 МГц и 5650-6425 МГц. Диапазон 791-821 МГц используется для четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Диапазон 925-960 МГц используется для сетей GSM, сетей стандарта UMTS (третье поколение сотовой связи, 3G) и LTE. Диапазон 1805-1880 МГц используется для сетей GSM и LTE.

Диапазоны 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц используются для сетей UMTS и LTE. Диапазоны 2300-2400 МГЦ, 2570-2620 МГц и 2620-2690 МГц используются для сетей LTE. Диапазон 463-467,5 МГц используется сетями LTE-450, которые строит Tele2 под брендом Skylink. Диапазоны 2400-2483,5 МГц, 5150-5360 МГц и 5650-6425 МГц используются сетями Wi-Fi.

В проекте решения ГКРЧ подчеркивается, что блокираторы можно будет использовать только на территории учреждений уголовно-исправительной системы при условии исключения за пределами этих территорий вредных помех от блокираторов радиосигналов радиоэлектронным средствам различных радиослужб, использующим выделенные в установленном порядке полосы радиочастот.

Блокираторы должны соответствовать техническим характеристикам, описанным в проекте решения ГКРЧ. Присвоение радиочастот для РЭС блокираторов будет осуществляться Минобороны по согласования с «Главным радиочастотный центром» (ГРЧЦ) с учетом обеспечения не превышения допустимых значений уровней напряженности поля, создаваемых блокираторами радиосигналов на границе контролируемой территории учреждений УИС. Обычно присвоение радиочастот осуществляет Роскомнадзор на основе экспертизы ГРЧЦ, который, в свою очередь, получает согласование от Минобороны.

Также ГКРЧ планируется продолжить исследования и поиск иных эффективных организационно-технических мер по исключению возможности использования на территории исправительных учреждений средств подвижной радиосвязи. При принятии мер не должны использоваться РЭС, принцип действия которых основан на постановке преднамеренных радиопомех приемным устройствам.

Сотовая связь в тюрьмах

ФСИН еще в середине 2000-х годов начала блокировать сигналы сотовой связи на территории учреждений уголовно-исправительных системы. Однако возможность нелегального проноса в тюрьмы сотовых телефонов все равно сохраняется. Более того, на территории УИС стали образовываться так называемые подпольные колл-центры, «работники» которых, представляясь сотрудниками службы безопасности Сбербанка или правоохранительных органов,

Например, хакер Дмитрий Артимович, отсидевший в 2013-2014 гг. срок за DDoS-атаку против «Аэрофлота», рассказывал в своих мемуарах, что находясь в СИЗО (следственный изолятор «Красная Пресня», ему удалось пронести в камеру мобильный телефон.

Но его надо было прятать от сотрудников ФСИН, которым были известным все возможные «курки» (потайные места), которые обычно делают в стенах, в дверях и в вентиляции. Артимович и его сокамерники решили прятать телефон по частям: телефон без аккумулятора клали в пачку сигарет, привязанную к леске за окном, а аккумулятор прятали в вентиляционную решетку.

Как объясняет CNews собеседник в одном из сотовых операторов, до сих пор ФСИН блокировала сигнал сотовой связи как угодно и где угодно, теперь же этот процесс будет упорядочен. При этом собеседник издания полагает, что правила применения блокираторов сотовой связи надо и дальше регламентировать.