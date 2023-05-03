«Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком»

ИТ-компания «Информ», ранее принадлежавшая «Лукойлу» и называвшаяся «Лукойл-информ», перешла в собственность «Ростелекома». Покупка осуществлялась в два этапа – сначала оператор купил 50,1% в ней осенью 2020 г. приблизительно за 2 млрд руб., и заключил опцион на покупку оставшейся доли за сумму в размере до 2 млрд руб. Спустя два с половиной года опцион был реализован.

Из нефтяной отрасли в телекоммуникации

Российский оператор связи «Ростелеком» сообщил CNews, что стал единоличным фактическим владельцем компании ООО «Информ» – бывшего дочернего предприятия «Лукойла» с ИТ-уклоном. Компания перешла в его собственность в рамках выкупа 49,9-процентной доли в ней – оставшиеся 50,1% «Ростелеком» приобрел намного раньше, осенью 2020 г.

Как сообщили CNews представители «Ростелекома», на момент публикации материала все условия сделки были выполнены. Однако ее сумму стороны не разглашают, хотя, согласно условиям первого договора, она не может превысить 2 млрд руб.

Представители компании рассказали CNews, что получение именно 100-процентной доли в «Информе» имело под собой одну цель: этот шаг «обеспечит завершение формирования отраслевого (в нефтяной отрасли – прим. CNews) центра компетенций и позволит «Ростелекому» развивать проекты в нефтегазовой сфере».

Саму компанию «Информ» оператор использовал в качестве основы для своего центра компетенций. По словам представителей «Ростелекома», центр «будет доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление максимально полной продуктовой линейки современных телеком- и ИТ-сервисов».

Фото: «Ростелеком» «Ростелеком» с самого начала планировал завладеть 100-процентной долей в «Информе»

До появления «Ростелекома» в списке владельцев «Лукойл-информа» компания нераздельно принадлежала самому «Лукойлу». В список ее компетенций входило оказание различных услуг связи и информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России.

«Лукойл» остался в стороне

Компании «Лукойл-информ» как «ИТ-дочке» российского нефтяного гиганта не так давно исполнилось 30 лет – это направление бизнеса «Лукойл» создал в конце марта 1993 г. На тот момент организация носила название ЗАО «Лукойл-информ» – она прекратила свое существование 1 июля 2005 г., и в этот же день была основана ООО «Лукойл-информ» (данные ЕГРЮЛ).

Под этим наименованием компания была известна вплоть до 19 марта 2021 г. – спустя четыре месяца после перехода 50,1-процентной доли в собственность «Ростелекома» она лишилась приставки «Лукойл» в своем названии и стали известна как ООО «Информ».

Сделку по покупке контрольной доли в «Информе» «Ростелеком» провел в ноябре 2020 г. Как сообщал CNews, 50,1% в ИТ-предприятии «Лукойла» обошлись ему приблизительно в 2 млрд руб.

В строгом соответствии с планом

Выкуп у «Лукойла» оставшейся доли в «Информе» не был экспромтом «Ростелекома» – возможность такого итога была оговорена намного раньше, до первой сделки в ноябре 2020 г. Еще на этапе ее согласования стороны заключили опционы типа call и put в отношении оставшейся 49,9-процентной доли в предприятии.

Это обеспечило «Ростелекому» возможность в любое время выкупить оставшуюся долю «Информа». Ни сроки, ни точная сумма сделки на тот момент известны не были, однако компании все же согласовали некоторые финансовые ограничения. Согласно им, за 49,9% в «Информе» оператору пришлось бы заплатить не более 2 млрд руб. Итоговая сумма напрямую зависела от финансовых результатов компании, которая за последний год весьма преуспела.

«По сути, мы реализовали ранее оговоренный опцион, – сообщили CNews представители «Ростелекома. – За предыдущий период нами выполнены шаги по упорядочиванию оргструктуры, списка бизнес-процессов и миграция на инфраструктуру ГК "Ростелеком"».

Все вертится вокруг денег

В доковидный 2019 г., когда «Лукойл-информ» была в собственности только самого «Лукойла», компания показала весьма незавидные результаты. При итоговой выручке в размере 5,08 млрд руб. она получила 190 млн руб. чистого убытка.

Спустя три года, в 2022 г. выручка компании составила 4 млрд руб., упав на 5% в сравнении с 2021 г. В то же время от чистого убытка не осталось и следа – ему на смену пришла чистая прибыль на уровне 529,8 млн руб.

Но нельзя не обратить внимание на еще один финансовый фактор – на постоянно сокращающийся уставный капитал компании. Если в июле 2015 г. он составлял 4,061 млрд руб., то 1 ноября 2018 г. его сократили до 211,2 млн руб. 10 февраля 2021 г., после первой сделки с «Ростелекомом», уставный капитал уменьшился еще на 200 млн руб. – до 11,2 млн руб.

Также немаловажно и то, что непосредственно у «Ростелекома» нет доли в «Информе». Компанией он владеет через свою 100-процентную «дочку» ПАО «Башинформсвязь». Компания основана в октябре 1992 г., а «Ростелеком» является ее единственным акционером с декабря 2019 г.

У «Башинформсвязи» 28 видов деятельности, главный из которых – «деятельность в области связи на базе проводных технологий» (код ОКВЭД – 61.10). По итогам 2022 г. компания показала 8-процентное падение выручки год к году до 5,6 млрд руб., но сумела завершить отчетный период с чистой прибылью 1,3 млрд руб.