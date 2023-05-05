«Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры»
ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», входящий в группу компаний «Марвел-Дистрибуция», приобрел разработчика ПО для российских операционных систем. Компания может начать адаптировать приложения под «Аврору» и другие российские ОС. Эксперты считают, что F+ tech может создать собственную мобильную экосистему.
F+ tech делает ставку на «Аврору»
Российский производитель оборудования F+ tech (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»), входящий в группу «Марвел-Дистрибуция» приобрел разработчика ПО для десктопных и мобильных ОС — ООО «Авроид». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
«Авроид» занимается разработкой мобильных приложений под иностранные Android, iOS и отечественные «Аврора», Alt, «Ред ОС», Astra Linux и другие. Помимо «Авроид», «Ф-плюс оборудование и разработки» приобрела ООО «Гиперус». ИТ-компания занимается разработкой систем управления ИТ-инфраструктурой.
Представители F+ tech пояснили изданию, что намереваются адаптировать мобильные приложения под «Аврору» и другие отечественные операционные системы. ПО компания собирается портировать на устройства самостоятельно, подчеркнули в компании.
Разработкой «Авроры» занимается компания «Открытые мобильные платформы» при непосредственном участии «Ростелекома». Осенью 2023 г. «Ростелеком» предложил Правительству создать национальную мобильную ОС на базе «Авроры». Проект оценивался в 480 млрд руб. Но власти отказались выделять на это деньги. В декабре 2022 г. стало известно о том, что VK и «Яндекс» при участии Сбербанка и «Ростелекома» создадут пользовательскую мобильную ОС с поддержкой Android-приложений.
Серьезные намерения
По мнению сооснователя «СМИ-Холдинга» Александра Калинина, F+ tech может двигаться в сторону создания мобильной экосистемы. Он считает, что софт, разрабатываемый компаниями F+ tech под «Аврору», будет выпускаться под собственным брендом. Поэтому рынок может быть заинтересован в покупке лицензий на это ПО.
Все отечественные компании будут вынуждены адаптировать свои приложения под российские операционные системы, считает глава «Руссофта» Валентин Макаров. По его мнению, F+ tech может сыграть важную роль в адаптации ПО не только под «Аврору», но и другие ОС.
F+ tech и новые компании
По данным «Контур.фокус», ООО «Авроид» зарегистрирована 23 января 2023 г. в Светлогорске (Калининградская обл.). ООО «Гиперус также зарегистрирована в январе 2023 г. в Светлогорске. Учредителем юрлиц до 10 апреля 2023 г. выступала Оксана Чердинцева. Директором компаний выступает Эдуард Батанов.
Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» поровну принадлежит Владимиру Корневу и Алексею Мельникову. Доход компании по итогам 2022 г. составил 9,2 млрд руб. ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» на 95% владеет ООО «Марвел-КТ» («Марвел-Дистрибуция»), остальные 5% сосредоточены в руках Владимира Корнева.
Мало разработчиков и приложений
В F+ tech рассчитывают, что управление разработкой поможет ускорить появление большего количества приложений под российскую «Аврору». Сейчас таковых немного — около сотни приложений, подчеркнул собеседник издания на ИТ-рынке.
Разработчик «Авроры» «Открытая мобильная платформа» в апреле 2023 г. сообщил о том, что начал создавать веб-приложения популярных сервисов «Яндекса»,YouTube, портала «Госуслуг», Сбербанка, ВТБ и других, которые были бы совместимы с их ОС.
В апреле 2023 г. F+ tech анонсировала планшетный компьютер и смартфон под управлением отечественной ОС «Аврора».
В России наблюдается повышенный спрос на разработчиков под российские мобильные операционные системы, в частности, для ОС «Авроры» и Kaspersky OS. Одновременно с этим стремительно падает спрос на разработчиков под iOS и Android. Эксперты связывают это с ограничением работы со стороны Apple и Google, а также подготовкой к выводу на потребительский рынок российских мобильных ОС.